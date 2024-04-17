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Во время этой прогулки мы с вами, выясним, как Баку превратился из небольшой губернии в очаровательный город-миллионник.



У меня в запасе очень много интересных историй, легенд, а так же, редких фактов, которые вас определенно удивят.