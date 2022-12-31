Лагич, Шемаха и Баскал: мир ремесел Азербайджана

Аутентичное путешествие по горным деревням, где бережно хранят традиции и быт прошлого

По одной из красивейших горных дорог Азербайджана мы отправимся в край Шемаханской царицы, расписных шелковых платков и древних святилищ.

Вам предстоит проникнуть в мастерские умелых ремесленников в Лагиче, открыть секреты шелкоткачества в Баскале, прогуляться по навесному мосту и отведать хлеб, равного которому не сыскать во всем Азербайджане!
Лагич, Шемаха и Баскал: мир ремесел Азербайджана
Лагич, Шемаха и Баскал: мир ремесел Азербайджана
Лагич, Шемаха и Баскал: мир ремесел Азербайджана
Лагич, Шемаха и Баскал: мир ремесел Азербайджана
Лагич, Шемаха и Баскал: мир ремесел Азербайджана
Лагич, Шемаха и Баскал: мир ремесел Азербайджана
Лагич, Шемаха и Баскал: мир ремесел Азербайджана
Лагич, Шемаха и Баскал: мир ремесел Азербайджана
Лагич, Шемаха и Баскал: мир ремесел Азербайджана
Лагич, Шемаха и Баскал: мир ремесел Азербайджана
Лагич, Шемаха и Баскал: мир ремесел Азербайджана
Лагич, Шемаха и Баскал: мир ремесел Азербайджана
Лагич, Шемаха и Баскал: мир ремесел Азербайджана
Лагич, Шемаха и Баскал: мир ремесел Азербайджана
Лагич, Шемаха и Баскал: мир ремесел Азербайджана
Лагич, Шемаха и Баскал: мир ремесел Азербайджана
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Описание

Что вас ожидает

Визит в древнюю Шемаху

Мы окажемся на родине Шемаханской царицы Пушкина — в городе Шемаха, который много веков был главной резиденцией шахов Ширвана. Посетим старейшую мечеть Азербайджана, проникнем в историю этих мест. А после проедем через красивейший Шемаханский перевал, делая остановки для фото.

Азербайджанские вина

Когда-то местные виноградники приносили больше прибыли, чем нефтяные скважины, затем были практически полностью уничтожены и с великим трудом возродились из пепла. У одного из новых виноградников на нашем пути я открою вам историю виноградарства в Азербайджане — ведь это готовый сценарий для фильма!

Путешествие над пропастью

Маршрут в село Лагич пройдет по захватывающей горной дороге, которая в свое время впечатлила ведущего «Орла и решки». В пути мы остановимся, чтобы пройти над пропастью по подвесному мосту, подкрепиться вкуснейшим хлебом тандыр, кутабами и ароматным чаем. А если повезет, встретим местных обитателей — лис, зайцев, ястребов или орлов.

Ремесленные мастерские села Лагич

Вы окажетесь в уникальном уголке Азербайджана, где бережно хранятся традиции ремесел. Мы прогуляемся по колоритной улочке села, заглядывая в мастерские и лавки торговцев, отыщем сувениры ручной работы и поговорим о местной жизни. А еще я раскрою «фишку» архитектуры Лагича, благодаря которой его дома пережили не одно землетрясение.

«Шелковая» деревня Баскал

На обратном пути заглянем в еще одно живописное село, где рождаются красочные национальные платки — келагаи. Вы услышите об упадке и возрождении этого красивого ремесла, откроете секреты создания рисунков и услышите неожиданную историю о русском солдате, который гостил в селении…

Организационные детали

  • В стоимость включено: билет для прохода на навесной мост, хлеб тандыр и бутилированная вода, а также трансфер для 1-4 человек (комфортабельный автомобиль Hyundai Accent)
  • Если количество участников больше 4 человек, то дополнительно оплачивается 120 евро за транспорт (минивэн Mercedes Vito или Mercedes Sprinter)
  • Завтрак и обед в стоимость экскурсии не входят (оплачиваются дополнительно по желанию)

Дополнительные опции

По вашему желанию тур можно продлить еще на пару дней и охватить города Габала (азербайджанская Швейцария), Шеки (с посещением дворца Шекинских ханов и древнего албанского монастыря), Огуз (рыбалка у горного озера, кишащего форелью) и Гах (великолепная природа и крепость, у которой снимался фильм «Не бойся, я с тобой»). Все подробности можно обсудить при бронировании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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