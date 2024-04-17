Во время этой прогулки мы с вами, выясним, как Баку превратился из небольшой губернии в очаровательный город-миллионник.
У меня в запасе очень много интересных историй, легенд, а так же, редких фактов, которые вас определенно удивят.
У меня в запасе очень много интересных историй, легенд, а так же, редких фактов, которые вас определенно удивят.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Первая в мире нефтяная скважина
- Имение братьев Нобель
- Обзорная площадка
- Культурный Центр им. Гейдара Алиева
- Малая Венеция
- Набережная
- Прогулка по Старому городу, окруженному древней крепостной стеной
Описание экскурсии
В ходе нашей увлекательной прогулки вы увидите немало замечательных мест:Первая в мире нефтяная скважина • Имение братьев Нобель • Обзорная площадка • Культурный Центр им. Гейдара Алиева • «Малая Венеция» • Набережная • Прогулка по Старому городу, окруженному древней крепостной стеной.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Первая в мире нефтяная скважина
- Имение братьев Нобель
- Обзорная площадка
- Культурный Центр им. Гейдара Алиева
- Малая Венеция
- Набережная
- Прогулка по Старому городу, окруженному древней крепостной стеной
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билеты
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш отель или удобная для вас локация
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
17 апр 2024
Отличная экскурсия! Эльдар нам показал основные достопримечательности города,сообщил много интересных фактов. Комфортно,ненавязчиво и в хорошем ритме!
В
Волочко
6 апр 2024
Всё понравилось. Спасибо Эмилю за интересную и содержательную экскурсию. Узнали много интересного о Баку.
В
Вадим
24 фев 2024
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