Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан и мастер-класс по долме

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаю вас в увлекательную экскурсию по самым знаменитым достопримечательностям Армении.

Вы увидите потрясающее озеро Севан, посетите уникальный памятник армянского зодчества — монастырь Севанаванк.

Погуляете по городу Дилижан, получившему название «Маленькая Швейцария в Армении» за впечатляющие природные леса. А еще у вас будет возможность приготовить настоящую армянскую долму.
Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан и мастер-класс по долме
Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан и мастер-класс по долме
Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан и мастер-класс по долме
Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан и мастер-класс по долме
Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан и мастер-класс по долме
Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан и мастер-класс по долме
Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан и мастер-класс по долме
Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан и мастер-класс по долме
Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан и мастер-класс по долме
Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан и мастер-класс по долме
Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан и мастер-класс по долме
Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан и мастер-класс по долме
Ближайшие даты:
7
апр
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
12
апр
13
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
  • Дилижан
  • Пешая прогулка по старой улице
  • Монастырь Агарцин
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Севан и маленькая ШвейцарияВо время пребывания в Армении, вы просто не можете не посетить одну из самых знаменитых достопримечательностей страны – прекрасное озеро Севан. Здесь вы посетите монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в 9 веке в честь ее покойного мужа.
Затем прогуляетесь по городу Дилижан, именуемый также «Маленькая Швейцария в Армении» за фантастические природные леса. Город является частью Дилижанского национального парка. У Вас будет остановка около монастыря Агарцин 10 века, недавно отремонтированного на пожертвование шейха Султана бин Мохаммада Аль-Касими, правителя Шарджи, который был впечатлен монастырем во время посещения. Расположен монастырь высоко в лесистых горах, где водятся орлы, а название монастыря с армянского языка переводится как «игра орлов».
Затем у Вас будет возможность принять участие в мастер-классе по приготовлению восхитительного армянского национального блюда долма в одном из чудесных ресторанов Дилижана.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. седан, 4-7 чел. минивэн)
  • Услуга профессионального русскоязычного гида
  • Вода
Что не входит
  • Обед и мастер класс по приготовлению Долмы и дегустация (на месте можете оплатить за человека 4500 драм)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными. Мастер-класс по приготовлению долмы оплачивается дополнительно на месте (за человека 4500 драм)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Индивидуальные
На весь день
Озеро Севан
Популярные места
Природа и пейзажи
Дилижан
Мастер-классы

Похожие туры из Еревана

Озеро Севан и Дилижан за 1 день
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Лиза
Лиза
18 отзывов
Очень популярно сейчас
Озеро Севан и Дилижан за 1 день
Главный зимний курорт Армении, одно из крупнейших озер Кавказа и армянская Швейцария
у памятника Таманяну
10 апр
12 апр
14 апр
17 апр
32 за человека
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Гурген
Гурген
36 отзывов
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
Погулять по живописным улицам, посетить древние монастыри и полюбоваться знаменитым озером
Малый центр города
Завтра
8 апр
9 апр
10 апр
от 159144 за всё до 3 чел.
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Арарат
Арарат
437 отзывов
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
Армянский «Парфенон» и пещерный монастырь, голубая гладь горного озера и самая свежая рыба
18 апр
3 мая
12 мая
13 мая
200 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ереване
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ