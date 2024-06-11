Красота по-бакински: обзорная экскурсия + ювелирный мастер-класс

Отправиться в путешествие по лучшим местам Баку и создать украшение своими руками
Уникальный опыт — так можно коротко описать суть этой экскурсии. Во время прогулки по городу я открою вам тайны Азербайджана, о которых знают лишь немногие. Покажу достопримечательности и поделюсь фактами, которых нет ни в одном справочнике.

А затем вы побываете в здании 15 века, где под руководством опытного мастера изготовите ювелирное изделие.
Красота по-бакински: обзорная экскурсия + ювелирный мастер-класс
Красота по-бакински: обзорная экскурсия + ювелирный мастер-класс
Красота по-бакински: обзорная экскурсия + ювелирный мастер-класс
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Начнём с беседы об истории возникновения города Баку и его развитии в средневеково-феодальный период. Постепенно перейдём к концу 19 — началу 20 вв., охватим события советских лет и наших дней. Ну и конечно, побываем в тех местах, про которые говорят, что их лучше один раз увидеть, чем сто раз про них услышать.

Программа экскурсии

  • Площадь перед главными крепостными воротами «Гоша Гала гапысы»
  • Средневековая часть города: узкие улицы, мечети, бани и др.
  • Дом Бакинских Ханов
  • Дом с цепями, также известный как Дом-утюжок
  • Караван-сараи «Мултани» и «Бухара»
  • Девичья башня
  • Баня Гаджи Гаиба
  • Театр Мугама
  • Мечеть Мухаммеда
  • Музей миниатюрных книг
  • Комплекс «Дворец ширваншахов»

Рукотворная красота

Под руководством ювелира (опыт работы и преподавания более 25 лет) вы познакомитесь с основами пайки, научитесь создавать нужный размер и вырезать необходимые детали из серебра 925 пробы. Мастер подскажет, что лучше сделать: кольцо, серьги, брошь, запонки, брелок, заколку для галстука или браслет. Методика преподавания основана на традициях старой бакинской школы. Уклон делается на азербайджанские украшения в технике филиграни и эмалирования в национальном стиле.

Организационные детали

  • К участию в мастер-классе допускаются лица старше 18 лет
  • Продолжительность мастер-класса 3 часа
  • Мастер-класс оплачивается отдельно, 40 евро за человека. В эту цену входит стоимость 5 граммов серебра.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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