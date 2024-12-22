Баку припас для вас древнюю историю, яркую современность и вдохновляющий колорит.Чтобы познакомиться с городом ветров и огня, выбирайте один из двух познавательных маршрутов или оба сразу. На красном маршруте вы

исследуете полный тайн Старый город. Синий маршрут покажет вам современный Баку — Париж, Венецию и Дубай в одном. Просто выберите один из двух маршрутов — и приготовьтесь к погружению в историю и будни Баку!

за 1-4 человека или €20 за человека, если вас больше

от €80 за 1-4 человека или €20 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

У экскурсии два маршрута, «красный» и «синий», которые проходят в разных частях города. Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут: лабиринты и загадки Старого города

Эта прогулка приведет вас во внутренний город Ичери-шехер и к истокам Баку. Вы погуляете по узким каменным улочкам и заглянете во дворы, чтобы ощутить местный колорит — здесь витают ароматы свежеиспеченного лаваша и люля-кебаба, здесь так любопытно наблюдать за жизнью бакинцев. Всего на 22 гектарах Старого города уместились десятки достопримечательностей: вы угадаете, зачем построили Девичью башню; увидите караван-сараи, гостевые дома Средневековья, и дворец правителей древнего Ширвана. Заглянете в гости к дядюшке Али, босоногому бакинскому художнику, и найдете улицу «чёрт побери» из «Бриллиантовой руки».

Синий маршрут: Баку эпохи нефтяного бума и сегодня

Как повернулась история города и как изменился облик Баку, когда в Азербайджане стали добывать нефть? На этой прогулке вы погрузитесь в конец 19 и начало 20 вв, а также не пропустите современные достопримечательности. Вас ждут лучшие ракурсы Пламенных башен, красивейшее здание Исмаилия в стиле венецианской готики, необычный Музей ковра и каналы бакинской Венеции. Вы услышите удивительную историю любви, узнаете о национальном искусстве, вдохнете солёный воздух Каспия и поймете, почему огонь стал символом Азербайджана.

Организационные детали