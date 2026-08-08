Севан и Дилижан: озеро, монастыри и вкус Армении (из Еревана)
Подняться к Севанаванку, увидеть древние хачкары среди лесов и попробовать вина Иджевана
Едем любоваться горным Севаном, исследовать монастыри Агарцин и Гошаванк и гулять по Старому Дилижану.
По пути поговорим о средневековых учёных, армянских камнерезах, природе и повседневной жизни в регионе. А ещё мы познакомим вас с традициями местного виноделия.
Описание экскурсии
Озеро Севан и монастырь Севанаванк — поднимемся на полуостров, откуда открываются панорамы бирюзовой воды и гор.
Старый Дилижан — прогуляемся по историческому кварталу с деревянными балконами и мастерскими. Поговорим о ремесленниках, художниках и музыкантах, которых привлекала спокойная атмосфера города.
Монастырь Гошаванк — комплекс 12 века, связанный с учёным и мыслителем Мхитаром Гошем. Здесь сохранились искусно вырезанные хачкары — уникальные произведения армянских мастеров.
Монастырь Агарцин — средневековая обитель, спрятанная в густых лесах Дилижана. Вы узнаете, какую роль такие монастыри играли в духовной, культурной и образовательной жизни страны.
Иджеванский винно-коньячный завод — мы познакомим вас с местными сортами винограда, производством вина и коньяка. Совершеннолетние гости при желании смогут принять участие в дегустации.
Примерный тайминг
8:30 — выезд из Еревана 9:40–10:40 — озеро Севан и монастырь Севанаванк 10:40–11:30 — остановка, перекус по желанию 12:30–13:10 — Старый Дилижан 13:40–14:30 — монастырь Гошаванк 15:00–15:50 — монастырь Агарцин 16:30–17:30 — Иджеванский винно-коньячный завод ~19:00 — возвращение в Ереван
Обратите внимание: порядок посещения мест может меняться из-за погоды, дорожной ситуации и темпа группы. Возвращение в Ереван возможно на 1–2 часа раньше или позже указанного времени.
Организационные детали
Едем на автомобиле, минивэне или автобусе — в зависимости от размера группы
Дополнительно оплачиваются питание и посещение Иджеванского завода — дегустационная программа для иностранных взрослых — 2000 драмов (~$5,5) за чел. — вход для детей 7–14 лет — 1000 драмов (~$2,7) за чел.
При неблагоприятной погоде доступ к монастырю Агарцин может быть ограничен
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
€25
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У консерватории имени Комитаса
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда, которая влюбляет в Армению с первой поездки. Организуем групповые и индивидуальные программы, в которых есть всё: горы, древние монастыри, вкусная еда, красивые дороги и та самая атмосфера, за которой хочется возвращаться. Мы про путешествия, где вы отдыхаете, удивляетесь и по-настоящему чувствуете страну.
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