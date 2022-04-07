Древний город мастеров Лагич

Вас ждет экскурсия в село Лагич - известное со времен Великого Шелкого пути как старинный центр производства медной

Авторский тур
Вас ждет экскурсия в село Лагич — известное со времен Великого Шелкого пути как старинный центр производства медной посуды и чеканки.

И село Ивановка — уникальное поселение, основанное 1840 году.

Оно является старейшим и крупнейшим молоканским селом в Азербайджане.
Древний город мастеров Лагич
Древний город мастеров Лагич
Древний город мастеров Лагич
Древний город мастеров Лагич
Древний город мастеров Лагич
Древний город мастеров Лагич
Древний город мастеров Лагич

Что вас ожидает 🤩

  • Лагич
  • Село Ивановка
  • Джума-мечеть

Об экскурсии:

  • Лагич — живая история, где местные жители до сегодняшнего дня бережно хранят традиции и ремесла своих предков. Село, известное со времен Великого Шелкого пути как старинный центр производства медной посуды и чеканки, до сих пор славится своими мастерами. Дорога к Лагичу, раскинувшемуся среди живописных горных склонов на высоте 1300 метров над уровнем моря никого не оставит равнодушным.
  • Село Ивановка — уникальное поселение, основанное 1840 году в результате переселения крестьян-молокан из средней полосы России в Закавказье. Здесь функционирует последний оставшийся с советских времен колхоз на территории нашей страны.

Что вас ждет:

    Мавзолей Дири Баба и Джума-мечеть
    Начинается эта экскурсия с посещения мавзолея Дири Баба, что значит —живой старец. Это двухэтажный мавзолей-мечеть, построенный в 1402 г. на высеченной в отвесной скале площадке. Затем мы посетим старейшую мечеть Азербайджана и вторую на всем Кавказе — Джума-мечеть в городе Шемаха.
    По дороге В село Лагич нас ждут чудесные виды на окрестности. Это будут и виноградники, раскинувшиеся по обе стороны вдоль нашего пути в Шемахинском районе. И живописнейший горный перевал. Высокогорные массивы, покрытые густым лесом. Отвесные скалы, среди которых и будет лежать наш путь. По дороге в Лагич мы сделаем остановку и пройдёмся по подвесному мосту над бурной горной рекой.

    Лагич

    По прибытии в Лагич, мы пообедаем. Затем прогуляемся по Лагичу, посетим плавильные печи и мастерские, сохранившиеся до наших дней, подземную баню и старинную мечеть. В многочисленных магазинах и прямо в мастерских Вам будет предложен огромный ассортимент местной продукции на любой вкус от маленьких шкатулок до самоваров ручной работы. А также различные специи и целебные травы, собранные в окрестных горах.

    Село Ивановка

    В 50 км от Лагича находится село Ивановка. Оно является старейшим и крупнейшим молоканским селом в Азербайджане с населением около 3000 человек. Приехав в Ивановку мы прогуляемся по селу, пройдемся мимо колхозного управления. Посетим современный дом культуры. Мы сможем поужинать в Ивановке, попробовав местные сорта вин и сыров.
    На обратном пути по желанию гостей мы можем посетить винный завод, на котором получим возможность дегустации нескольких видов азербайджанских вин, произведенных по итальянским технологиям.
    Вы можете выбрать данную экскурсию с посещением только села Лагич.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспорт
    Что не входит
    • Питание
    Место начала и завершения?
    Баку
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 1 дня
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По договоренности с туристом

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