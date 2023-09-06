Обзорная экскурсия по Баку: Познакомьтесь с историей и архитектурой
Я покажу вам город, сочетающий в себе динамику современной жизни и традиционность богатой культуры. Вы увидите главные достопримечательности Старого Баку.
Расшифрую архитектурные особенности самых интересных зданий и расскажу о знаменитых людях, которые здесь жили и живут.
Город поразит вас своей контрастностью: новейшие районы и бизнес-центры перемежаются с историческими кварталами, и все это пропитано неповторимым восточным колоритом. Будет интересно и душевно!
Расшифрую архитектурные особенности самых интересных зданий и расскажу о знаменитых людях, которые здесь жили и живут.
Город поразит вас своей контрастностью: новейшие районы и бизнес-центры перемежаются с историческими кварталами, и все это пропитано неповторимым восточным колоритом. Будет интересно и душевно!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Смотровая площадка в Нагорном парке
- Мечеть «Bibiheybet»
- Промышленная нефтяная вышка
- Музей ковров
- Малая Венеция
- Центр Гейдар Алиева
- Торговый центр «Deniz Mall»
- Самый большой бульвар в Европе
- Часовня Святого Апостола Варфоломе.
- Старый город
Описание
Город с многовековой историей. Я раскрою, почему старый город решили построить на берегу Каспийского моря, как проектировали секретные дороги для его защиты и при каких обстоятельствах возвели три могучие оборонительные башни. Расшифрую архитектурные особенности самых интересных зданий и расскажу о знаменитых людях, которые здесь жили и живут. Что вы увидите:
- Нагорный парк: смотровая площадка, город будет у вас в ладони.
- Мечеть «Bibiheybet». Величественное сооружение с мавзолеем в центре одного из залов. Строгие росписи и убранства, завораживающее великолепие не оставит равнодушным посетителей. Здесь покоятся потомки пророка Мухаммеда, среди них дочь седьмого шиитского Имама. Эта мечеть одна из наиболее почитаемых в мусульманском мире.
- Одна из первых промышленных нефтяных вышек в мире была основана на территории старейшего месторождения в пригороде Баку — Биби-Эйбат в 1846г.
- Музей ковров. Самые важные задачи этого учреждения – хранение, исследование и демонстрация уникальных образцов коврового искусства, являющегося национальным достоянием Азербайджана.
- "Бакинская или Минни Венеция" — система каналов с прогулочными лодками, протяженностью около полутора километров, расположенная на территории Приморского Бульвара — одна из достопримечательностей центра Баку.
- Центр Гейдар Алиева. Поражающий воображение проект необычной волнообразной формы спроектирован прославленным британским архитектором иракского происхождения Захой Хадид.
- Торговый центр «Deniz Mall» является очередной архитектурной изюминкой современного облика Баку (Азербайджан). Торгово-развлекательный Мол проектировался знаменитой английской компанией «Chapman Taylor» и внешне напоминает цветок лотоса.
- Самый большой бульвар в Европе. По своей значимости для страны Приморский бульвар в Баку можно сравнить с Красной площадью в Москве или площадью Святого Петра в Ватикане. Уникальные объекты истории, культуры, архитектуры здесь буквально каждом шагу. Далее вас ждет прогулка по Старому городу Вы увидите главные достопримечательности Старого Баку: Девичью башню, дворец Ширваншахов, двор Диван Хана, мечети, минареты и караван-сараи. Посетите мастерскую всемирно известного художника Али Шамси и познакомитесь с его творчеством. Кроме того, я покажу вам: старинные особняки ханов, театр Марионеток, Рыночную площадь и церковь Святого Николая. Часовня святого апостола Варфоломея.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Услуги водителя
- Холодные напитки
- Wi-Fi
- Что не входит
- Билеты в музей
- Питание
- Место начала и завершения?
- По указанию клиента
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Denis_za
6 сен 2023
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