11 отзывов оставили туристы

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Обзорная экскурсия по Еревану

5
11 отзывов
Левон М.
Левон М. – Гид из Еревана
Я покажу вам не только «must see» места, но и те, которые не входят в обязательный список посещения.

Экскурсия ⛳ проводится без строгого графика, с учётом интересов и пожеланий гостей.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $110 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Еревану
Обзорная экскурсия по Еревану
Знаковые места старого городаВас ждут: Каскад и Опера, проспект Маштоца, Парк 🌳 Победы с могучим памятником «Мать Армения» и смотровой площадкой, откуда город 🏙️ виден, как на ладони. Вы посетите Мемориал Памяти Жертв геноцида 1915 года, Вернисаж (по субботам и воскресеньям) и конечно, легендарный Коньячный завод «Арарат». Если вы любите музеи 🖼, то Матенадаран — хранилище древних рукописей, Национальная Картинная Галлерея, Дом-Музей С. Параджанова, одним словом все те места, которые не могут оставить равнодушным даже местных жителей. Достопримечательности 🏛️ нового ЕреванаНовый город: Северный проспект, простирающийся через центр, музей-комплекс современного искусства Гафещян, новые молы и кафе.

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида-водителя с учетом расхода топлива
  • Транспорт.
Что не входит
  • Экскурсия на коньячный завод «Арарат»: 4500 драм на чел.
  • Входные билеты в музеи: 700-1000 драм на чел.
  • Входные билеты в музей «Звартноц»: 1000 драм на чел.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в Ереване
Обзорная экскурсия по Еревану
Обзорная экскурсия по Еревану
Обзорная экскурсия по Еревану
Обзорная экскурсия по Еревану

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Левон М.
Левон М.
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11 отзывов оставили туристы

Левон М. проводит ещё 2 экскурсии

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