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Азербайджан - Страна Огней

Анар Р.
Анар Р. – Гид из Баку
Азербайджан не случайно называют Страной огней: бьющая на поверхность нефть, сверкающий в ночи иллюминацией Баку, пугающие языки пламени, что охватили поверхность земли на протяжении десятков метров...

и это не преувеличение.

Храм огнепоклонников Атешгях издревне был центром зороастризма (Зороастр — основатель религии) на Апшеронском полуострове и на Кавказе.

Он находится неподалеку от города.

В начале 8 века, с приходом Арабского халифата, храм был разрушен.

В 1713 году на руинах этого древнейшего храма было возведено святилище индийских огнепоклонников.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • $60 за экскурсию

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Азербайджан - Страна Огней
Азербайджан - Страна Огней

Что вы увидите

  • Храм огнепоклонников
  • Янардаг
  • Гала
  • Мардакянский замок
  • Зеркальная мечеть (Святыня Мир Мовсума Аги)
Янардаг, в переводе «Горящая гора» — это природная огненная гора, объявленная заповедником. Вечный огонь природного газа, исходящий из подножья холма, находится неподалеку от Баку, в районе Абшеронского поселка Дигях. Страна огней — так назван Азербайджан по причине многочисленных выходов огня, вырывающихся из недр земли.

Что мы увидим:

  • Храм огнепоклонников.
  • Атешгях, храм огня (огнепоклонников)в Азербайджане, на Апшеронском полуострове, в 30 км от центра Баку, на окраине селения Сураханы в Сураханском районе, в разное время почитавшийся зороастрийцами, индуистами и сикхами. Возник в глубокой древности на месте вечных неугасимых огней — горящих выходов естественного газа, благодаря чему храм и носит название (Атешгях), что означает (Дом огня), (Место огня). Я покажу и расскажу вам, как жили древние поклоники огня, в этом храме.
  • Янардаг
  • Янардаг — одна из самых удивительных природных достопримечательностей 🏛️ Апшеронского полуострова. Представляет собой охваченный пламенем склон горы ⛰️, который невозможно потушить ни дождем, ни засыпать песком, горящий на протяжении уже нескольких тысячелетий. В этой экскурсии 🧭 вы будете очевидцем, как из недр земли выходит естественный природный газ, и охватывает огнем склоны холмов.
  • Гала - музей 🖼 под открытым небом.
  • Государственный историко-этнографический заповедник (Гала) можно рассматривать как комплекс, потому что внутри комплекса есть три различных музея, археологический и этнографический музей, музей замка, музей антиквариата. Найденные во время археологических раскопок курганы, следы костров, могилы и каменные надписи свидетельствуют о древнем прошлом Абшерона. В данной экскурсии, мы ознакомимся свами с большинство памятниками на территории заповедника, которые относятся к III тысячелетию до н. э. Сюда входят 5 мечетей, 3 бани, 4 водохранилища, жилые дома, мавзолеи, курганы, хранилища, руины замков и другое. Экспозицию музея обогащают 156 самоваров самых различных размеров. Большинство самоваров, относящихся к XVIII–XIX векам, привезено из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Урала.
  • Мардакянский замок 🏰 замок в селении Мардакяны близ Баку был построен между 1168 и 1175 г. Да, говорят что действительно так быстро, хотя окончательный вид и принял уже в XIV веке. Замок был нежилой, предназначался исключительно для защиты местного феодала и его подданных. Вся площадь небольшого двора между стенами и 22-метровым донжоном испещрена ямами колодцев и погребов. В данной экскурсии мы свами ознакомимся, с высоченной, тяжелой, устрашающей многих захватчиков, массивной четырехгранной башней с округлыми краями. Фотографировать ее не просто — за 600 лет, что крепость плывет над скромным пейзажем поселка, ее порядком поприжали! Кстати, компанию нам составит супер-общительный хранитель ключей, он живет неподалеку. Дяденька-хранитель интересный, колоритный, говорливый, усатый, и увидев неподдельный огонек прибывших в гостей глазах, станет вещать историю 📖, кажется, еще живее!).
  • Зеркальная мечеть(Святыня Мир Мовсума Аги).
  • "Джан, ага, да буду я жертвой твоей — у святыни Мир Мовсума Аги". Вы думаете, эти слова взяты из какого-то произведения? Нет, эти слова повторяла пожилая женщина, посетившая святыню Мир Мовсума Аги в Шувелане, обходя его могилу. Мавзолей чудотворца Мир Мовсум Ага — святое место для сотен азербайджанцев и гостей. Многие верят, что он лечил людей одним прикосновением руки, и даже после смерти идут к месту его захоронения. Сегодня на месте захоронения Мир Мовсума аги, на пожертвования от верующих, возведен этот величественный мавзолей. И имеет очень необыкновенную архитектуру.
Что входит
  • Транспорт.
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Питание.
  • Входные билеты.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Азербайджан - Страна Огней
Азербайджан - Страна Огней
Азербайджан - Страна Огней
Азербайджан - Страна Огней

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анар Р.
Анар Р.
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