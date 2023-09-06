Я покажу вам город, сочетающий в себе динамику современной жизни и традиционность богатой культуры. Вы увидите главные достопримечательности Старого Баку.



Расшифрую архитектурные особенности самых интересных зданий и расскажу о знаменитых людях, которые здесь жили и живут.



Город поразит вас своей контрастностью: новейшие районы и бизнес-центры перемежаются с историческими кварталами, и все это пропитано неповторимым восточным колоритом. Будет интересно и душевно!