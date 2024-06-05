Площадь России – экскурсии в Ереване

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь России» в Ереване, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Еревану
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
466 отзывов
Групповая экскурсия по Еревану: Красный и Синий маршруты
Вас ждут два захватывающих маршрута по Еревану, каждый с уникальными достопримечательностями и историями, которые дополняют друг друга
Начало: На проспекте Тигран Мец
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
20 за человека
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
44 отзыва
Трансфер из аэропорта Еревана с экскурсией: погружение в историю и культуру
Встреча в аэропорту и комфортный трансфер в Ереван с обзорной экскурсией - лучший способ начать знакомство с Арменией
Начало: Международный аэропорт Звартноц
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
100 за всё до 2 чел.
Знакомство с Ереваном
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Знакомство с Ереваном
Увидеть главное в городе и посетить музей Параджанова
Начало: Ваш отель
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
125 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вячеслав
    5 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Еревану
    Большое спасибо гиду Гаянэ!!!
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Еревану
    Мы впервые в Ереване, сразу взяли экскурсию от проекта Туры в 15:15. Это оказалось верным решением! Гид Гаянэ очень интересно
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    с любовью к родному городу провела нам экскурсию, ответила на все наши вопросы! После экскурсии мы смогли сами ориентироваться на местности (интернет у нас был только в отеле). Спасибо большое! Очень рекомендуем гида Гаянэ и туры от проекта Туры в 15:15!

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Всем путешественником привет! Мой отзыв опосредованный, тк экскурсию бронировала для мамы. Женщина в возрасте, длинная пересадка в Ереване на стыковочный
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    рейс, прекрасный интересный город с разными вкусностями… к этим ингредиентам мне Господь помог добавить Эдмона с его уважительным и профессиональным отношением на комфортабельном автомобиле, на котором маму встретили а аэропорту и проводили к рейсу. Она осталась очень довольна, видно, что Эдмон хорошо знает и любит свою Родину, доброжелательный профессионал, кандидат исторических наук, который не только знает, но и интересно умеет рассказать. Могу только порекомендовать:)

  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Очень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, и позволяет сразу погрузиться в
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    историю, культуру, архитектуру и жизнь Еревана и Армении. Эдмон очень интересный рассказчик, много знающий и любящий свой город. Я прилетела на очень короткое время, поэтому была рада, что экскурсию можно начать сразу по прилету. Гид встретил меня в аэропорту с прекрасным водителем. Мы проехали по городу, прогулялись по центру, побывали в Соборе Святого Георгия просветителя и поднялись по Каскаду, познакомившись с выставкой современного искусства. Затем меня довезли до апартаментов, которые я сняла. И там Эдмон мне очень помог. Дело в том, что у меня возникли проблемы с кодом, без которого не попасть в подъезд, где я должна была жить. Он связался с владельцами жилища и разрешил проблему. Без него я бы очень долго разбиралась, нервничала и потратила бы кучу денег на звонки на армянские телефоны и интернет. Эдмон, спасибо вам большое за экскурсию и помощь!

    Очень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, иОчень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, иОчень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, иОчень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, иОчень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, иОчень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, иОчень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, иОчень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, иОчень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, и
  • В
    Василий
    29 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Еревану
    Мы были на синем маршруте по Еревану, гид Гаянэ. Хочу отметить прекрасную лёгкую подачу информации, хороший баланс исторических сведений о
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    городе и живого общения с гидом. Гаянэ обращала наше внимание на такие детали и места, которые турист, впервые приехавший в Ереван, сам вряд ли заметит. Нам всё очень понравилось! Прогулка завершилась вкусным ужином в таверне, которую порекомендовала Гаянэ.

  • Р
    Роман
    14 мая 2024
    Знакомство с Ереваном
    Гид Марина прекрасно провела экскурсию по городу. Отлично владеет информацией, хороший рассказчик. В дополнение, подсказала интересные места, к-рые ещё можно посетить в Ереване.
  • Л
    Людмила
    5 мая 2024
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Очень рекомендую начать знакомство с Ереваном в компании с гидом Эдмоном. Экскурсия очень интересная и содержательная. Маршрут продуман, информация преподносится непринуждённо и весело. Обладая энциклопедическими знаниями,гид ответит на любые Ваши вопросы.
  • В
    Владимир
    2 мая 2024
    Знакомство с Ереваном
    Очень понравилась экскурсия с Анной по столице Армении, ставим 5+ из 5! Деликатный и профессиональный гид. Анна чувствуется экскурсовод с
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    большим стажем. Ведет эксеурсию профессионально, очень интеллигентно, четко и очень доброжелательно. Посетили музей и стеллу Геноциду Армян, Парк Победы, Каскад, улицы Еревана. Прокатились на машине и прогулялись пешком. По нашему запросу после экскурссии записали на следующую экскурсию и завезли на завод "Ной". Рекомендуем и Очень Благодарим! До новых встреч!

  • Ю
    Юлия
    21 декабря 2023
    Знакомство с Ереваном
    Хочу поблагодарить Марину за прекрасную экскурсию! Глубокие знания, мастерство рассказчика, практические советы - всё понравилось и пригодилось. Хочется ещё раз вернуться в великолепный Ереван и солнечную Армению, спасибо за незабываемые впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Площадь России»

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  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Площадь России" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 125. Туристы уже оставили гидам 525 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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