Научиться готовить лаваш, попробовать армянские вина на заводе и увидеть бескрайний Севан
Мы увидим старинные христианские святыни и полюбуемся невероятными природными красотами, научимся готовить национальные блюда на кулинарных мастер-классах и побываем в городе Дилижан, где снимали легендарный «Мимино».
Праздновать Новый год будем в ресторане с песнями, танцами, живой музыкой и вкуснейшей едой — всё уже входит в стоимость.
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Описание
Организационные детали
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Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту Еревана и отвезём в гостиницу. Заселение с 14:00.
Экскурсия по Еревану и встреча Нового года
Утром отправимся на экскурсию по столице: посетим площадь Республики со зданиями, напоминающими средневековый стиль, прогуляемся по Северному проспекту, полюбуемся зданием оперы и балета и поднимемся на Каскад.
Пообедаем в национальном ресторане и продолжим прогулку. Увидим монумент «Мать Армения» в Парке Победы и заглянем на местный рынок, чтобы закупиться сухофруктами, сладостями, ароматными чаями, закусками и алкоголем.
Немного отдохнём в гостинице, а в 22:30 поедем в ресторан «Валенсия», где отпразднуем наступление Нового года с ужином и шоу-программой. Веселиться будем до 4 утра, но по желанию отвезём вас в отель в любое время.
В программе живая музыка, выступления певцов, танцы и салют.
В меню: алкогольные напитки (на одного человека: 1 бокал армянского шампанского, 250 мл водки, 200 мл красного домашнего вина), закуски и салаты (мясное и сырное ассорти, оливки, сцеженный мацони, лимон, микс свежих овощей, салат Цезарь, салат из овощей и брокколи), горячие блюда (армянский шашлык из свинины, кюфта и плов из полбы с грибами, хлеб и лаваш), а также вода, простая и минеральная, лимонад и фрукты.
Церковь Святой Рипсимэ, Эчмиадзинский монастырь и мастер-класс
Сегодня поедем в Эчмиадзин. По дороге посетим церковь Святой Рипсимэ 7 века, настоящий шедевр армянского зодчества, вошедший в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Побываем в Эчмиадзинском монастыре 4 века — это главный храм Армянской Апостольской церкви и один из древнейших в мире. Полюбуемся церковью Святой Гаянэ 7 века и поедем обедать в национальный ресторан. А ещё вас будет ждать кулинарный мастер-класс по приготовлению традиционного блюда или десерта.
Вернёмся в Ереван.
Монастырь Гегард и храм Гарни
Отправимся в скальный монастырский комплекс Гегард 4 века, а затем переедем в село Гарни. После обеда вы научитесь готовить национальный лаваш на мастер-классе.
Посетим языческий храм Гарни 1 н. э., посвященный богу Солнца — Митре. Покажется, будто мы перенеслись в Древнюю Грецию!
Вечером вернёмся в Ереван.
Монастырь Кечарис, озеро Севан и Дилижан
Отправимся в город Цахкадзор. Сегодня увидим монастырь Кечарис 11 века, а затем по канатной дороге поднимемся на вершину горы Техенис.
Переместимся к жемчужине Армении — озеру Севан на высоте 1900 метров. Это крупнейшее озеро Кавказа с пронзительным лазурным цветом!
Посетим церковь Севанаванк 9 века, пообедаем с видом на водоём и отправимся в город Дилижан. На его улочках снимали фильм «Мимино», а недавно установили памятник персонажам картины.
Побываем в монастыре Агарцин и вернёмся в Ереван.
Монастырь Хор Вирап и дегустация на заводе «Арени»
Позавтракаем и поедем в монастырь Хор Вирап 7 века — символ Армении. Здесь открывается невероятный вид Араратской долины, а если повезёт с погодой, то увидим Арарат во всей красе.
Побываем на винном заводе «Арени» и продегустируем армянские вина. Пообедаем и посетим монастырь Нораванк 13 века.
Отъезд
Сдача номеров — до 12:00. Отвезём вас в аэропорт Еревана к вашему рейсу в любое время.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Еревана, время встречи по договорённостиЗавершение: Аэропорт Еревана, доставим вас ко времени ваших рейсов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.