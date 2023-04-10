Севан и маленькая ШвейцарияВо время пребывания в Армении, вы просто не можете не посетить одну из самых знаменитых достопримечательностей страны – прекрасное озеро Севан. Здесь вы посетите монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в 9 веке в честь ее покойного мужа.

Затем прогуляетесь по городу Дилижан, именуемый также «Маленькая Швейцария в Армении» за фантастические природные леса. Город является частью Дилижанского национального парка. У Вас будет остановка около монастыря Агарцин 10 века, недавно отремонтированного на пожертвование шейха Султана бин Мохаммада Аль-Касими, правителя Шарджи, который был впечатлен монастырем во время посещения. Расположен монастырь высоко в лесистых горах, где водятся орлы, а название монастыря с армянского языка переводится как «игра орлов».

Затем у Вас будет возможность принять участие в мастер-классе по приготовлению восхитительного армянского национального блюда долма в одном из чудесных ресторанов Дилижана.