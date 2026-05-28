За один день вы увидите впечатляющие места юга Армении: монастырь Татев над ущельем, пещерный Хндзореск с подвесным мостом и Шакинский водопад. Посетите винодельню в Арени и попробуете местные вина. Узнаете о том, как Армения стала одной из первых христианских стран и как это отразилось в её наследии и традициях.

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Еревана

9:00–9:40 — остановка на завтрак в Ехегнадзоре

11:30–12:50 — монастырь Татев и канатная дорога «Крылья Татева»

Вы посетите один из главных монастырей Армении на краю Воротанского ущелья. Узнаете о его истории и роли в жизни страны. А ещё прокатитесь по одной из самых длинных канатных дорог в мире с панорамными видами на каньон.

14:00–15:10 — Старый Хндзореск и подвесной мост

Погуляете по древнему пещерному поселению, увидите дома, вырубленные в скалах, и пройдёте по мосту над ущельем.

16:20–16:50 — Шакинский водопад

Услышите красивую легенду о водопаде и сделаете фото среди базальтовых скал и зелени.

18:40–19:10 — ужин в Ехегнадзоре

19:30–19:50 — винодельня в Арени

Познакомитесь с традициями армянского виноделия и попробуете местные вина в одном из самых известных винодельческих регионов страны.

21:40 — возвращение в Ереван

Организационные детали