Мы окажемся на родине Шемаханской царицы Пушкина — в городе Шемаха, который много веков был главной резиденцией шахов Ширвана. Посетим старейшую мечеть Азербайджана, проникнем в историю этих мест. А после проедем через красивейший Шемаханский перевал, делая остановки для фото.
Когда-то местные виноградники приносили больше прибыли, чем нефтяные скважины, затем были практически полностью уничтожены и с великим трудом возродились из пепла. У одного из новых виноградников на нашем пути я открою вам историю виноградарства в Азербайджане — ведь это готовый сценарий для фильма!
Маршрут в село Лагич пройдет по захватывающей горной дороге, которая в свое время впечатлила ведущего «Орла и решки». В пути мы остановимся, чтобы пройти над пропастью по подвесному мосту, подкрепиться вкуснейшим хлебом тандыр, кутабами и ароматным чаем. А если повезет, встретим местных обитателей — лис, зайцев, ястребов или орлов.
Вы окажетесь в уникальном уголке Азербайджана, где бережно хранятся традиции ремесел. Мы прогуляемся по колоритной улочке села, заглядывая в мастерские и лавки торговцев, отыщем сувениры ручной работы и поговорим о местной жизни. А еще я раскрою «фишку» архитектуры Лагича, благодаря которой его дома пережили не одно землетрясение.
На обратном пути заглянем в еще одно живописное село, где рождаются красочные национальные платки — келагаи. Вы услышите об упадке и возрождении этого красивого ремесла, откроете секреты создания рисунков и услышите неожиданную историю о русском солдате, который гостил в селении…
По вашему желанию тур можно продлить еще на пару дней и охватить города Габала (азербайджанская Швейцария), Шеки (с посещением дворца Шекинских ханов и древнего албанского монастыря), Огуз (рыбалка у горного озера, кишащего форелью) и Гах (великолепная природа и крепость, у которой снимался фильм «Не бойся, я с тобой»). Все подробности можно обсудить при бронировании.