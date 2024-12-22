Личное свидание с Баку

Узнать город за 2 часа: визитные карточки и секреты от местных жителей
Баку припас для вас древнюю историю, яркую современность и вдохновляющий колорит.

Чтобы познакомиться с городом ветров и огня, выбирайте один из двух познавательных маршрутов или оба сразу. На красном маршруте вы
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исследуете полный тайн Старый город. Синий маршрут покажет вам современный Баку — Париж, Венецию и Дубай в одном. Просто выберите один из двух маршрутов — и приготовьтесь к погружению в историю и будни Баку!

Личное свидание с Баку
Личное свидание с Баку
Личное свидание с Баку
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

У экскурсии два маршрута, «красный» и «синий», которые проходят в разных частях города. Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут: лабиринты и загадки Старого города

Эта прогулка приведет вас во внутренний город Ичери-шехер и к истокам Баку. Вы погуляете по узким каменным улочкам и заглянете во дворы, чтобы ощутить местный колорит — здесь витают ароматы свежеиспеченного лаваша и люля-кебаба, здесь так любопытно наблюдать за жизнью бакинцев. Всего на 22 гектарах Старого города уместились десятки достопримечательностей: вы угадаете, зачем построили Девичью башню; увидите караван-сараи, гостевые дома Средневековья, и дворец правителей древнего Ширвана. Заглянете в гости к дядюшке Али, босоногому бакинскому художнику, и найдете улицу «чёрт побери» из «Бриллиантовой руки».

Синий маршрут: Баку эпохи нефтяного бума и сегодня

Как повернулась история города и как изменился облик Баку, когда в Азербайджане стали добывать нефть? На этой прогулке вы погрузитесь в конец 19 и начало 20 вв, а также не пропустите современные достопримечательности. Вас ждут лучшие ракурсы Пламенных башен, красивейшее здание Исмаилия в стиле венецианской готики, необычный Музей ковра и каналы бакинской Венеции. Вы услышите удивительную историю любви, узнаете о национальном искусстве, вдохнете солёный воздух Каспия и поймете, почему огонь стал символом Азербайджана.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше! С картой маршрутов можно ознакомиться в разделе «Фото»
  • Экскурсия проводится без наушников
  • Дети до 8 лет могут посетить экскурсию бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€20
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Фонтанов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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