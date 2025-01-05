читать дальше прошёл легко и плодотворно. Следующий раз непременно обратимся к вам за очередной экскурсией. Так же следует отметить хороший трансфер и из аэропорта и в аэропорт из отеля. Все время чувствовалось искреннее желание помочь нам в решении возникающих у нас вопросов. Спасибо. С уважением Виктор

Экскурсию проводили Роял и Наргиз. Все очень понравилось. Было очень познавательно интересно. Со стороны экскурсовода все делалось что бы мы максимально получили информации и удовольствия от знакомства с Баку. День