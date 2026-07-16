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К Арарату и Арени - из Еревана: Хор Вирап, Нораванк и Пещера птиц

За один день увидеть главные достопримечательности юга Армении и познакомиться с винными традициями
Это путешествие объединяет самые яркие впечатления юга Армении.

Вы увидите монастырь Хор Вирап с легендарным видом на Арарат, посетите живописный монастырь Нораванк среди красных скал, заглянете в древнюю пещеру Арени-1 и познакомитесь с винодельческими традициями региона Арени.
К Арарату и Арени - из Еревана: Хор Вирап, Нораванк и Пещера птиц
К Арарату и Арени - из Еревана: Хор Вирап, Нораванк и Пещера птиц
К Арарату и Арени - из Еревана: Хор Вирап, Нораванк и Пещера птиц

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Еревана

10:00–10:40 — Хор Вирап. Посетим один из главных монастырей Армении, связанный с историей Григория Просветителя и принятием христианства. Отсюда открывается один из самых знаменитых видов на гору Арарат

11:30–12:30 — свободное время на обед

13:00–13:45 — Нораванк. Прогуляемся по одному из самых красивых монастырских комплексов страны, окружённому величественными красными скалами

14:00–14:30 — винный завод в Арени. Вы познакомитесь с традициями армянского виноделия и сможете продегустировать местные вина

14:40–15:10 — пещера Арени-1 (Пещера птиц). Посетим археологический памятник, где были обнаружены уникальные находки — свидетели древнейшей истории региона

17:00 — возвращение в Ереван

Тайминг ориентировочный и может меняться в зависимости от дорожной ситуации, погодных условий и темпа группы.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном туристическом транспорте. Тип транспорта зависит от размера группы. Если вам необходимо детское кресло, пожалуйста, сообщите об этом заранее
  • Дополнительно оплачиваются вход в пещеру Арени-1 (1500 драмов ≈ €3,5 с чел.), обед, дегустация на винном заводе (при выборе платного пакета)
  • Все дополнительные опции оплачиваются на месте в армянских драмах
  • Маршрут не требует специальной физической подготовки, но включает прогулки по территории монастырей и природных локаций
  • Если в группе будут иностранные участники, экскурсия может проводиться на двух языках
  • C вами будет гид из нашей команды

в субботу в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У консерватории им. Комитаса
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матевос
Матевос — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 3647 туристов
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