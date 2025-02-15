Азербайджанская Швейцария: регион Габала (индивидуальная экскурсия)

Азербайджанская Швейцария
Габала, Исмаиллы, Шемахы — это древние города Азербайджана, где можно увидеть исторические памятники, возраст которых достигает двух тысяч лет: величественные руины башен, изысканные мечети и храмы.

Однако самыми завораживающими остаются горы, покрытые зеленью, бурлящие водопады и озёра с прозрачной водой.

Спокойная природа этих мест окутает вас умиротворением, а гид поделится захватывающими историями об этом крае.
Азербайджанская Швейцария: регион Габала (индивидуальная экскурсия)
Азербайджанская Швейцария: регион Габала (индивидуальная экскурсия)
Азербайджанская Швейцария: регион Габала (индивидуальная экскурсия)
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

История и архитектура Шемахы

Город Шемаха удивляет своей великолепной архитектурой, среди которой выделяется *Джума мечеть*, построенная в VIII веке. Это сооружение является ярким примером средневекового зодчества и привлекает внимание своим уникальным оформлением.

Период Ширванского ханства

Шемаха также известна своим богатым историческим наследием, связанным с периодом Ширванского ханства. Это время было отмечено значительными достижениями в культуре и науке, а также рядом разрушительных землетрясений, которые оставили свой след на архитектуре города.

Культура и дух Азербайджана

Посетив Шемаху, вы сможете ощутить неповторимый дух Азербайджана. Этот город стал родиной многих великих ученых и философов, и его культурное наследие вдохновляет и сегодня.

Природа Исмаиллы

Другой город, Исмаиллы, расположен у подножия Большого Кавказа и славится своей живописной природой. Здесь вы найдете:

  • Заповедники, полные уникальной флоры и фауны;
  • Озера, которые радуют глаз своей красотой;
  • Искусственные водохранилища, создающие гармонию между природой и человеком.

Исмаиллы — это место, где можно насладиться великолепием природы и ощутить спокойствие, которое дарит окружающий ландшафт.

Ежедневно с 08:30.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть Джума (в регионе Шемахы)
  • Озеро Нохур Гёль
  • Канатная Дорога (Спящая Красавица)
  • Водопад Семь Красавиц
Что включено
  • Комфортный транспорт
  • Услуги гида
  • Питьевая вода
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:30.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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