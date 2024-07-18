Путешествие подарит возможность насладиться местной кухней и природой, а также проникнуться культурой и историей Азербайджана
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Визит в историческую Шемаху
- 🧵 Открытие ремесленных мастерских Лагича
- 🌉 Прогулка по подвесному мосту
- 🍇 История азербайджанского виноделия
- 🌄 Живописные горные виды
- 🧣 Секреты шелкоткачества в Баскале
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Шемаханская мечеть
- Мастерские Лагича
- Шелковые платки Баскала
Описание экскурсии
Визит в древнюю Шемаху
Мы окажемся на родине Шемаханской царицы Пушкина — в городе Шемаха, который много веков был главной резиденцией шахов Ширвана. Посетим старейшую мечеть Азербайджана, проникнем в историю этих мест. А после проедем через красивейший Шемаханский перевал, делая остановки для фото.
Азербайджанские вина
Когда-то местные виноградники приносили больше прибыли, чем нефтяные скважины, затем были практически полностью уничтожены и с великим трудом возродились из пепла. У одного из новых виноградников на нашем пути я открою вам историю виноградарства в Азербайджане — ведь это готовый сценарий для фильма!
Путешествие над пропастью
Маршрут в село Лагич пройдет по захватывающей горной дороге, которая в свое время впечатлила ведущего «Орла и решки». В пути мы остановимся, чтобы пройти над пропастью по подвесному мосту, подкрепиться вкуснейшим хлебом тандыр, кутабами и ароматным чаем. А если повезет, встретим местных обитателей — лис, зайцев, ястребов или орлов.
Ремесленные мастерские села Лагич
Вы окажетесь в уникальном уголке Азербайджана, где бережно хранятся традиции ремесел. Мы прогуляемся по колоритной улочке села, заглядывая в мастерские и лавки торговцев, отыщем сувениры ручной работы и поговорим о местной жизни. А еще я раскрою «фишку» архитектуры Лагича, благодаря которой его дома пережили не одно землетрясение.
«Шелковая» деревня Баскал
На обратном пути заглянем в еще одно живописное село, где рождаются красочные национальные платки — келагаи. Вы услышите об упадке и возрождении этого красивого ремесла, откроете секреты создания рисунков и услышите неожиданную историю о русском солдате, который гостил в селении…
Организационные детали
- В стоимость включено: билет для прохода на навесной мост, хлеб тандыр и бутилированная вода, а также трансфер для 1-4 человек (комфортабельный автомобиль Hyundai SantaFe)
- Если количество участников больше 4 человек, то дополнительно оплачивается 120 евро за транспорт (минивэн Mercedes Vito или Mercedes Sprinter)
- Завтрак и обед в стоимость экскурсии не входят (оплачиваются дополнительно по желанию)
Дополнительные опции
По вашему желанию тур можно продлить еще на пару дней и охватить города Габала (азербайджанская Швейцария), Шеки (с посещением дворца Шекинских ханов и древнего албанского монастыря), Огуз (рыбалка у горного озера, кишащего форелью) и Гах (великолепная природа и крепость, у которой снимался фильм «Не бойся, я с тобой»). Все подробности можно обсудить при бронировании.
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€136
|Дети до 12 лет
|€64