От Севана до Джермука: хачкары, караван-сарай и винные традиции (из Еревана)

Исследовать южные маршруты и вкусы Армении
В поездке вы познакомитесь с монастырём Айраванк, где каждая плита рассказывает о духовной жизни Армении. Погрузитесь в тайны хачкаров Норатуса. Узоры на их крестах — это целая библиотека памяти, запечатлённая в камне. Пройдёте по берегу знаменитого Севана и караван-сараю Селим. Вкусите историю на винодельне, где каждый глоток вина — отражение богатой культуры Армении.
Описание экскурсии

Озеро Севан. Здесь природа встречается с историей, а каждый камень и волна словно рассказывают легенду.

Монастырь Айраванк. Его тихие уголки приглашают остановиться, прислушаться к тишине и почувствовать дух Армении.

Норатус. В музее под открытым небом стоят сотни каменных крестов-хачкаров, созданных в 13–14 веках. Каждый хачкар уникален — с изящной резьбой, переплетением геометрических узоров и символов природы.

Селимский караван-сарай. Это бывшая остановка на Великом шёлковом пути. Вы узнаете о маршрутах древней торговли.

Джермук. На горном курорте продегустируете минеральную воду, услышите о природных лечебных ресурсах региона и полюбуетесь водопадом Волосы русалки.

Винный завод «Арени». Увидите процесс производства вина, продегустируете местные сорта и познакомитесь с историей виноделия Армении.

Примерный тайминг маршрута:

9:00 — отправление из Еревана
10:10 — монастырь Айраванк и озеро Севан
11:00 — Норатус
12:40 — Селимский караван-сарай
13:40 — остановка на обед
15:40 — галерея минеральных вод и водопад Джермука
18:30 — винный завод «Арени»
19:10 — выезд в Ереван
21:10 — завершение экскурсии

Тайминг может меняться в зависимости от размера и темпа группы, погодных условий и других факторов.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter с Wi-Fi, все входные билеты, дегустация, бутилированная вода и булочки
  • Дополнительно по желанию оплачивается обед в кафе — около €10 за чел.
  • Остаток суммы за экскурсию нужно оплатить в армянских драмах, согласно курсу на день оплаты
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€42
Дети до 7 лет€21
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мери
Мери — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 2075 туристов
Уже более 20 лет мы являемся лидирующим туроператором в Армении. Все наши гиды — профессионалы, влюблённые в свою работу. Транспорт — качественный и комфортный. Водители — опытные и аккуратные. Ждём вас на наших экскурсиях.

