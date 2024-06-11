Позавтракав, отправимся изучать наследие древней Армении: посетим языческий храм Гарни 1 века. Он был построен на деньги римского императора Нерона и посвящён богу солнца. По дороге заедем к природному памятнику “Симфония камней” — скалам необычной формы, напоминающей орган. Затем увидим монастырский комплекс 4 века Гегардаванк — по легенде, название обители происходит от копья, которым римский воин пронзил тело Иисуса Христа.

Кулинарная часть дня будет посвящена выпечке. Сначала приготовим знаменитый армянский лаваш — полюбившееся многим блюдо в 2014 году даже включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО. На мастер-классе вы научитесь всем гастрономическим тонкостям: от выбора муки до выпечки в специальной печи — тандыре.

Затем приступим к приготовлении гаты — самому распространённому виду выпечки в Армении. Это десерт, представляющий собой нечто среднее между слоёным печеньем и пирожком со сладкой начинкой. Без этой выпечки не обходится ни один праздник, да и на повседневном столе армян она частый гость.

Вечером — возвращение в Ереван и отдых в отеле.