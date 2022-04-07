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Хор Вирап — древний армянский монастырь

Хор Вирап находится в Араратском регионе, на холме близлежащего села Малый Веди. Он считается одним из святых мест Армянской Апостольской Церкви. Согласно легенде, именно здесь находится та глубокая яма, в которую, по велению Трдата III, был брошен Григорий Просветитель за проповедование христианства. Только после долгих лет заточения, когда Григорий Просветитель чудом излечивает Трдата III от тяжелой болезни, царь провозглашает христианство государственной религией. По своему географическому положению Хор Вирап – самое близкое место к горе Арарат, откуда представляется возможность лицезреть легендарную гору.

Монастырский комплекс Нораванк

Одним из значительных культурных и религиозных центров средневековой Армении является монастырский комплекс Нораванк, который находится в регионе Вайоц Дзор, в долине ущелья реки Арпа, окруженный труднопроходимыми скалами. Комплекс состоит из церкви Св. Карапета (1216-1221 гг.), в северной части — церкви Св. Григория (1275 г.) и, отдельно стоящей в восточной части, церкви Св. Богородицы (1339 г.), западный фасад которой отличается своей уникальностью — узкой лестницей в форме пирамиды, ведущей на второй этаж.

Винный завод «Арени»

Вайоц Дзор и, в частности, село Арени, на протяжении тысячелетий был колыбелью армянского виноделия. На винном заводе «Арени» мастерски демонстрируются исторические и местные сорта армянского винограда. Здесь исторические традиции виноделия своеобразно сочетаются с современным оборудованием.

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