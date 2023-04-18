Храм Гарни, Симфония камней, монастырь Гегард
Приглашаем вас на захватывающую индивидуальную экскурсию по древним памятникам архитектуры.
Буквально за несколько часов вы увидите исторически важные строения, артефакты и невероятные природные объекты, включенные в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые неспроста вызывают восторг и искреннее восхищение у туристов.
Буквально за несколько часов вы увидите исторически важные строения, артефакты и невероятные природные объекты, включенные в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые неспроста вызывают восторг и искреннее восхищение у туристов.
Ближайшие даты:
18
апр
апр
19
апр
апр
20
апр
апр
21
апр
апр
22
апр
апр
23
апр
апр
24
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Храм Гарни
- Природный памятник Симфония камней
- Монастырь Гегард
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Храм Гарни
Храм Гарни построен в I веке армянским царем Трдатом I и посвящен богу солнца Арегу (Михре).
Величественность и торжественность зданию, выстроенному в эллинистических архитектурных формах, придают 9 больших ступеней высотой 30 сантиметров. Это единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма.
На стене у входа в святилище высечена надпись на арабском, сообщающая о захвате крепости и превращении храма в мечеть. По всему периметру храма, вокруг святилища, воздвигнута колоннада из 24 колонн (по 6 колонн в передней и задней сторонах храма и 8 – по бокам).
В 1679 году храм пострадал от сильного землетрясения, а при советской власти, в 70-х годах был восстановлен.
Мозаичный пол бани, еще одна впечатляющая часть. Это единственный образец сохранившейся в Армении цельной мозаики, датируемой III веком. Она выполнена с изображениями мифических героев и водных сцен с морской богиней Тетис. Одна из сохранившихся надписей мозаичного пола сделана на греческом языке, что в свободном переводе означает «Работали, ничего не получив взамен».
Симфония камней
Ущелье Гарни протянулось по длине реки Азат и притока Азат-Гохт. В 2000 году река Азат (вместе с монастырем Гегард) была включена в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ущелье реки находятся огромные столбы, которые местами поднимаются на высоту до 300 метров.
Если смотреть издалека на «Симфонию камней» или «Базальтовый орган», то скалы кажутся похожими на гигантский орган.
Базальтовые столбы, которые расположены в ущелье реки Азат, образовались из магмы, расколотой при остывании системой трещин на столбики шестиугольного сечения.
Удивительная странность правильных форм базальтовых колонн приковывает взгляд и вызывает восторг. Практически совершенные столбы выглядят так, будто они специально выточены человеческой рукой, а не самой природой.
На высоком каменном мысе хорошо виден храм Гарни.
Монастырь Гегард
Гегард (XIII век) – монастырский комплекс, внесенный ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного культурного наследия. Полное название – Гегардаванк, дословно – «монастырь копья». Название монастырского комплекса происходит от Копья Христа (Копье Лонгина), которым римский воин Лонгин вонзил в Иисуса Христа. Копье сейчас хранится в музее Эчмиадзинского кафедрального собора.
Часть храмов монастырского комплекса полностью выдолблены внутри скал, в то время как другие являются сложными сооружениями, состоящими как из обнесенных стенами помещений, так и с комнатами, выдолбленными глубоко внутри утёса.
По преданию, монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает «пещерный монастырь». Согласно преданию, основателем монастыря был Св. Григорий Просветитель.
Первый монастырь в IX веке был разрушен арабами. Главная церковь была построена в 1215 году под покровительством братьев Закаре и Иване Закарянов, отвоевавших бо́льшую часть Армении у сельджуков.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Вода в транспорте
- Что не входит
- Входные билеты
- Питание
- Место начала и завершения?
- Ваше место пребывания в Ереване
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана
Индивидуальные
Храм Гарни и монастырь Гегард
Популярные места
Религиозные
Соборы и храмы
Монастыри, церкви, храмы
Гегард
Похожие туры из Еревана
Индивидуальная
7 часов
Гарни - Гегард - Севан. Знакомство с Арменией
Изучить античный храм и два монастыря, открыть давние предания и полюбоваться озером
у вашего отеля в малом центре Еревана
Сегодня
Завтра
19 апр
20 апр
от 159€144 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Истории языческого храма, аскетичный монастырь в ущелье и заповедная природа
26 апр
2 мая
10 мая
11 мая
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гарни, Гегард, Симфония камней и конная прогулка
Составить для себя образ Армении, открывая ее историю, природу и культуру
Ереван
19 апр
20 апр
21 апр
23 апр
€115 за всё до 2 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании