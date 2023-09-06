«Салам Баку» знакомства с Баку. (обзорная экскурсия по городу Баку)

Индивидуальная экскурсия в Баку

Обзорная экскурсия по Баку: Познакомьтесь с историей и архитектурой

5
1 отзыв
Я покажу вам город, сочетающий в себе динамику современной жизни и традиционность богатой культуры. Вы увидите главные достопримечательности Старого Баку.

Расшифрую архитектурные особенности самых интересных зданий и расскажу о знаменитых людях, которые здесь жили и живут.

Город поразит вас своей контрастностью: новейшие районы и бизнес-центры перемежаются с историческими кварталами, и все это пропитано неповторимым восточным колоритом. Будет интересно и душевно!
«Салам Баку» знакомства с Баку. (обзорная экскурсия по городу Баку)
«Салам Баку» знакомства с Баку. (обзорная экскурсия по городу Баку)
«Салам Баку» знакомства с Баку. (обзорная экскурсия по городу Баку)
«Салам Баку» знакомства с Баку. (обзорная экскурсия по городу Баку)
«Салам Баку» знакомства с Баку. (обзорная экскурсия по городу Баку)
«Салам Баку» знакомства с Баку. (обзорная экскурсия по городу Баку)
«Салам Баку» знакомства с Баку. (обзорная экскурсия по городу Баку)
Ближайшие даты:
26
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Что вас ожидает:

  • Смотровая площадка в Нагорном парке
  • Мечеть «Bibiheybet»
  • Промышленная нефтяная вышка
  • Музей ковров
  • Малая Венеция
  • Центр Гейдар Алиева
  • Торговый центр «Deniz Mall»
  • Самый большой бульвар в Европе
  • Часовня Святого Апостола Варфоломе.
  • Старый город

Описание

Город с многовековой историей. Я раскрою, почему старый город решили построить на берегу Каспийского моря, как проектировали секретные дороги для его защиты и при каких обстоятельствах возвели три могучие оборонительные башни. Расшифрую архитектурные особенности самых интересных зданий и расскажу о знаменитых людях, которые здесь жили и живут. Что вы увидите:
  • Нагорный парк: смотровая площадка, город будет у вас в ладони.
  • Мечеть «Bibiheybet». Величественное сооружение с мавзолеем в центре одного из залов. Строгие росписи и убранства, завораживающее великолепие не оставит равнодушным посетителей. Здесь покоятся потомки пророка Мухаммеда, среди них дочь седьмого шиитского Имама. Эта мечеть одна из наиболее почитаемых в мусульманском мире.
  • Одна из первых промышленных нефтяных вышек в мире была основана на территории старейшего месторождения в пригороде Баку — Биби-Эйбат в 1846г.
  • Музей ковров. Самые важные задачи этого учреждения – хранение, исследование и демонстрация уникальных образцов коврового искусства, являющегося национальным достоянием Азербайджана.
  • "Бакинская или Минни Венеция" — система каналов с прогулочными лодками, протяженностью около полутора километров, расположенная на территории Приморского Бульвара — одна из достопримечательностей центра Баку.
  • Центр Гейдар Алиева. Поражающий воображение проект необычной волнообразной формы спроектирован прославленным британским архитектором иракского происхождения Захой Хадид.
  • Торговый центр «Deniz Mall» является очередной архитектурной изюминкой современного облика Баку (Азербайджан). Торгово-развлекательный Мол проектировался знаменитой английской компанией «Chapman Taylor» и внешне напоминает цветок лотоса.
  • Самый большой бульвар в Европе. По своей значимости для страны Приморский бульвар в Баку можно сравнить с Красной площадью в Москве или площадью Святого Петра в Ватикане. Уникальные объекты истории, культуры, архитектуры здесь буквально каждом шагу. Далее вас ждет прогулка по Старому городу Вы увидите главные достопримечательности Старого Баку: Девичью башню, дворец Ширваншахов, двор Диван Хана, мечети, минареты и караван-сараи. Посетите мастерскую всемирно известного художника Али Шамси и познакомитесь с его творчеством. Кроме того, я покажу вам: старинные особняки ханов, театр Марионеток, Рыночную площадь и церковь Святого Николая. Часовня святого апостола Варфоломея.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Услуги водителя
  • Холодные напитки
  • Wi-Fi
Что не входит
  • Билеты в музей
  • Питание
Место начала и завершения?
По указанию клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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6 сен 2023

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