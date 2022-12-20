Кистью по горам Хызы

Кистью по горам Хызы
Кистью по горам Хызы
Кистью по горам Хызы
Кистью по горам Хызы
Кистью по горам Хызы
Кистью по горам Хызы
Кистью по горам Хызы
Ближайшие даты:
19
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Что вас ожидает 🤩

  • Вы увидите и посетите:
  • Красочные агатовые горы Хызы
  • Город Губу:
  • Красную Слободу
  • Мастаргах
  • Афурджа
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Дорогие путешественники, откройте для себя красочные горы Хызы и неординарный город Губу.
Видимо, у природы было "хорошее" настроение, когда создавала этот шедевр.
Когда дело доходит до гор, высота - это еще не все. Они бывают разных форм и размеров, и довольно часто - весьма необычны, что делает такие горы более привлекательными для посещения по сравнению с остальными.
Одна из самых красивых дорог в Азербайджане длиной в 40 километров идет от трассы Губа-Баку на запад к горному селу Алтыагадж. Приблизительно на середине пути вы проедете красивую долину скалистых сланцевых гор, окрашенных в поразительные цвета – красный, оранжевый, розовый и угольно-черный. Британский писатель-путешественник Марк Эллиот (автор очень популярного путеводителя по Азербайджану) назвал их «леденцовыми». Это название так и осталось за ними до сих пор. Считается, что эти невероятные цвета вызваны подземными водами, которые влияют на степень окисления железных пород в скалах. Если вы решите пойти в поход в горы, который, кстати, можно забронировать в туркомпаниях в Баку, внимательно смотрите под ноги: вы можете обнаружить крошечные окаменелости или даже останки белемнитов (моллюсков, похожих на кальмаров) мелового периода.
Далее, мы посетим очень неординарный город Губу. Вы увидите и посетите одну из крупнейших еврейских общин в мире -"Красную Слободу", а также насладитесь роскошными лесами Мастаргаха и Афурджы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость экскурсии входит:
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Бутылка воды на человека
  • Одна бутылка вина
Что не входит
  • Обед и ужин
  • Дополнительные напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес встречи, указывается туристом, в черте Баку
Завершение: Адрес окончания указывается туристом, в черте Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Баку-Губа-Хызы-Баку
  • Это полный однодневный тур, который начинается с раннего утра и длится до вечера
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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