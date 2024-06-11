Отправиться в путешествие по лучшим местам Баку и создать украшение своими руками
Уникальный опыт — так можно коротко описать суть этой экскурсии. Во время прогулки по городу я открою вам тайны Азербайджана, о которых знают лишь немногие. Покажу достопримечательности и поделюсь фактами, которых нет ни в одном справочнике.
А затем вы побываете в здании 15 века, где под руководством опытного мастера изготовите ювелирное изделие.
Начнём с беседы об истории возникновения города Баку и его развитии в средневеково-феодальный период. Постепенно перейдём к концу 19 — началу 20 вв., охватим события советских лет и наших дней. Ну и конечно, побываем в тех местах, про которые говорят, что их лучше один раз увидеть, чем сто раз про них услышать.
Программа экскурсии
Площадь перед главными крепостными воротами «Гоша Гала гапысы»
Средневековая часть города: узкие улицы, мечети, бани и др.
Дом Бакинских Ханов
Дом с цепями, также известный как Дом-утюжок
Караван-сараи «Мултани» и «Бухара»
Девичья башня
Баня Гаджи Гаиба
Театр Мугама
Мечеть Мухаммеда
Музей миниатюрных книг
Комплекс «Дворец ширваншахов»
Рукотворная красота
Под руководством ювелира (опыт работы и преподавания более 25 лет) вы познакомитесь с основами пайки, научитесь создавать нужный размер и вырезать необходимые детали из серебра 925 пробы. Мастер подскажет, что лучше сделать: кольцо, серьги, брошь, запонки, брелок, заколку для галстука или браслет. Методика преподавания основана на традициях старой бакинской школы. Уклон делается на азербайджанские украшения в технике филиграни и эмалирования в национальном стиле.
Организационные детали
К участию в мастер-классе допускаются лица старше 18 лет
Продолжительность мастер-класса 3 часа
Мастер-класс оплачивается отдельно, 40 евро за человека. В эту цену входит стоимость 5 граммов серебра.
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лала — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 390 туристов
Я лицензированный гид-экскурсовод в Азербайджане, международный мастер по шахматам, коренная бакинка. До 2010 года работала корреспондентом крупнейшего немецкого информационного агентства DPA (Deutsche Presse-Agentur) в Азербайджане. Два высших образования (в Азербайджане читать дальше
и в Норвегии). Прошла сотни курсов и тренингов, в том числе и в WFTGA. Провожу обзорные, тематические и авторские экскурсии для взрослых и детей на датском, норвежском, русском и английском языках (свыше 125 программ).