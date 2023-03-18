Цахкадзор и монастырские ансамблиЦахкадзор является одним из самых популярных горнолыжных курортов Армении. Летом город утопает в цветущей долине, а зимой привлекает туристов как горнолыжный курорт. Цахкадзор буквально переводится «ущелье цветов». Во время остановки в Цахкадзоре предусмотрено посещение старинного монастырского комплекса Кечарис. Затем можно подняться на канатной дороге на склон горы Тегенис, откуда открывается живописный вид на горные хребты региона.

Жемчужина АрменииСледующая остановка — озеро Севан. Оно считается национальной достопримечательностью и является самым большим озером региона. На берегу озера расположился монастырь Севанаванк, известный с VIII века.