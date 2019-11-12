7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Насыщенное знакомство с городом огней в компании коренного бакинца

Тоф
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Тоф – ваш гид
За один день вы увидите все знаковые достопримечательности от Ичери-Шехер до Белого города и проследите путь становления столицы от древности до наших дней.

Узкие, изогнутые, словно лезвие кинжала, улочки Старого города, сверкающие небоскребы, «лондонские» такси-кэбы и пестрые рынки, утренние крики торговцев и самобытные бакинские дворики, аромат ленкоранского чая и вкус горячих лепешек из тандыра: на моей прогулке вы встретите сотни контрастных деталей, связывающих воедино прошлое и настоящее, и почувствуете себя настоящим бакинцем!
От 120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Вдохновиться контрастами Баку
Вдохновиться контрастами Баку

Что вас ожидает

Ичери-Шехер: у истоков города
Чтобы проникнуться колоритом азербайджанской столицы, мы начнем прогулку с «Бакинского акрополя» — крепости Ичери-Шехер. От центральных ворот Гоша-гала вы пройдете мимо резиденции бакинских ханов, Девичьей башни, резиденции Ширваншахов, аутентичных караван-сараев и культовых сооружений доисламского периода. По пути я расскажу удивительные истории дома «без канализации» и особняка Гаджи Рамазанова, а также проведу вас по следам культовых фильмов «Бриллиантовая рука» и «Человек-амфибия».

Баку в эпоху нефтяного бума
Выйдя за крепостные стены Ичери-Шехер, вы перенесетесь в нефтяную эпоху Баку, когда город стал стремительно богатеть, застраиваться и развиваться. Мы перейдем по бывшей Николаевской улице, осматривая роскошные дворцы и особняки нефтяных магнатов: я раскрою тайны и интриги, скрывающиеся за изящными фасадами, и расскажу о ключевых фигурах того времени — Тагиеве, Нагиеве, Ротшильдах и Гаджинском.

Новый Азербайджан, новый город, новые люди
Следом начнется автомобильная часть прогулки, которая познакомит вас с ультрасовременным Баку, городом нового поколения. Вы поймете, чем уникален нынешний облик города, узнаете о фантастических архитектурных проектах, которым только предстоит осуществиться. Мы проедем Белый город, возведенный на месте Черного, рассмотрим культурный центр Гейдара Алиева, современный символ Баку — Пылающие башни, живописную Бакинскую Венецию и Нагорный парк. А завершится путешествие на смотровой площадке, где вам откроется великолепная панорама всего Баку.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с панорамной крышей
  • Прогулка по набережной возможна в комфортную погоду
  • После экскурсии я поделюсь с вами рекомендациями и посоветую хорошие местные рестораны, клубы, чайханы и рынки
Вдохновиться контрастами Баку
Вдохновиться контрастами Баку
Вдохновиться контрастами Баку
Вдохновиться контрастами Баку
Вдохновиться контрастами Баку
Вдохновиться контрастами Баку
Вдохновиться контрастами Баку
Вдохновиться контрастами Баку
Вдохновиться контрастами Баку
Вдохновиться контрастами Баку
Вдохновиться контрастами Баку
Вдохновиться контрастами Баку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Тоф
Тоф
Я опытный гид, харизматичный коренной бакинец, влюбленный в своё дело профессионал, координатор ассоциации гидов АР, перфекционист, гурман и музыкант, ведущий активный образ жизни. Провожу авторские экскурсии по Баку, Азербайджану и Грузии. Девиз — «Никаких скучных маршрутов!» Мои программы отличаются нетривиальным подходом, легкостью восприятия, надёжностью и гибкостью и нацелены в первую очередь на интересы гостей, потому что для меня каждый гость — личность. На Трипстере я зарегистрирован недавно, поэтому отзывов пока немного, но, уверен, это временное явление ) Обращайтесь, друзья, и вы абсолютно точно влюбитесь в Баку!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 ноября 2019
Очень понравилась экскурсия. Без лишней воды, политики, ненужного мнения. Все грамотно и по факту.
5 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась, Тоф подстроился под наши пожелания, большое спасибо!
Ирина
7 октября 2019
Наша экскурсия, к сожалению, проходила в формате экспресс-визитки, т.к. было всего 5 часов между рейсами. Но этого времени хватило, чтобы увидеть самые значимые места этого красивейшего города. Тоф действительно любит свой город и приложил все усилия, чтобы мы захотели вернуться в Баку, и ему это удалось! Экскурсия прошла в режиме непринужденного общения с интеллигентнейшим мужчиной с великолепным чувством юмора)) При этом мы узнали много интересных фактов и получили массу впечатлений.
Однозначно могу рекомендовать данную экскурсию к посещению!
23 мая 2019
Экскурсия очень понравилась! Огромное спасибо!!!
26 апреля 2019
Замечательный гид Тоф! Очень интересная экскурсия по очень красивому городу!
Галина
18 марта 2019
Отличная экскурсия, познавательно, интеллигентно, с интересными запоминающимися фактами, очень рекомендую!
9 марта 2019
Первое знакомство со старым и новым Баку прошло в тёплой и непринужденной атмосфере, впечатления от экскурсии самые замечательные. Изначально хотела выбрать отдельно две экскурсии - отдельно по старому и новому городу. Данная экскурсия за четыре часа позволяет влюбится в Баку за его контрасты: восхитительные новые объекты как бы соревнуются с тихим уютом старого города. Тоф отвечал на любые вопросы, фотографировал в местах с прекрасными видами, очень интеллигентный и приятный мужчина.Рекомндую его в качестве экскурсовода- будете удовлетворены.
Спасибо за совет про ресторанчик Тандыр возле нашего отеля, все вкусно и сам хозяин Интегам очень гостеприимный!

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