Цахкадзор — один из самых популярных горнолыжных курортов Армении.
Вас ждет посещение монастырского комплекса Кечарис и канатной дороги для подъема на склон горы Тегенис, откуда открывается живописный вид на горные хребты региона. После мы отправимся к самому большому озеру Армении Севану.
Вас ждет посещение монастырского комплекса Кечарис и канатной дороги для подъема на склон горы Тегенис, откуда открывается живописный вид на горные хребты региона. После мы отправимся к самому большому озеру Армении Севану.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
- Цахкадзор
- Монастырский комплекс Кечарис
- Канатная дорога
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Цахкадзор и монастырские ансамблиЦахкадзор является одним из самых популярных горнолыжных курортов Армении. Летом город утопает в цветущей долине, а зимой привлекает туристов как горнолыжный курорт. Цахкадзор буквально переводится «ущелье цветов». Во время остановки в Цахкадзоре предусмотрено посещение старинного монастырского комплекса Кечарис. Затем можно подняться на канатной дороге на склон горы Тегенис, откуда открывается живописный вид на горные хребты региона.
Жемчужина АрменииСледующая остановка — озеро Севан. Оно считается национальной достопримечательностью и является самым большим озером региона. На берегу озера расположился монастырь Севанаванк, известный с VIII века.
все дни недели в 9:00-11:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Дополнительные расходы по желанию:
- Зиплайн — 10000 драм (20$) с человека
- Канатная дорога — 3000 драм (6$)
- Обед
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адрес отеляЗавершение: По желанию гостя
- Когда и сколько длится?
- Когда: все дни недели в 9:00-11:00Экскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Организационные детали
- Дополнительные расходы по желанию: зиплайн — 10000 драм (20$) с человека, канатная дорога — 3000 драм (6$), обед
- Готовы скорректировать маршрут по вашим пожеланиям.
- Экскурсия проводится на комфортабельном седанах и минивэне с кондиционером. Но также предусмотрены пешие прогулки — пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виталий
18 мар 2023
Первый раз были в Армении. Очень понравился тур. Отдельное удовольствие - обед на озере Севан с чудесным видом, попробовали местную рыбу сиг, очень вкусная.
С
Семен
13 мар 2023
Спасибо за экскурсию! Все понравилось: и маршрут, и содержание!
Н
Надежда
10 мар 2023
Экскурсия была очень насыщенной. Узнали многое из истории страны. Монастырский комплекс Кечарис прекрасен, советуем побывать в горнолыжный сезон в Цахкадзоре, а озеро Севан просто чудо природы.
А
Александра
19 фев 2023
"Прекрасно организованная экскурсия. Интересный маршрут и восхитительный гид, замечательный водитель. Все на высшем уровне,обязательно к
посещению!"
посещению!"
В
Васильев
15 фев 2023
Спасибо Вам большое за тур, нам очень понравилось. Обязательно прилетим летом.
А
Анна
12 фев 2023
Программа этого тура превосходна, в один день можно увидеть и насладиться самыми красивыми местами Армении. Хороший гид и профессиональный водитель. Очень рекомендуем!!!
В
Валерия
22 янв 2023
Спасибо за интересный маршрут. Снег в Цахкадзоре был. Заехали по дороге на Севан попробовать рыбу, все очень понравилось!!!
А
Алина
16 янв 2023
Любоваться чудесной природой Армении, церквями и памятниками - настоящее удовольствие! Спасибо за увлекательный рассказ и насыщенную программу! Отдельное спасибо водителю за комфортную езду!
Н
Николай
8 янв 2023
Красиво организовали весь тур. Спасибо за душевный прием.
Н
Наталья
5 янв 2023
Было очень приятно, что маршрут был скорректирован для нас индивидуально, и мы успели осмотреть все, что нам было интересно. индивидуально, и мы успели осмотреть все, что нам было интересно.
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