11 отзывов оставили туристы

Знаковые места старого городаВас ждут: Каскад и Опера, проспект Маштоца, Парк 🌳 Победы с могучим памятником «Мать Армения» и смотровой площадкой, откуда город 🏙️ виден, как на ладони. Вы посетите Мемориал Памяти Жертв геноцида 1915 года, Вернисаж (по субботам и воскресеньям) и конечно, легендарный Коньячный завод «Арарат». Если вы любите музеи 🖼, то Матенадаран — хранилище древних рукописей, Национальная Картинная Галлерея, Дом-Музей С. Параджанова, одним словом все те места, которые не могут оставить равнодушным даже местных жителей. Достопримечательности 🏛️ нового ЕреванаНовый город: Северный проспект, простирающийся через центр, музей-комплекс современного искусства Гафещян, новые молы и кафе.

Организационные детали: