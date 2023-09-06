Прекрасный Цахкадзор, монастырь Кечарис и канатная дорога

Путешествие в Прекрасный Цахкадзор: Индивидуальная экскурсия с канатной дорогой

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Прекрасный Цахкадзор — главный горнолыжный курорт Армении, который можно посетить в любую пору года.

Во время нашего индивидуального тура вы увидите настоящую жемчужину старины — древний монастырский комплекс Кечарис.

Ценители природных ландшафтов смогут подняться по канатной дороге, откуда откроются невероятные горные панорамы. Каждый найдет для себя интересы по вкусу!
Прекрасный Цахкадзор, монастырь Кечарис и канатная дорога
Прекрасный Цахкадзор, монастырь Кечарис и канатная дорога
Прекрасный Цахкадзор, монастырь Кечарис и канатная дорога
Прекрасный Цахкадзор, монастырь Кечарис и канатная дорога
Прекрасный Цахкадзор, монастырь Кечарис и канатная дорога
Прекрасный Цахкадзор, монастырь Кечарис и канатная дорога
Прекрасный Цахкадзор, монастырь Кечарис и канатная дорога
Прекрасный Цахкадзор, монастырь Кечарис и канатная дорога
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Канатная дорога Цахкадзора
  • Монастырь Кечарис
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Цахкадзор — небольшой город в области Котайк, главный горнолыжный курорт Армении. Он удобно расположен в центральной части страны между Ереваном и озером Севан. Цахкадзор — это красивая природа и современная инфраструктура, которая позволяет насладиться активным отдыхом в любой сезон.
  • Курорт расположен всего в 50 км. от Еревана на склонах горы Тегенис на высоте около 1850 метров над уровнем моря. Городок лежит в живописной долине среди Цахкунийских гор. Цахкадзор имеет умеренно-континентальный климат с прохладной и снежной зимой. Горнолыжный сезон длится с ноября по март.
  • Цахкадзор не богат достопримечательностями и древними памятниками. Но всё же здесь есть одна старинная жемчужина. Кечарис — великолепный средневековый монастырь, который был построен в 11 веке. Он включает в себя четыре старинные церкви, внутренний двор, две часовни и множество старых хачкаров. Это удивительно атмосферное и духовное место с мощной энергетикой и духом старины.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-6 чел. — минивэн).
  • Услуги профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом).
  • Вода
Что не входит
  • Обед.
  • Канатная дорога (стоимость — 3000 драм). Можно оплатить на месте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду и удобную обувь.
  • Оплата принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Канатная дорога
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Монастыри, церкви, храмы

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