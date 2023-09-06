Путешествие в Прекрасный Цахкадзор: Индивидуальная экскурсия с канатной дорогой
Прекрасный Цахкадзор — главный горнолыжный курорт Армении, который можно посетить в любую пору года.
Во время нашего индивидуального тура вы увидите настоящую жемчужину старины — древний монастырский комплекс Кечарис.
Ценители природных ландшафтов смогут подняться по канатной дороге, откуда откроются невероятные горные панорамы. Каждый найдет для себя интересы по вкусу!
Во время нашего индивидуального тура вы увидите настоящую жемчужину старины — древний монастырский комплекс Кечарис.
Ценители природных ландшафтов смогут подняться по канатной дороге, откуда откроются невероятные горные панорамы. Каждый найдет для себя интересы по вкусу!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Канатная дорога Цахкадзора
- Монастырь Кечарис
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Цахкадзор — небольшой город в области Котайк, главный горнолыжный курорт Армении. Он удобно расположен в центральной части страны между Ереваном и озером Севан. Цахкадзор — это красивая природа и современная инфраструктура, которая позволяет насладиться активным отдыхом в любой сезон.
- Курорт расположен всего в 50 км. от Еревана на склонах горы Тегенис на высоте около 1850 метров над уровнем моря. Городок лежит в живописной долине среди Цахкунийских гор. Цахкадзор имеет умеренно-континентальный климат с прохладной и снежной зимой. Горнолыжный сезон длится с ноября по март.
- Цахкадзор не богат достопримечательностями и древними памятниками. Но всё же здесь есть одна старинная жемчужина. Кечарис — великолепный средневековый монастырь, который был построен в 11 веке. Он включает в себя четыре старинные церкви, внутренний двор, две часовни и множество старых хачкаров. Это удивительно атмосферное и духовное место с мощной энергетикой и духом старины.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-6 чел. — минивэн).
- Услуги профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом).
- Вода
- Что не входит
- Обед.
- Канатная дорога (стоимость — 3000 драм). Можно оплатить на месте
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адрес вашего проживанияЗавершение: Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду и удобную обувь.
- Оплата принимается в армянских драмах наличными
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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