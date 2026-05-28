За один день вы увидите впечатляющие места юга Армении: монастырь Татев над ущельем, пещерный Хндзореск с подвесным мостом и Шакинский водопад. Посетите винодельню в Арени и попробуете местные вина.
Узнаете о том, как Армения стала одной из первых христианских стран и как это отразилось в её наследии и традициях.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Еревана
9:00–9:40 — остановка на завтрак в Ехегнадзоре
11:30–12:50 — монастырь Татев и канатная дорога «Крылья Татева»
Вы посетите один из главных монастырей Армении на краю Воротанского ущелья. Узнаете о его истории и роли в жизни страны. А ещё прокатитесь по одной из самых длинных канатных дорог в мире с панорамными видами на каньон.
14:00–15:10 — Старый Хндзореск и подвесной мост
Погуляете по древнему пещерному поселению, увидите дома, вырубленные в скалах, и пройдёте по мосту над ущельем.
16:20–16:50 — Шакинский водопад
Услышите красивую легенду о водопаде и сделаете фото среди базальтовых скал и зелени.
18:40–19:10 — ужин в Ехегнадзоре
19:30–19:50 — винодельня в Арени
Познакомитесь с традициями армянского виноделия и попробуете местные вина в одном из самых известных винодельческих регионов страны.
21:40 — возвращение в Ереван
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе или минивэне (в зависимости от размера группы) и дегустация вина
- Дополнительно оплачиваются билеты на канатную дорогу — 9000 драмов (~€21) за чел. в обе стороны и питание — по желанию
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Каскада
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мгер — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда местных гидов, которые любят свою страну и умеют показывать её не только через известные достопримечательности, но и через атмосферу, традиции и живые истории. Уже несколько лет мы
Входит в следующие категории Еревана
