11 отзывов оставили туристы

Знаковые места старого городаВас ждут: Каскад и Опера, проспект Маштоца, Парк 🌳 Победы с могучим памятником «Мать Армения» и смотровой площадкой, откуда город 🏙️ виден, как на ладони. Вы посетите Мемориал Памяти Жертв геноцида 1915 года, Вернисаж (по субботам и воскресеньям) и конечно, легендарный Коньячный завод «Арарат». Если вы любите музеи 🖼, то Матенадаран — хранилище древних рукописей, Национальная Картинная Галлерея, Дом-Музей С. Параджанова, одним словом все те места, которые не могут оставить равнодушным даже местных жителей. Достопримечательности 🏛️ нового ЕреванаНовый город: Северный проспект, простирающийся через центр, музей-комплекс современного искусства Гафещян, новые молы и кафе.
Организационные детали:
Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Услуги гида-водителя с учетом расхода топлива
Транспорт.
Что не входит
Экскурсия на коньячный завод «Арарат»: 4500 драм на чел.
Входные билеты в музеи: 700-1000 драм на чел.
Входные билеты в музей «Звартноц»: 1000 драм на чел.
Начало и место завершения
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.