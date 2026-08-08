Едем любоваться горным Севаном, исследовать монастыри Агарцин и Гошаванк и гулять по Старому Дилижану. По пути поговорим о средневековых учёных, армянских камнерезах, природе и повседневной жизни в регионе. А ещё мы познакомим вас с традициями местного виноделия.

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Описание экскурсии

Озеро Севан и монастырь Севанаванк — поднимемся на полуостров, откуда открываются панорамы бирюзовой воды и гор.

Старый Дилижан — прогуляемся по историческому кварталу с деревянными балконами и мастерскими. Поговорим о ремесленниках, художниках и музыкантах, которых привлекала спокойная атмосфера города.

Монастырь Гошаванк — комплекс 12 века, связанный с учёным и мыслителем Мхитаром Гошем. Здесь сохранились искусно вырезанные хачкары — уникальные произведения армянских мастеров.

Монастырь Агарцин — средневековая обитель, спрятанная в густых лесах Дилижана. Вы узнаете, какую роль такие монастыри играли в духовной, культурной и образовательной жизни страны.

Иджеванский винно-коньячный завод — мы познакомим вас с местными сортами винограда, производством вина и коньяка. Совершеннолетние гости при желании смогут принять участие в дегустации.

Примерный тайминг

8:30 — выезд из Еревана

9:40–10:40 — озеро Севан и монастырь Севанаванк

10:40–11:30 — остановка, перекус по желанию

12:30–13:10 — Старый Дилижан

13:40–14:30 — монастырь Гошаванк

15:00–15:50 — монастырь Агарцин

16:30–17:30 — Иджеванский винно-коньячный завод

~19:00 — возвращение в Ереван

Обратите внимание: порядок посещения мест может меняться из-за погоды, дорожной ситуации и темпа группы. Возвращение в Ереван возможно на 1–2 часа раньше или позже указанного времени.

Организационные детали