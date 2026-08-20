Приглашаю вас на прогулку по Ереван в пешей доступности: от души Еревана – Каскада до сердца – площади Республики. За 2 часа вы познакомитесь с историей города и увидите все
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Прогулка «от души к сердцу» города Встретимся у Каскада, возле памятника Александра Таманяна. Именно Таманян был первым архитектором Еревана. Каскад — душа Еревана, где сегодня располагается своеобразный музей современного искусства. Поднимаясь на смотровую, исследуем современное искусство. С вершины Каскада полюбуемся на величественный Арарат и Ереван, конечно, если Арарат нам откроется. Ведь здесь лучшая смотровая площадка города. Далее направимся от души Еревана, к сердцу Еревана. По пути узнаем тайны здания Оперы и балета. Пройдемся по исторической улице Абовяна, увидим кинотеатр «Москва» и Русский драматический театр имени Станиславского, заглянем в купеческие дома, прибываем на площади Азнавура. Прогуляемся по современному Северному проспекту, пройдём Царскую улицу. Завершим нашу экскурсию на площади Республики – сердце Еревана. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Длительность прогулки: 2-3 часа.
Ежедневно в 10:00, 14:00, 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каскад
- Парк Мартироса Сарьяна
- Здание Оперы и Балета
- Улица Хачатура Абовяна
- Кинотеатр Москва
- Северный проспект
- Площадь Республики
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Чаевые и карманные расходы
- Обед
Место начала и завершения?
У Каскада, возле памятника Александра Таманяна
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 14:00, 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 66 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Интересная и живая экскурсия от Давида познакомила с Ереваном, с тайнами каскада, ощутили в полной мере местный калорит. Экскурсия длилась 3 часа, но время пролетело незаметно. В следующий раз только к Давиду на новые экскурсии по прекрасной Армении.
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А
Отличная экскурсия, много узнали на ней и получили много рекомендаций по посещению мест самостоятельно, спасибо
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L
Отличная экскурсия! Осмотрели центр города, много интересных фактов узнали. Также гид подсказал, где вкусно поужинать, попробовать вино. По всем рекомендованным местам прошлись в следующие несколько дней - за рекомендации отдельное спасибо! Все понравилось!!
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А
Гид, Давид, очень понравился. Подробная и интересная информация по основным достопримечательностям. Плюс подсказал хорошие рестораны и куда сходить вне экскурсии.
Рекомендую!
Рекомендую!
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A
Обзорная пешая индивидуальная экскурсия с Давидом. По времени 2,5 часа заявленные растянулись на 3,5 часа (по нашей инициативе). Было много вопросов по истории о городе. Давид с удовольствием рассказывал, особо не обращая на время. Очень интересно и познавательно! Рекомендую!
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К
Отличная пешеходная экскурсия для первого знакомства с Ереваном! Гид Давид — настоящий энтузиаст своего города: рассказывает много, интересно, с историческими деталями и живыми примерами. За пару часов прогулки от Каскада
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