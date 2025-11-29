Вы побываете в Ереване, прогуляетесь по его площадям и улочкам, подниметесь на Каскад, чтобы увидеть
Описание тура
Организационные детали
Гражданам РФ для въезда в Армению виза не требуется.
Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются самостоятельно.
Транспорт. По программе тура предусмотрены переезды на легковых автомобилях, Mercedes Vito или Mercedes Sprinter в зависимости от размера группы.
Возраст участников. 7+.
Уровень сложности. Лёгкий, прогулки до 15 км в день, не требует специальной физической подготовки. Преимущественно будем передвигаться на транспорте.
Программа тура по дням
Прибытие в Ереван
Мы встретим вас в аэропорту столицы и организуем трансфер в выбранный отель. После заселения у вас будет время для отдыха и подготовки к насыщенным дням путешествия.
Ереван - город из розового туфа
Сегодня вас ждёт пешеходная экскурсия по Еревану. Мы начнём с Площади Республики — главной площади столицы. Здесь расположены здание правительства, Национальная галерея и Исторический музей. Вы узнаете об архитектурных особенностях этого ансамбля и его роли в жизни города.
Прогуливаясь по улицам, вы увидите старинные кварталы с их особой атмосферой и современные районы с бутиками, кафе и ресторанами. Обязательно поднимемся на Каскад — архитектурный ансамбль из лестниц, фонтанов и скульптур, ведущий к парку Победы. С верхней площадки открывается впечатляющий вид на Ереван и гору Арарат.
После экскурсии у вас будет свободное время. Вечером вы сможете подготовиться к встрече Нового года в праздничном городе. По желанию мы зарезервируем для вас столик в ресторане, если вы хотите встретить Новый год 2026 в особенной атмосфере.
Монастырь Гегард и Симфония камней
Во второй половине дня мы отправимся к одному из самых священных мест Армении — монастырю Гегард. Этот комплекс, включённый в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, частично высечен в скале и поражает своей силой и величием. Согласно преданию, здесь хранилось копьё, которым был пронзён Христос.
После знакомства с духовным наследием мы поедем в ущелье Гарни, где находится природный феномен — Симфония камней. Огромные базальтовые колонны, словно органные трубы, поднимаются к небу, создавая величественный природный ансамбль. Вечером вернёмся в Ереван.
Озеро Севан и курортный Дилижан
День начнётся с поездки к величественному озеру Севан — самому крупному на Кавказе. Мы сделаем остановку у полуострова с монастырём Севанаванк, откуда открываются захватывающие виды на озеро и горные просторы.
Затем нас ждёт Дилижан — курортный город, известный своими целебными источниками и мягким климатом. Его называют армянской Швейцарией за живописные леса и атмосферу уюта. Мы прогуляемся по старинным улочкам, заглянем в мастерские ремесленников и сможем приобрести сувениры. Вечером вернёмся в Ереван.
Хор Вирап и Пещера Птиц
Мы направимся к монастырю Хор Вирап, где в 3 веке был заточён Григорий Просветитель. Именно его подвиг предопределил принятие Арменией христианства, и страна стала первой христианской в мире. Отсюда открывается вид на Арарат и Араратскую долину.
Далее мы посетим Пещеру Птиц — археологический памятник, здесь была найдена кожаная обувь возрастом более 5,5 тысяч лет. К вечеру приедем в город Горис и разместимся в отеле BMG Hotel.
Хндзореск, монастырь Татев и дегустация вин
Утром отправимся в Хндзореск — древний пещерный город. Два берега глубокого ущелья соединяет подвесной мост высотой 63 метра, по которому мы пройдём к пещерным жилищам, где люди жили до середины 20 века.
Затем нас ждёт монастырь Татев — духовный и образовательный центр Армении 9 века. Добраться до него мы сможем по канатной дороге «Крылья Татева», протянувшейся на 5,7 километра над горами и ущельями.
В завершение дня мы посетим регион Арени, известный своими винами. Здесь пройдёт дегустация, где вы оцените вкус и аромат армянских вин. После этого вернёмся в Ереван и разместимся в отеле.
Окончание тура
Ко времени вылета будет организован трансфер в аэропорт Еревана.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Винная дегустация
Что не входит в цену
- Перелёт до Еревана и обратно
- Остальное питание
- Встреча Нового года в ресторане (по желанию, стоимость уточняется при бронировании)