7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

🌟 Уникальная возможность увидеть все знаковые достопримечательности Баку за один день
🏰 Погружение в историю и культуру древнего города Ичери-шехер
🏙️ Ощущение контраста между старым и новым Баку
🚗 Комфортная поездка на автомобиле с панорамной крышей
📸 Великолепные фотомоменты на смотровой площадке
Что можно увидеть
Ичери-шехер
Ворота Гоша-гала
Резиденция бакинских ханов
Девичья башня
Резиденция Ширваншахов
Караван-сараи
Особняк Гаджи Рамазанова
Николаевская улица
Дворцы нефтяных магнатов
Белый город
Центр Гейдара Алиева
Пылающие башни
Бакинская Венеция
Нагорный парк
Описание экскурсии
Ичери-шехер: у истоков города
Чтобы проникнуться колоритом азербайджанской столицы, мы начнем прогулку с «Бакинского акрополя» — крепости Ичери-шехер. От центральных ворот Гоша-гала вы пройдете мимо резиденции бакинских ханов, Девичьей башни, резиденции Ширваншахов, аутентичных караван-сараев и культовых сооружений доисламского периода. По пути я расскажу удивительные истории дома «без канализации» и особняка Гаджи Рамазанова, а также проведу вас по следам культовых фильмов «Бриллиантовая рука» и «Человек-амфибия».
Баку в эпоху нефтяного бума
Выйдя за крепостные стены Ичери-шехер, вы перенесетесь в нефтяную эпоху Баку, когда город стал стремительно богатеть, застраиваться и развиваться. Мы перейдем по бывшей Николаевской улице, осматривая роскошные дворцы и особняки нефтяных магнатов: я раскрою тайны и интриги, скрывающиеся за изящными фасадами, и расскажу о ключевых фигурах того времени — Тагиеве, Нагиеве, Ротшильдах и Гаджинском.
Новый Азербайджан, новый город, новые люди
Следом начнется автомобильная часть прогулки, которая познакомит вас с ультрасовременным Баку, городом нового поколения. Вы поймете, чем уникален нынешний облик города, узнаете о фантастических архитектурных проектах, которым только предстоит осуществиться. Мы проедем Белый город, возведенный на месте Черного, рассмотрим культурный центр Гейдара Алиева, современный символ Баку — Пылающие башни, живописную Бакинскую Венецию и Нагорный парк. А завершится путешествие на смотровой площадке, где вам откроется великолепная панорама всего Баку.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, минивене или автобусе
Прогулка по набережной возможна в комфортную погоду
После экскурсии я поделюсь с вами рекомендациями по хорошим ресторанам, клубам и рынкам
Большие скидки для больших групп
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
€50
Дети до 7 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тоф — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3018 туристов
Баку — моя малая Родина, вдохновение и продолжение. Я гид, исследователь столицы, городского фольклора и повседневной жизни города. По образованию инженер, по призванию — рассказчик и фотограф. Путешествуя по миру, читать дальшеуменьшить
я понял, как сделать экскурсию живой, интересной и без академичности.
Показываю и дворцы, и дворы, и витрину, и изнанку Баку, чтобы вы почувствовали его настоящий ритм. В моих маршрутах соединяются история, архитектура, социология, урбанистика и этнография. Провожу экскурсии для VIP-гостей и корпоративные программы для больших групп.
Приоритет для меня — атмосфера: достоверные истории, сбалансированные маршруты, комфортный транспорт, мини-фотосессия и никаких скучных лекций. Создайте свои впечатления — и получите результат, который выдержит испытание временем. А главное, вы обязательно влюбитесь в Баку.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
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1
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Марина
Это был великолепный день в Баку с самым лучшим гидом👌🏻 Тофик - идеальный рассказчик, информация живая, выверенная, интересная. Мы провели с ним 5 волшебных часов, передвигаясь на машине и пешей читать дальшеуменьшить
прогулкой. Это было комфортно и внимательно по отношению к каждому участнику группы (4 человека).
Колоссальный объем информации об истории, прекрасном городе Баку, стране, культурных ценностях, архитектуре, выдающихся деятелях Азербайджана.
Тофик превзошел все наши ожидания, когда предложил по экскурсионному маршруту заехать за свежей осетриной, которую мы пожарили дома и наслаждались вкусом👌🏻
Огромная благодарность Тофику и наши 100% рекомендации каждому, кто будет в Баку👍🏻
+2
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Л
Лия
Благодарим за увлекательную экскурсию! Тофик очень эрудированный человек, наш путь был наполнен историей, при этом не сухими фактами, а душевным рассказом с любовью, с любовью о своей стране, городе❤️ И да, мы прониклись и тоже влюбились в Баку. Всем настоятельно рекомендуем!
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М
Максим
Тоф-отличный гид с глубоким знание истории города и страны. Отлично провели время с пользой, получили новые знания и впечатления. Однозначно рекомендую.
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Elena
прекрасная экскурсия прошла с Тофиком, интересный маршрут, полезная информация и история Баку и страны в целом! рекомендую от души всем гостям города
+1
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Любовь
Самый лучший гид в Баку! Великолепная экскурсия, полная, интересная не стандартная! Всем рекомендую. «На Осетра» тоже очень понравилась.
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Ирина
Большая благодарность Тофу за очень интересную экскурсию, за приятные впечатления и знакомство с городом Баку! Очень всем рекомендую!
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