Храм Гарни

Храм Гарни построен в I веке армянским царем Трдатом I и посвящен богу солнца Арегу (Михре).

Величественность и торжественность зданию, выстроенному в эллинистических архитектурных формах, придают 9 больших ступеней высотой 30 сантиметров. Это единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма.

На стене у входа в святилище высечена надпись на арабском, сообщающая о захвате крепости и превращении храма в мечеть. По всему периметру храма, вокруг святилища, воздвигнута колоннада из 24 колонн (по 6 колонн в передней и задней сторонах храма и 8 – по бокам).

В 1679 году храм пострадал от сильного землетрясения, а при советской власти, в 70-х годах был восстановлен.

Мозаичный пол бани, еще одна впечатляющая часть. Это единственный образец сохранившейся в Армении цельной мозаики, датируемой III веком. Она выполнена с изображениями мифических героев и водных сцен с морской богиней Тетис. Одна из сохранившихся надписей мозаичного пола сделана на греческом языке, что в свободном переводе означает «Работали, ничего не получив взамен».

Симфония камней

Ущелье Гарни протянулось по длине реки Азат и притока Азат-Гохт. В 2000 году река Азат (вместе с монастырем Гегард) была включена в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ущелье реки находятся огромные столбы, которые местами поднимаются на высоту до 300 метров.

Если смотреть издалека на «Симфонию камней» или «Базальтовый орган», то скалы кажутся похожими на гигантский орган.

Базальтовые столбы, которые расположены в ущелье реки Азат, образовались из магмы, расколотой при остывании системой трещин на столбики шестиугольного сечения.

Удивительная странность правильных форм базальтовых колонн приковывает взгляд и вызывает восторг. Практически совершенные столбы выглядят так, будто они специально выточены человеческой рукой, а не самой природой.

На высоком каменном мысе хорошо виден храм Гарни.

Монастырь Гегард

Гегард (XIII век) – монастырский комплекс, внесенный ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного культурного наследия. Полное название – Гегардаванк, дословно – «монастырь копья». Название монастырского комплекса происходит от Копья Христа (Копье Лонгина), которым римский воин Лонгин вонзил в Иисуса Христа. Копье сейчас хранится в музее Эчмиадзинского кафедрального собора.

Часть храмов монастырского комплекса полностью выдолблены внутри скал, в то время как другие являются сложными сооружениями, состоящими как из обнесенных стенами помещений, так и с комнатами, выдолбленными глубоко внутри утёса.

По преданию, монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает «пещерный монастырь». Согласно преданию, основателем монастыря был Св. Григорий Просветитель.

Первый монастырь в IX веке был разрушен арабами. Главная церковь была построена в 1215 году под покровительством братьев Закаре и Иване Закарянов, отвоевавших бо́льшую часть Армении у сельджуков.

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