7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вдохновляющая прогулка по Баку позволит вам увидеть город во всем его многообразии: от узких улочек Ичери-Шехер до величественных современных небоскребов. Вы узнаете удивительные истории, связанные с древними и современными зданиями, почувствуете атмосферу города, где прошлое и настоящее переплетаются в едином ритме. Эта экскурсия - отличная возможность по-настоящему познакомиться с Баку, его историей, культурой и архитектурой

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Ичери-шехер: у истоков города

Чтобы проникнуться колоритом азербайджанской столицы, мы начнем прогулку с «Бакинского акрополя» — крепости Ичери-шехер. От центральных ворот Гоша-гала вы пройдете мимо резиденции бакинских ханов, Девичьей башни, резиденции Ширваншахов, аутентичных караван-сараев и культовых сооружений доисламского периода. По пути я расскажу удивительные истории дома «без канализации» и особняка Гаджи Рамазанова, а также проведу вас по следам культовых фильмов «Бриллиантовая рука» и «Человек-амфибия».

Баку в эпоху нефтяного бума

Выйдя за крепостные стены Ичери-шехер, вы перенесетесь в нефтяную эпоху Баку, когда город стал стремительно богатеть, застраиваться и развиваться. Мы перейдем по бывшей Николаевской улице, осматривая роскошные дворцы и особняки нефтяных магнатов: я раскрою тайны и интриги, скрывающиеся за изящными фасадами, и расскажу о ключевых фигурах того времени — Тагиеве, Нагиеве, Ротшильдах и Гаджинском.

Новый Азербайджан, новый город, новые люди

Следом начнется автомобильная часть прогулки, которая познакомит вас с ультрасовременным Баку, городом нового поколения. Вы поймете, чем уникален нынешний облик города, узнаете о фантастических архитектурных проектах, которым только предстоит осуществиться. Мы проедем Белый город, возведенный на месте Черного, рассмотрим культурный центр Гейдара Алиева, современный символ Баку — Пылающие башни, живописную Бакинскую Венецию и Нагорный парк. А завершится путешествие на смотровой площадке, где вам откроется великолепная панорама всего Баку.

Организационные детали