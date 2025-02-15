Однако самыми завораживающими остаются горы, покрытые зеленью, бурлящие водопады и озёра с прозрачной водой.
Спокойная природа этих мест окутает вас умиротворением, а гид поделится захватывающими историями об этом крае.
Описание экскурсии
История и архитектура Шемахы
Город Шемаха удивляет своей великолепной архитектурой, среди которой выделяется *Джума мечеть*, построенная в VIII веке. Это сооружение является ярким примером средневекового зодчества и привлекает внимание своим уникальным оформлением.
Период Ширванского ханства
Шемаха также известна своим богатым историческим наследием, связанным с периодом Ширванского ханства. Это время было отмечено значительными достижениями в культуре и науке, а также рядом разрушительных землетрясений, которые оставили свой след на архитектуре города.
Культура и дух Азербайджана
Посетив Шемаху, вы сможете ощутить неповторимый дух Азербайджана. Этот город стал родиной многих великих ученых и философов, и его культурное наследие вдохновляет и сегодня.
Природа Исмаиллы
Другой город, Исмаиллы, расположен у подножия Большого Кавказа и славится своей живописной природой. Здесь вы найдете:
- Заповедники, полные уникальной флоры и фауны;
- Озера, которые радуют глаз своей красотой;
- Искусственные водохранилища, создающие гармонию между природой и человеком.
Исмаиллы — это место, где можно насладиться великолепием природы и ощутить спокойствие, которое дарит окружающий ландшафт.
Ежедневно с 08:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Джума (в регионе Шемахы)
- Озеро Нохур Гёль
- Канатная Дорога (Спящая Красавица)
- Водопад Семь Красавиц
Что включено
- Комфортный транспорт
- Услуги гида
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед