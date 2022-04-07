Манящая Армения: Хор Вирап, Арени винный завод, монастырь Нораванк

Украсьте свой день этим чудесным туром, который начинается с посещения монастыря Хор Вирап, прекрасного места, откуда

Индивидуальная
Украсьте свой день этим чудесным туром, который начинается с посещения монастыря Хор Вирап, прекрасного места, откуда можно полюбоваться живописными видами на Священную гору Арарат.

Затем осмотрите монастырь Нораванк, который уникален по своему строению, так как Церковь Пресвятой Богородицы — единственный двухэтажный монастырь в Армении.

После этого следует дегустация вин на винном заводе «Арени», одном из старейших поселений Армении, известном своими винами.
Манящая Армения: Хор Вирап, Арени винный завод, монастырь Нораванк
Манящая Армения: Хор Вирап, Арени винный завод, монастырь Нораванк
Манящая Армения: Хор Вирап, Арени винный завод, монастырь Нораванк
Манящая Армения: Хор Вирап, Арени винный завод, монастырь Нораванк
Манящая Армения: Хор Вирап, Арени винный завод, монастырь Нораванк
Манящая Армения: Хор Вирап, Арени винный завод, монастырь Нораванк

Что вас ожидает 🤩

  • Монастырь Хор Вирап
  • Винный завод Арени
  • Монастырь Нораванк

Что вас ожидает:

    Хор Вирап — древний армянский монастырь
    Хор Вирап находится в Араратском регионе, на холме близлежащего села Малый Веди. Он считается одним из святых мест Армянской Апостольской Церкви. Согласно легенде, именно здесь находится та глубокая яма, в которую, по велению Трдата III, был брошен Григорий Просветитель за проповедование христианства. Только после долгих лет заточения, когда Григорий Просветитель чудом излечивает Трдата III от тяжелой болезни, царь провозглашает христианство государственной религией. По своему географическому положению Хор Вирап – самое близкое место к горе Арарат, откуда представляется возможность лицезреть легендарную гору.

    Монастырский комплекс Нораванк

    Одним из значительных культурных и религиозных центров средневековой Армении является монастырский комплекс Нораванк, который находится в регионе Вайоц Дзор, в долине ущелья реки Арпа, окруженный труднопроходимыми скалами. Комплекс состоит из церкви Св. Карапета (1216-1221 гг.), в северной части — церкви Св. Григория (1275 г.) и, отдельно стоящей в восточной части, церкви Св. Богородицы (1339 г.), западный фасад которой отличается своей уникальностью — узкой лестницей в форме пирамиды, ведущей на второй этаж.

    Винный завод «Арени»

    Вайоц Дзор и, в частности, село Арени, на протяжении тысячелетий был колыбелью армянского виноделия. На винном заводе «Арени» мастерски демонстрируются исторические и местные сорта армянского винограда. Здесь исторические традиции виноделия своеобразно сочетаются с современным оборудованием.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортные расходы
    • Машина с кондиционером
    • Бутилированная вода
    • Начало (конец) из любой точки Еревана
    • Услуги гида-водителя
    • Дополнительные остановки по маршруту
    Что не входит
    • Личные расходы
    Место начала и завершения?
    Указанном Вами месте
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно в 10:00
    Экскурсия длится около 7 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно в 10:00

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