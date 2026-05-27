В поездке вы познакомитесь с монастырём Айраванк, где каждая плита рассказывает о духовной жизни Армении. Погрузитесь в тайны хачкаров Норатуса. Узоры на их крестах — это целая библиотека памяти, запечатлённая в камне. Пройдёте по берегу знаменитого Севана и караван-сараю Селим. Вкусите историю на винодельне, где каждый глоток вина — отражение богатой культуры Армении.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Озеро Севан. Здесь природа встречается с историей, а каждый камень и волна словно рассказывают легенду.

Монастырь Айраванк. Его тихие уголки приглашают остановиться, прислушаться к тишине и почувствовать дух Армении.

Норатус. В музее под открытым небом стоят сотни каменных крестов-хачкаров, созданных в 13–14 веках. Каждый хачкар уникален — с изящной резьбой, переплетением геометрических узоров и символов природы.

Селимский караван-сарай. Это бывшая остановка на Великом шёлковом пути. Вы узнаете о маршрутах древней торговли.

Джермук. На горном курорте продегустируете минеральную воду, услышите о природных лечебных ресурсах региона и полюбуетесь водопадом Волосы русалки.

Винный завод «Арени». Увидите процесс производства вина, продегустируете местные сорта и познакомитесь с историей виноделия Армении.

Примерный тайминг маршрута:

9:00 — отправление из Еревана

10:10 — монастырь Айраванк и озеро Севан

11:00 — Норатус

12:40 — Селимский караван-сарай

13:40 — остановка на обед

15:40 — галерея минеральных вод и водопад Джермука

18:30 — винный завод «Арени»

19:10 — выезд в Ереван

21:10 — завершение экскурсии

Тайминг может меняться в зависимости от размера и темпа группы, погодных условий и других факторов.

Организационные детали