Голубая жемчужина АрменииПриглашаю вас в путешествие к озеру Севан — это самое крупное озеро Кавказа. Красивая природа, кристально чистая вода и возможность отдохнуть на берегу. Кроме того, вы сможете посетить уникальный памятник древнеармянского зодчества - знаменитый на весь мир монастырь Севанаванк, внесенный в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.

Что вас ждет:Вы увидите потрясающее Озеро Севан, получившее название «голубой жемчужины» Армении. Оно является самым крупным озером Кавказа и одним из самых больших горных пресноводных озер в мире. Его площадь — 1400 кв. км, находится на высоте 1900 м. над уровнем моря. Красивая природа и кристаллически чистая вода создают прекрасные условия для отдыха.

Сможете полюбоваться уникальным монастырем Севанаванк, который расположен на полуострове озера Севан, основанном Григорием Просветителем в 305 году. Раскопки выявили, что это место было заселено в каменном и бронзовом веках. Согласно надписи на южной стене храма Святых Апостолов, расширение и строительство монастыря в 9 веке связано с дочерью Ашота I Багратуни, основательницей королевского дома Багратуни. Сохранившиеся здания в настоящее время отреставрированы и доступны всем, кто хочет лично увидеть старый памятник. Севанаванк является одним из самых узнаваемых исторических и культурных объектов Армении.

И, конечно же вы сможете отдохнуть на берегу озере и половить рыбу. Здесь ловятся раки и единственная в своем роде высокогорная севанская форель, сиги и усач — в общем, гастрономическое разнообразие огромное.