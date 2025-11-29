Сегодня вас ждёт пешеходная экскурсия по Еревану. Мы начнём с Площади Республики — главной площади столицы. Здесь расположены здание правительства, Национальная галерея и Исторический музей. Вы узнаете об архитектурных особенностях этого ансамбля и его роли в жизни города.

Прогуливаясь по улицам, вы увидите старинные кварталы с их особой атмосферой и современные районы с бутиками, кафе и ресторанами. Обязательно поднимемся на Каскад — архитектурный ансамбль из лестниц, фонтанов и скульптур, ведущий к парку Победы. С верхней площадки открывается впечатляющий вид на Ереван и гору Арарат.

После экскурсии у вас будет свободное время. Вечером вы сможете подготовиться к встрече Нового года в праздничном городе. По желанию мы зарезервируем для вас столик в ресторане, если вы хотите встретить Новый год 2026 в особенной атмосфере.