Айастан в новогодних нарядах: Ереван, Дилижан, Хндзореск, святыни и природа

Полюбоваться Симфонией камней, увидеть Хор Вирап и прокатиться на «Крыльях Татева»
Приглашаем вас в новогоднее путешествие по Армении, где древние монастыри и природные чудеса раскроют свои тайны.

Вы побываете в Ереване, прогуляетесь по его площадям и улочкам, подниметесь на Каскад, чтобы увидеть
величественный Арарат. Вас ждёт монастырь Гегард, высеченный в скале, и загадочная Симфония камней в ущелье Гарни.

На берегу озера Севан вы ощутите красоту горных просторов, а в Дилижане прочувствуете очарование армянской Швейцарии. Монастырь Хор Вирап напомнит о ранней христианской истории, а Пещера Птиц — о далёком прошлом.

В Горисе вы остановитесь у подножия гор, откуда отправитесь к пещерному городу Хндзореску и древнему монастырю Татев, до которого ведёт канатная дорога «Крылья Татева». Завершением станет дегустация армянских вин в регионе Арени, где традиции виноделия живут веками.

Описание тура

Организационные детали

Гражданам РФ для въезда в Армению виза не требуется.

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются самостоятельно.

Транспорт. По программе тура предусмотрены переезды на легковых автомобилях, Mercedes Vito или Mercedes Sprinter в зависимости от размера группы.

Возраст участников. 7+.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий, прогулки до 15 км в день, не требует специальной физической подготовки. Преимущественно будем передвигаться на транспорте.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ереван

Мы встретим вас в аэропорту столицы и организуем трансфер в выбранный отель. После заселения у вас будет время для отдыха и подготовки к насыщенным дням путешествия.

2 день

Ереван - город из розового туфа

Сегодня вас ждёт пешеходная экскурсия по Еревану. Мы начнём с Площади Республики — главной площади столицы. Здесь расположены здание правительства, Национальная галерея и Исторический музей. Вы узнаете об архитектурных особенностях этого ансамбля и его роли в жизни города.

Прогуливаясь по улицам, вы увидите старинные кварталы с их особой атмосферой и современные районы с бутиками, кафе и ресторанами. Обязательно поднимемся на Каскад — архитектурный ансамбль из лестниц, фонтанов и скульптур, ведущий к парку Победы. С верхней площадки открывается впечатляющий вид на Ереван и гору Арарат.

После экскурсии у вас будет свободное время. Вечером вы сможете подготовиться к встрече Нового года в праздничном городе. По желанию мы зарезервируем для вас столик в ресторане, если вы хотите встретить Новый год 2026 в особенной атмосфере.

Ереван - город из розового туфаЕреван - город из розового туфаЕреван - город из розового туфа
3 день

Монастырь Гегард и Симфония камней

Во второй половине дня мы отправимся к одному из самых священных мест Армении — монастырю Гегард. Этот комплекс, включённый в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, частично высечен в скале и поражает своей силой и величием. Согласно преданию, здесь хранилось копьё, которым был пронзён Христос.

После знакомства с духовным наследием мы поедем в ущелье Гарни, где находится природный феномен — Симфония камней. Огромные базальтовые колонны, словно органные трубы, поднимаются к небу, создавая величественный природный ансамбль. Вечером вернёмся в Ереван.

Монастырь Гегард и Симфония камнейМонастырь Гегард и Симфония камнейМонастырь Гегард и Симфония камнейМонастырь Гегард и Симфония камней
4 день

Озеро Севан и курортный Дилижан

День начнётся с поездки к величественному озеру Севан — самому крупному на Кавказе. Мы сделаем остановку у полуострова с монастырём Севанаванк, откуда открываются захватывающие виды на озеро и горные просторы.

Затем нас ждёт Дилижан — курортный город, известный своими целебными источниками и мягким климатом. Его называют армянской Швейцарией за живописные леса и атмосферу уюта. Мы прогуляемся по старинным улочкам, заглянем в мастерские ремесленников и сможем приобрести сувениры. Вечером вернёмся в Ереван.

Озеро Севан и курортный ДилижанОзеро Севан и курортный ДилижанОзеро Севан и курортный Дилижан
5 день

Хор Вирап и Пещера Птиц

Мы направимся к монастырю Хор Вирап, где в 3 веке был заточён Григорий Просветитель. Именно его подвиг предопределил принятие Арменией христианства, и страна стала первой христианской в мире. Отсюда открывается вид на Арарат и Араратскую долину.

Далее мы посетим Пещеру Птиц — археологический памятник, здесь была найдена кожаная обувь возрастом более 5,5 тысяч лет. К вечеру приедем в город Горис и разместимся в отеле BMG Hotel.

Хор Вирап и Пещера ПтицХор Вирап и Пещера ПтицХор Вирап и Пещера Птиц
6 день

Хндзореск, монастырь Татев и дегустация вин

Утром отправимся в Хндзореск — древний пещерный город. Два берега глубокого ущелья соединяет подвесной мост высотой 63 метра, по которому мы пройдём к пещерным жилищам, где люди жили до середины 20 века.

Затем нас ждёт монастырь Татев — духовный и образовательный центр Армении 9 века. Добраться до него мы сможем по канатной дороге «Крылья Татева», протянувшейся на 5,7 километра над горами и ущельями.

В завершение дня мы посетим регион Арени, известный своими винами. Здесь пройдёт дегустация, где вы оцените вкус и аромат армянских вин. После этого вернёмся в Ереван и разместимся в отеле.

Хндзореск, монастырь Татев и дегустация винХндзореск, монастырь Татев и дегустация винХндзореск, монастырь Татев и дегустация вин
7 день

Окончание тура

Ко времени вылета будет организован трансфер в аэропорт Еревана.

Окончание тураОкончание тураОкончание тура

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Винная дегустация
Что не входит в цену
  • Перелёт до Еревана и обратно
  • Остальное питание
  • Встреча Нового года в ресторане (по желанию, стоимость уточняется при бронировании)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, 10:00 или в любое другое время в течение дня по договорённости
Завершение: Аэропорт Еревана, 12:00 или в удобное время по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 41 туриста
Всем привет! Я занимаюсь туризмом с 2000 года, и даже в моём дипломе значится «Организатор туристской деятельности». Сам побывал в 75 странах мира, но считаю, что мало какой регион так
разнообразен и интересен, как Южный Кавказ. С 2015 года мы с командой проводим групповые и индивидуальные туры по Грузии, Армении и Азербайджану. За это время 8 тысяч человек побывали у нас в гостях и увезли с собой ценный багаж вкусных впечатлений. Приглашаю и вас на дегустацию новых эмоций!

