Анар Р. – Гид из Баку

Азербайджан не случайно называют Страной огней: бьющая на поверхность нефть, сверкающий в ночи иллюминацией Баку, пугающие языки пламени, что охватили поверхность земли на протяжении десятков метров...



и это не преувеличение.



Храм огнепоклонников Атешгях издревне был центром зороастризма (Зороастр — основатель религии) на Апшеронском полуострове и на Кавказе.



Он находится неподалеку от города.



В начале 8 века, с приходом Арабского халифата, храм был разрушен.



В 1713 году на руинах этого древнейшего храма было возведено святилище индийских огнепоклонников.