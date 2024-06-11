Уникальный опыт — так можно коротко описать суть этой экскурсии. Во время прогулки по городу я открою вам тайны Азербайджана, о которых знают лишь немногие. Покажу достопримечательности и поделюсь фактами, которых нет ни в одном справочнике. А затем вы побываете в здании 15 века, где под руководством опытного мастера изготовите ювелирное изделие.

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Начнём с беседы об истории возникновения города Баку и его развитии в средневеково-феодальный период. Постепенно перейдём к концу 19 — началу 20 вв., охватим события советских лет и наших дней. Ну и конечно, побываем в тех местах, про которые говорят, что их лучше один раз увидеть, чем сто раз про них услышать.

Программа экскурсии

Площадь перед главными крепостными воротами «Гоша Гала гапысы»

Средневековая часть города: узкие улицы, мечети, бани и др.

Дом Бакинских Ханов

Дом с цепями, также известный как Дом-утюжок

Караван-сараи «Мултани» и «Бухара»

Девичья башня

Баня Гаджи Гаиба

Театр Мугама

Мечеть Мухаммеда

Музей миниатюрных книг

Комплекс «Дворец ширваншахов»

Рукотворная красота

Под руководством ювелира (опыт работы и преподавания более 25 лет) вы познакомитесь с основами пайки, научитесь создавать нужный размер и вырезать необходимые детали из серебра 925 пробы. Мастер подскажет, что лучше сделать: кольцо, серьги, брошь, запонки, брелок, заколку для галстука или браслет. Методика преподавания основана на традициях старой бакинской школы. Уклон делается на азербайджанские украшения в технике филиграни и эмалирования в национальном стиле.

Организационные детали