Чтобы познакомиться с городом ветров и огня, выбирайте один из двух познавательных маршрутов или оба сразу. На красном маршруте вы
Описание экскурсии
У экскурсии два маршрута, «красный» и «синий», которые проходят в разных частях города. Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:
Красный маршрут: лабиринты и загадки Старого города
Эта прогулка приведет вас во внутренний город Ичери-шехер и к истокам Баку. Вы погуляете по узким каменным улочкам и заглянете во дворы, чтобы ощутить местный колорит — здесь витают ароматы свежеиспеченного лаваша и люля-кебаба, здесь так любопытно наблюдать за жизнью бакинцев. Всего на 22 гектарах Старого города уместились десятки достопримечательностей: вы угадаете, зачем построили Девичью башню; увидите караван-сараи, гостевые дома Средневековья, и дворец правителей древнего Ширвана. Заглянете в гости к дядюшке Али, босоногому бакинскому художнику, и найдете улицу «чёрт побери» из «Бриллиантовой руки».
Синий маршрут: Баку эпохи нефтяного бума и сегодня
Как повернулась история города и как изменился облик Баку, когда в Азербайджане стали добывать нефть? На этой прогулке вы погрузитесь в конец 19 и начало 20 вв, а также не пропустите современные достопримечательности. Вас ждут лучшие ракурсы Пламенных башен, красивейшее здание Исмаилия в стиле венецианской готики, необычный Музей ковра и каналы бакинской Венеции. Вы услышите удивительную историю любви, узнаете о национальном искусстве, вдохнете солёный воздух Каспия и поймете, почему огонь стал символом Азербайджана.
Организационные детали
- Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше! С картой маршрутов можно ознакомиться в разделе «Фото»
- Экскурсия проводится без наушников
- Дети до 8 лет могут посетить экскурсию бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€20
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно