Это путешествие объединяет самые яркие впечатления юга Армении. Вы увидите монастырь Хор Вирап с легендарным видом на Арарат, посетите живописный монастырь Нораванк среди красных скал, заглянете в древнюю пещеру Арени-1 и познакомитесь с винодельческими традициями региона Арени.

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Описание экскурсии

9:00 — выезд из Еревана

10:00–10:40 — Хор Вирап. Посетим один из главных монастырей Армении, связанный с историей Григория Просветителя и принятием христианства. Отсюда открывается один из самых знаменитых видов на гору Арарат

11:30–12:30 — свободное время на обед

13:00–13:45 — Нораванк. Прогуляемся по одному из самых красивых монастырских комплексов страны, окружённому величественными красными скалами

14:00–14:30 — винный завод в Арени. Вы познакомитесь с традициями армянского виноделия и сможете продегустировать местные вина

14:40–15:10 — пещера Арени-1 (Пещера птиц). Посетим археологический памятник, где были обнаружены уникальные находки — свидетели древнейшей истории региона

17:00 — возвращение в Ереван

Тайминг ориентировочный и может меняться в зависимости от дорожной ситуации, погодных условий и темпа группы.

Организационные детали