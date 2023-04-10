Приглашаю вас в увлекательную экскурсию по самым знаменитым достопримечательностям Армении.
Вы увидите потрясающее озеро Севан, посетите уникальный памятник армянского зодчества — монастырь Севанаванк.
Погуляете по городу Дилижан, получившему название «Маленькая Швейцария в Армении» за впечатляющие природные леса. А еще у вас будет возможность приготовить настоящую армянскую долму.
Вы увидите потрясающее озеро Севан, посетите уникальный памятник армянского зодчества — монастырь Севанаванк.
Погуляете по городу Дилижан, получившему название «Маленькая Швейцария в Армении» за впечатляющие природные леса. А еще у вас будет возможность приготовить настоящую армянскую долму.
Ближайшие даты:
7
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
- Дилижан
- Пешая прогулка по старой улице
- Монастырь Агарцин
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Севан и маленькая ШвейцарияВо время пребывания в Армении, вы просто не можете не посетить одну из самых знаменитых достопримечательностей страны – прекрасное озеро Севан. Здесь вы посетите монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в 9 веке в честь ее покойного мужа.
Затем прогуляетесь по городу Дилижан, именуемый также «Маленькая Швейцария в Армении» за фантастические природные леса. Город является частью Дилижанского национального парка. У Вас будет остановка около монастыря Агарцин 10 века, недавно отремонтированного на пожертвование шейха Султана бин Мохаммада Аль-Касими, правителя Шарджи, который был впечатлен монастырем во время посещения. Расположен монастырь высоко в лесистых горах, где водятся орлы, а название монастыря с армянского языка переводится как «игра орлов».
Затем у Вас будет возможность принять участие в мастер-классе по приготовлению восхитительного армянского национального блюда долма в одном из чудесных ресторанов Дилижана.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. седан, 4-7 чел. минивэн)
- Услуга профессионального русскоязычного гида
- Вода
- Что не входит
- Обед и мастер класс по приготовлению Долмы и дегустация (на месте можете оплатить за человека 4500 драм)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адрес вашего проживанияЗавершение: Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными. Мастер-класс по приготовлению долмы оплачивается дополнительно на месте (за человека 4500 драм)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании