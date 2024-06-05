1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Групповая экскурсия по Еревану: Красный и Синий маршруты
Вас ждут два захватывающих маршрута по Еревану, каждый с уникальными достопримечательностями и историями, которые дополняют друг друга
Начало: На проспекте Тигран Мец
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта Еревана с экскурсией: погружение в историю и культуру
Встреча в аэропорту и комфортный трансфер в Ереван с обзорной экскурсией - лучший способ начать знакомство с Арменией
Начало: Международный аэропорт Звартноц
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомство с Ереваном
Увидеть главное в городе и посетить музей Параджанова
Начало: Ваш отель
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
€125 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав5 июня 2024Большое спасибо гиду Гаянэ!!!
- ТТатьяна5 июня 2024Мы впервые в Ереване, сразу взяли экскурсию от проекта Туры в 15:15. Это оказалось верным решением! Гид Гаянэ очень интересно
- ННаталья4 июня 2024Всем путешественником привет! Мой отзыв опосредованный, тк экскурсию бронировала для мамы. Женщина в возрасте, длинная пересадка в Ереване на стыковочный
- ННаталья29 мая 2024Очень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, и позволяет сразу погрузиться в
- ВВасилий29 мая 2024Мы были на синем маршруте по Еревану, гид Гаянэ. Хочу отметить прекрасную лёгкую подачу информации, хороший баланс исторических сведений о
- РРоман14 мая 2024Гид Марина прекрасно провела экскурсию по городу. Отлично владеет информацией, хороший рассказчик. В дополнение, подсказала интересные места, к-рые ещё можно посетить в Ереване.
- ЛЛюдмила5 мая 2024Очень рекомендую начать знакомство с Ереваном в компании с гидом Эдмоном. Экскурсия очень интересная и содержательная. Маршрут продуман, информация преподносится непринуждённо и весело. Обладая энциклопедическими знаниями,гид ответит на любые Ваши вопросы.
- ВВладимир2 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Анной по столице Армении, ставим 5+ из 5! Деликатный и профессиональный гид. Анна чувствуется экскурсовод с
- ЮЮлия21 декабря 2023Хочу поблагодарить Марину за прекрасную экскурсию! Глубокие знания, мастерство рассказчика, практические советы - всё понравилось и пригодилось. Хочется ещё раз вернуться в великолепный Ереван и солнечную Армению, спасибо за незабываемые впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Площадь России»
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