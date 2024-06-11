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Это не экскурсия, а ряд маленьких жизненных ситуаций, в которых вы примете участие. У Еревана есть скрытые истории, легенды и закрытые двери, которые откроются для вас.



Оперный театр — от подвала до верхнего этажа, следы Канье Уэста, послание от Олафура Элиассона — всё это вы сможете исследовать и отыскать только с нами!