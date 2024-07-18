Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В октябре и ноябре погода также комфортна, но может быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но следует учитывать более низкие температуры и возможные осадки.

По живописным горным дорогам Азербайджана открывается мир древних ремесел. В Лагиче можно посетить мастерские, где традиции передаются из поколения в поколение. Шемаха, родина Шемаханской царицы, поражает историей и архитектурой. В Баскале создаются уникальные шелковые платки. Путешествие подарит возможность насладиться местной кухней и природой, а также проникнуться культурой и историей Азербайджана

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Визит в древнюю Шемаху

Мы окажемся на родине Шемаханской царицы Пушкина — в городе Шемаха, который много веков был главной резиденцией шахов Ширвана. Посетим старейшую мечеть Азербайджана, проникнем в историю этих мест. А после проедем через красивейший Шемаханский перевал, делая остановки для фото.

Азербайджанские вина

Когда-то местные виноградники приносили больше прибыли, чем нефтяные скважины, затем были практически полностью уничтожены и с великим трудом возродились из пепла. У одного из новых виноградников на нашем пути я открою вам историю виноградарства в Азербайджане — ведь это готовый сценарий для фильма!

Путешествие над пропастью

Маршрут в село Лагич пройдет по захватывающей горной дороге, которая в свое время впечатлила ведущего «Орла и решки». В пути мы остановимся, чтобы пройти над пропастью по подвесному мосту, подкрепиться вкуснейшим хлебом тандыр, кутабами и ароматным чаем. А если повезет, встретим местных обитателей — лис, зайцев, ястребов или орлов.

Ремесленные мастерские села Лагич

Вы окажетесь в уникальном уголке Азербайджана, где бережно хранятся традиции ремесел. Мы прогуляемся по колоритной улочке села, заглядывая в мастерские и лавки торговцев, отыщем сувениры ручной работы и поговорим о местной жизни. А еще я раскрою «фишку» архитектуры Лагича, благодаря которой его дома пережили не одно землетрясение.

«Шелковая» деревня Баскал

На обратном пути заглянем в еще одно живописное село, где рождаются красочные национальные платки — келагаи. Вы услышите об упадке и возрождении этого красивого ремесла, откроете секреты создания рисунков и услышите неожиданную историю о русском солдате, который гостил в селении…

Организационные детали

В стоимость включено: билет для прохода на навесной мост, хлеб тандыр и бутилированная вода, а также трансфер для 1-4 человек (комфортабельный автомобиль Hyundai SantaFe)

Если количество участников больше 4 человек, то дополнительно оплачивается 120 евро за транспорт (минивэн Mercedes Vito или Mercedes Sprinter)

Завтрак и обед в стоимость экскурсии не входят (оплачиваются дополнительно по желанию)

Дополнительные опции

По вашему желанию тур можно продлить еще на пару дней и охватить города Габала (азербайджанская Швейцария), Шеки (с посещением дворца Шекинских ханов и древнего албанского монастыря), Огуз (рыбалка у горного озера, кишащего форелью) и Гах (великолепная природа и крепость, у которой снимался фильм «Не бойся, я с тобой»). Все подробности можно обсудить при бронировании.