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Лагич, Шемаха и Баскал: мир ремесел Азербайджана

Путешествие по горным дорогам Азербайджана с посещением древних городов и ремесленных мастерских. Узнайте секреты шелкоткачества и ремесел
По живописным горным дорогам Азербайджана открывается мир древних ремесел. В Лагиче можно посетить мастерские, где традиции передаются из поколения в поколение. Шемаха, родина Шемаханской царицы, поражает историей и архитектурой. В Баскале создаются уникальные шелковые платки.

Путешествие подарит возможность насладиться местной кухней и природой, а также проникнуться культурой и историей Азербайджана
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Визит в историческую Шемаху
  • 🧵 Открытие ремесленных мастерских Лагича
  • 🌉 Прогулка по подвесному мосту
  • 🍇 История азербайджанского виноделия
  • 🌄 Живописные горные виды
  • 🧣 Секреты шелкоткачества в Баскале

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В октябре и ноябре погода также комфортна, но может быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но следует учитывать более низкие температуры и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Лагич, Шемаха и Баскал: мир ремесел Азербайджана
Лагич, Шемаха и Баскал: мир ремесел Азербайджана
Лагич, Шемаха и Баскал: мир ремесел Азербайджана

Что можно увидеть

  • Шемаханская мечеть
  • Мастерские Лагича
  • Шелковые платки Баскала

Описание экскурсии

Визит в древнюю Шемаху

Мы окажемся на родине Шемаханской царицы Пушкина — в городе Шемаха, который много веков был главной резиденцией шахов Ширвана. Посетим старейшую мечеть Азербайджана, проникнем в историю этих мест. А после проедем через красивейший Шемаханский перевал, делая остановки для фото.

Азербайджанские вина

Когда-то местные виноградники приносили больше прибыли, чем нефтяные скважины, затем были практически полностью уничтожены и с великим трудом возродились из пепла. У одного из новых виноградников на нашем пути я открою вам историю виноградарства в Азербайджане — ведь это готовый сценарий для фильма!

Путешествие над пропастью

Маршрут в село Лагич пройдет по захватывающей горной дороге, которая в свое время впечатлила ведущего «Орла и решки». В пути мы остановимся, чтобы пройти над пропастью по подвесному мосту, подкрепиться вкуснейшим хлебом тандыр, кутабами и ароматным чаем. А если повезет, встретим местных обитателей — лис, зайцев, ястребов или орлов.

Ремесленные мастерские села Лагич

Вы окажетесь в уникальном уголке Азербайджана, где бережно хранятся традиции ремесел. Мы прогуляемся по колоритной улочке села, заглядывая в мастерские и лавки торговцев, отыщем сувениры ручной работы и поговорим о местной жизни. А еще я раскрою «фишку» архитектуры Лагича, благодаря которой его дома пережили не одно землетрясение.

«Шелковая» деревня Баскал

На обратном пути заглянем в еще одно живописное село, где рождаются красочные национальные платки — келагаи. Вы услышите об упадке и возрождении этого красивого ремесла, откроете секреты создания рисунков и услышите неожиданную историю о русском солдате, который гостил в селении…

Организационные детали

  • В стоимость включено: билет для прохода на навесной мост, хлеб тандыр и бутилированная вода, а также трансфер для 1-4 человек (комфортабельный автомобиль Hyundai SantaFe)
  • Если количество участников больше 4 человек, то дополнительно оплачивается 120 евро за транспорт (минивэн Mercedes Vito или Mercedes Sprinter)
  • Завтрак и обед в стоимость экскурсии не входят (оплачиваются дополнительно по желанию)

Дополнительные опции

По вашему желанию тур можно продлить еще на пару дней и охватить города Габала (азербайджанская Швейцария), Шеки (с посещением дворца Шекинских ханов и древнего албанского монастыря), Огуз (рыбалка у горного озера, кишащего форелью) и Гах (великолепная природа и крепость, у которой снимался фильм «Не бойся, я с тобой»). Все подробности можно обсудить при бронировании.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€136
Дети до 12 лет€64
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фуад
Фуад — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 991 туриста
Я — коренной бакинец, влюблённый в свой город и его окрестности. Для меня каждая экскурсия — это захватывающее приключение, в которое я отправляюсь вместе с новыми друзьями. Я обожаю создавать интересные
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программы, потому что верю: путешествие начинается с тех образов, что рождаются при чтении моих строк. Моя цель — погрузить вас в эпоху, когда создавались величественные дворцы Ширваншахов или таинственная Девичья башня, передать красоту природы от пламенной горы Янардаг до древних рисунков Гобустана. Мой подход — это живая история, наполненная легендами и личным отношением. Я помню каждого гостя и мечтаю показать вам изюминку Азербайджана, ту самую, что останется в вашем сердце.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Очень понравилась поездка с Фуадом, посетили Мавзолей Дири Баба, мечеть в Шемахе, поучаствовали в мастер-классе по печати узоров на национальном платке келагаи в селе Баскал (пока посетили достопримечательности Баскала -
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дерево, которому несколько веков, старинные бани, платок покрасили и подарили нам), в Лагиче прогулялись по древним улочкам с мастерскими ремесленников, обратно поехали горными дорогами с завораживающими видами. По пути заехали на стоянку скотоводов-кочевников, купили у них сыра, потрогали овечек. И наконец, поздним вечером, нас ждал ужин с вином на винодельне Мейсари. В Баку возвратились к полуночи, уставшие, но довольные поездкой. И всю поездку Фуад не давал нам скучать, беседуя не только о посещаемых местах, но и о жизни людей в Азербайджане, их традициях

Очень понравилась поездка с Фуадом, посетили Мавзолей Дири Баба, мечеть в Шемахе, поучаствовали в мастер-классе по
Очень понравилась поездка с Фуадом, посетили Мавзолей Дири Баба, мечеть в Шемахе, поучаствовали в мастер-классе по
Очень понравилась поездка с Фуадом, посетили Мавзолей Дири Баба, мечеть в Шемахе, поучаствовали в мастер-классе по
Очень понравилась поездка с Фуадом, посетили Мавзолей Дири Баба, мечеть в Шемахе, поучаствовали в мастер-классе по
Очень понравилась поездка с Фуадом, посетили Мавзолей Дири Баба, мечеть в Шемахе, поучаствовали в мастер-классе по
Очень понравилась поездка с Фуадом, посетили Мавзолей Дири Баба, мечеть в Шемахе, поучаствовали в мастер-классе по
Очень понравилась поездка с Фуадом, посетили Мавзолей Дири Баба, мечеть в Шемахе, поучаствовали в мастер-классе по
Очень понравилась поездка с Фуадом, посетили Мавзолей Дири Баба, мечеть в Шемахе, поучаствовали в мастер-классе по
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