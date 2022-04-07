Об экскурсии:

Лагич — живая история, где местные жители до сегодняшнего дня бережно хранят традиции и ремесла своих предков. Село, известное со времен Великого Шелкого пути как старинный центр производства медной посуды и чеканки, до сих пор славится своими мастерами. Дорога к Лагичу, раскинувшемуся среди живописных горных склонов на высоте 1300 метров над уровнем моря никого не оставит равнодушным.

Село Ивановка — уникальное поселение, основанное 1840 году в результате переселения крестьян-молокан из средней полосы России в Закавказье. Здесь функционирует последний оставшийся с советских времен колхоз на территории нашей страны.

Что вас ждет:

Мавзолей Дири Баба и Джума-мечеть

Начинается эта экскурсия с посещения мавзолея Дири Баба, что значит —живой старец. Это двухэтажный мавзолей-мечеть, построенный в 1402 г. на высеченной в отвесной скале площадке. Затем мы посетим старейшую мечеть Азербайджана и вторую на всем Кавказе — Джума-мечеть в городе Шемаха.

По дороге В село Лагич нас ждут чудесные виды на окрестности. Это будут и виноградники, раскинувшиеся по обе стороны вдоль нашего пути в Шемахинском районе. И живописнейший горный перевал. Высокогорные массивы, покрытые густым лесом. Отвесные скалы, среди которых и будет лежать наш путь. По дороге в Лагич мы сделаем остановку и пройдёмся по подвесному мосту над бурной горной рекой.

Лагич

По прибытии в Лагич, мы пообедаем. Затем прогуляемся по Лагичу, посетим плавильные печи и мастерские, сохранившиеся до наших дней, подземную баню и старинную мечеть. В многочисленных магазинах и прямо в мастерских Вам будет предложен огромный ассортимент местной продукции на любой вкус от маленьких шкатулок до самоваров ручной работы. А также различные специи и целебные травы, собранные в окрестных горах.

Село Ивановка

В 50 км от Лагича находится село Ивановка. Оно является старейшим и крупнейшим молоканским селом в Азербайджане с населением около 3000 человек. Приехав в Ивановку мы прогуляемся по селу, пройдемся мимо колхозного управления. Посетим современный дом культуры. Мы сможем поужинать в Ивановке, попробовав местные сорта вин и сыров.

На обратном пути по желанию гостей мы можем посетить винный завод, на котором получим возможность дегустации нескольких видов азербайджанских вин, произведенных по итальянским технологиям.

Вы можете выбрать данную экскурсию с посещением только села Лагич.