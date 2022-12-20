Дорогие путешественники, откройте для себя красочные горы Хызы и неординарный город Губу.

Видимо, у природы было "хорошее" настроение, когда создавала этот шедевр.

Когда дело доходит до гор, высота - это еще не все. Они бывают разных форм и размеров, и довольно часто - весьма необычны, что делает такие горы более привлекательными для посещения по сравнению с остальными.

Одна из самых красивых дорог в Азербайджане длиной в 40 километров идет от трассы Губа-Баку на запад к горному селу Алтыагадж. Приблизительно на середине пути вы проедете красивую долину скалистых сланцевых гор, окрашенных в поразительные цвета – красный, оранжевый, розовый и угольно-черный. Британский писатель-путешественник Марк Эллиот (автор очень популярного путеводителя по Азербайджану) назвал их «леденцовыми». Это название так и осталось за ними до сих пор. Считается, что эти невероятные цвета вызваны подземными водами, которые влияют на степень окисления железных пород в скалах. Если вы решите пойти в поход в горы, который, кстати, можно забронировать в туркомпаниях в Баку, внимательно смотрите под ноги: вы можете обнаружить крошечные окаменелости или даже останки белемнитов (моллюсков, похожих на кальмаров) мелового периода.

Далее, мы посетим очень неординарный город Губу. Вы увидите и посетите одну из крупнейших еврейских общин в мире -"Красную Слободу", а также насладитесь роскошными лесами Мастаргаха и Афурджы.