Приглашаю вас в путешествие к озеру Севан — это самое крупное озеро Кавказа. Красивая природа, кристально чистая вода и возможность отдохнуть порыбачить на берегу.
Кроме того, вы сможете посетить уникальный памятник древнеармянского зодчества — знаменитый на весь мир монастырь Севанаванк, внесенный в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.
Кроме того, вы сможете посетить уникальный памятник древнеармянского зодчества — знаменитый на весь мир монастырь Севанаванк, внесенный в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
- Отдых на берегу
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Голубая жемчужина АрменииПриглашаю вас в путешествие к озеру Севан — это самое крупное озеро Кавказа. Красивая природа, кристально чистая вода и возможность отдохнуть на берегу. Кроме того, вы сможете посетить уникальный памятник древнеармянского зодчества - знаменитый на весь мир монастырь Севанаванк, внесенный в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.
Что вас ждет:Вы увидите потрясающее Озеро Севан, получившее название «голубой жемчужины» Армении. Оно является самым крупным озером Кавказа и одним из самых больших горных пресноводных озер в мире. Его площадь — 1400 кв. км, находится на высоте 1900 м. над уровнем моря. Красивая природа и кристаллически чистая вода создают прекрасные условия для отдыха.
Сможете полюбоваться уникальным монастырем Севанаванк, который расположен на полуострове озера Севан, основанном Григорием Просветителем в 305 году. Раскопки выявили, что это место было заселено в каменном и бронзовом веках. Согласно надписи на южной стене храма Святых Апостолов, расширение и строительство монастыря в 9 веке связано с дочерью Ашота I Багратуни, основательницей королевского дома Багратуни. Сохранившиеся здания в настоящее время отреставрированы и доступны всем, кто хочет лично увидеть старый памятник. Севанаванк является одним из самых узнаваемых исторических и культурных объектов Армении.
И, конечно же вы сможете отдохнуть на берегу озере и половить рыбу. Здесь ловятся раки и единственная в своем роде высокогорная севанская форель, сиги и усач — в общем, гастрономическое разнообразие огромное.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. седан, 4-7 чел. минивэн)
- Услуга профессионального русскоязычного гида
- Вода
- Рыбалка
- Что не входит
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адрес вашего проживанияЗавершение: Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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