Обзор ключевых достопримечательностей яркого Баку, а также знакомство с историей, традициями и культурой Азербайджана.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Начнем экскурсию со Старого Города, где вы увидите:
- Парные ворота Старого города;
- Дворец Ширваншахов;
- Девичья башня;
- Караван-сарай XIII-XIV в.;
- Дом Художника Али Шемси;
- Раскопки XIII-XIV веков. Далее уделим внимание современному Культурному центру им. Гейдара Алиева, который в 2007 году спроектировала Заха Хадид, женщина-архитектор с мировым именем. Побываем и на смотровой площадке в Нагорном парке. Это самая высокая точка города Баку. Здесь вы сможете насладиться великолепной панорамой города и сделать несколько отличных кадров. С площадки хорошо просматриваются главные достопримечательности современного Баку: самый высокий флагшток в мире, исторический центр — Старый город-крепость (Ичери Шехер). А также здание филармонии и Бакинский кристальный зал. Важная информация: Наденьте удобную обувь.
Ежедневно, по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парные ворота Старого города
- Дворец Ширваншахов
- Девичья башня
- Караван-сарай XIII-XIV в
- Дом художника Али Шемси
- Раскопки XIII-XIV веков
- Культурный центр им. Гейдара Алиева
- Смотровая площадка в Нагорном парке
- Самый высокий флагшток в мире
- Здание филармонии
- Бакинский кристальный зал
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
5 янв 2025
V
Viktor
3 янв 2025
Экскурсию проводили Роял и Наргиз. Все очень понравилось. Было очень познавательно интересно. Со стороны экскурсовода все делалось что бы мы максимально получили информации и удовольствия от знакомства с Баку. День
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