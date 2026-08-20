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С Сергей Интересная и живая экскурсия от Давида познакомила с Ереваном, с тайнами каскада, ощутили в полной мере местный калорит. Экскурсия длилась 3 часа, но время пролетело незаметно. В следующий раз только к Давиду на новые экскурсии по прекрасной Армении. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Артём Отличная экскурсия, много узнали на ней и получили много рекомендаций по посещению мест самостоятельно, спасибо Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

L Linny230 Отличная экскурсия! Осмотрели центр города, много интересных фактов узнали. Также гид подсказал, где вкусно поужинать, попробовать вино. По всем рекомендованным местам прошлись в следующие несколько дней - за рекомендации отдельное спасибо! Все понравилось!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Алексей Гид, Давид, очень понравился. Подробная и интересная информация по основным достопримечательностям. Плюс подсказал хорошие рестораны и куда сходить вне экскурсии.

Рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

A Antoxi1977 Обзорная пешая индивидуальная экскурсия с Давидом. По времени 2,5 часа заявленные растянулись на 3,5 часа (по нашей инициативе). Было много вопросов по истории о городе. Давид с удовольствием рассказывал, особо не обращая на время. Очень интересно и познавательно! Рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет