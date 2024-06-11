Это не экскурсия, а ряд маленьких жизненных ситуаций, в которых вы примете участие. У Еревана есть скрытые истории, легенды и закрытые двери, которые откроются для вас.
Оперный театр — от подвала до верхнего этажа, следы Канье Уэста, послание от Олафура Элиассона — всё это вы сможете исследовать и отыскать только с нами!
Оперный театр — от подвала до верхнего этажа, следы Канье Уэста, послание от Олафура Элиассона — всё это вы сможете исследовать и отыскать только с нами!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В программе — своеобразный коллаж активностей и историй, в котором у вас есть своя роль — узнать прошлое. Мы охватим периоды от основания Еревана до Средних веков, а также советскую эпоху и эпоху олигархов. Всё это здесь, рядом с нами!
- Мы встретимся у памятника Араму Хачатуряну. Посетим Оперный театр и попробуем отыскать призрака оперы. Если будет рабочее время, застанем репетицию национального филармонического оркестра Армении
- Проследуем по шагам и прыжкам Канье Уэста и окажемся у «Лебединого озера», где знаменитый певец давал концерт в 2015 году
- Переместимся на площадь Свободы, где вас ждёт перформанс, в котором вы примите непосредственное участие
- Каскад — следующая локация на нашем маршруте. Это музей современного искусства под открытым небом, где вы познакомитесь с лучшими произведениями искусства и получите сувенир, оставленный здесь датским художником Олафуром Элиассоном
- Прогуляемся по улицам, которые на протяжении десятилетий формировали образы и визуальное восприятие Армении
- Посмотрим мини-театральное представление, чтобы узнать, как в Ереване построили мини-Дубай. У вас тоже будет в нём роль!
- И в завершение поднимемся в Конд — старый район Еревана, где противоречия не прекращаются
Организационные детали
- Программа подходит путешественникам всех возрастов. Не подойдёт людям с ограниченными возможностями, так как предусмотрены подъёмы по лестнице
- Экскурсия полностью пешеходная
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Араму Хачатуряну
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Gevorg — ваш гид в Ереване
Я международный эксперт в области туризма с обширным опытом в Армении, Грузии, России, Камбодже и Вьетнаме. Я разрабатываю концепции, которые формируют будущее путешествий в глобальном масштабе.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана
Похожие экскурсии из Еревана
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия Яркие краски Еревана: культурное погружение
Откройте для себя душу Еревана: от древних улиц до современного искусства в уютной атмосфере
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
€22 за человека
скидка
7%
Индивидуальная
2 часа
Мистические истории Еревана: от спящего дракона до волшебного призрака
Загадочный Ереван ждет вас! Узнайте тайны древней столицы, пройдитесь по местам с необычными историями и легендами
Начало: В саду «Каскада»
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:30
от 29€27 за человека
Индивидуальная
8 часов
Трансфер: Ереван - Мегри или Мегри - Ереван
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от $327 за всё до 3 чел.