Однодневный тур 3 в 1 в жемчужину Азербайджана

Шемаха - город в Азербайджане, который знаменит своей главной достопримечательностью: крепостью Гюлистан

Индивидуальная
Шемаха — город в Азербайджане, который знаменит своей главной достопримечательностью: крепостью Гюлистан. Возникший как поселение еще в 5 веке до н. э., к 9 веку Шемаха уже являлась важнейшим городом Кавказа, столицей Ширванского царства, крупным центром торговли на Великом Шелковом Пути.
Однодневный тур 3 в 1 в жемчужину Азербайджана
Однодневный тур 3 в 1 в жемчужину Азербайджана
Однодневный тур 3 в 1 в жемчужину Азербайджана
Однодневный тур 3 в 1 в жемчужину Азербайджана
Однодневный тур 3 в 1 в жемчужину Азербайджана
Однодневный тур 3 в 1 в жемчужину Азербайджана

Что вас ожидает 🤩

  • Шемаха.
  • Старинный азербайджанский город (древняя столица Азербайджана). Возник в V в. до н. э. В IX—XVI вв. – столица Ширванского царства, резиденция Ширваншахов – один из красивейших городов Востока. С середины XVIII века – центр Шемаханского ханства (вспомните Шемаханскую царицу Пушкина). Главная достопримечательность города — крепость Гюлистан (XI-XII вв.) — последнее убежище Ширваншахов, выстроенная для обороны рубежей города. Не менее интересны мавзолей Эдди-Гюмбез («Семь Куполов») с многочисленными захоронениями правителей Шемахи, соборная мечеть Джума (X в., перестроена в XIX в.), многочисленные руины строений X-XVII вв. В наши дни Шамахы — это также признанный центр виноделия и ковроткачества. А еще, это литературный город, являющийся родиной многих азербайджанских поэтов. Кстати, недалеко от Шамахы расположено удивительное местечко Пиркули, знаменитое своими снегами.
  • Исмаиллы.
  • Город Исмаиллы — развивается и расцветает день ото дня.
  • В наши дни Исмаиллы — это современный город и его окрестности с развитой инфраструктурой, обеспечивающей комфортные условия жизни. На территории города функционирует 3 больницы, почта, филиалы многих банков, рестораны и кафе. Также в распоряжении жителей города находятся музеи, клуб, библиотеки, парки, спортивный комплекс. т. д. В Исмаиллы функционирует также мотель «Талыстан» и зона отдыха «Махсул».
  • 1. По дороге в Лагич, туристы смогут посетить мавзолей шейха Дири Баба, расположенный по дороге из Баку в Шемаху, в селе Мараза.
  • Мавзолей стоит на высеченной в отвесной скале площадке. Это уникальный памятник — двухэтажный мавзолей-мечеть XV века. В скале высечена лестница, которая ведёт в зал второго этажа. Сферический купол с заострённой макушкой имеет тромпы, украшенные растительным орнаментом.
  • Особенность строения в том, что зодчий как бы «вмонтировал» гробницу в скалу. Она будто держится «на весу», оторванная от земли. Гробница восхищает строгостью архитектуры, чистотой линий.
  • 2. Лагич — пожалуй, самый посещаемый поселок Исмаиллы.
  • Лагич — это жемчужина Азербайджана, хранящая прекрасные традиции ремесла. Лагич — это небольшой, но очень живописный поселок в Исмаиллинском районе Азербайджана. Городок представляет собой историко-культурный заповедник, который включен в один из самых популярных туристических маршрутов — Великий шелковый путь. Лагич — это один из самых известных кавказских торгово-ремесленных центров, который знаменит изготовлением различной медной утвари, украшенной гравированным восточным орнаментом, а также изготовлением холодного оружия ручной работы.
  • В самом Лагиче туристы:
  • Посетят старинные ремесленные кварталы, подземную баню, мечеть «Зеверо», увидят средневековые узкие улочки
  • Узнают о местных традициях и обрядах, заглянут в мастерские ремесленников, искусство которых передается из поколения в поколение
  • Сфотографируются в азербайджанских национальных костюмах возле старинных домов местных жителей
  • Искусят национальную кухню
  • Посетят историко-краеведческий музей смогут приобрести лечебные горные травы, настойки, экзотические варенья, мед и т. д.
  • Живописная дорога в Лагич пролегает через горный серпантин. По дороге гостей ожидают несколько фото-стопов, в том числе и у подвесного моста, где изумительная панорама на здешние окрестности.
  • 3. Басгал (Баскал) — древнейший населенный пункт Азербайджана, расположенный в Исмаиллы на склоне горы.
  • Уникальность природных ландшафтов, величие древних мечетей, а также то, что поселок является частью государственного культурно-исторического заповедника, привлекают к нему внимание историков и туристов. Жители Баскала разговаривают исключительно на азербайджанском языке.
  • 4. Ивановка — второй по количеству посещений населенный пункт Исмаиллы.
  • Село с русским названием Ивановка, как это ни удивительно, находится в Азербайджане. Люди разных национальностей здесь селились, объединялись, искали поддержки друг у друга. Не случайно на землях Ивановки достопримечательностей древности и новых времён не счесть. Дивная природа, свобода, доверие, неповторимый уклад, который не встретить больше нигде, власть старейшин и мудрые традиции. Всё это Ивановка — место, повидать которое — настоящая удача

Вас ожидает:

  • Шемаха.
  • Один из древнейших и интереснейших городов страны (кто не помнит «Шемаханскую царицу» Пушкина?), расположенный в 130 км западнее столицы.
  • Шемаха — город в Азербайджане, который знаменит своей главной достопримечательностью: крепостью Гюлистан. Возникший как поселение еще в 5 веке до н. э., к 9 веку Шемаха уже являлась важнейшим городом Кавказа, столицей Ширванского царства, крупным центром торговли на Великом Шелковом Пути. Крепость Гюлистан была построена правителями царства — Ширваншахами для защиты от постоянных нападений со стороны персов и арабов.
  • Исмаиллы.
Исмаиллинский район у многих ассоциируется с великолепием природы, и, вполне справедливо. Горы, леса, водопады, родники — этого богатства здесь в изобилии. Еще Исмаиллы — это Лагич, город ремесленников, музей под открытым небом. Самые эрудированные вспомнят, что Басгал — родина кялагаи, тоже находится в Исмаиллах. Ну, и конечно, как обойти вниманием знаменитую Ивановку?!
А знаете ли вы, что главная регалия русских великих князей и царей была изготовлена в Исмаиллы, кто такие хапыты, что связывает Мамед Эмина Расулзаде с Лагичом и каково исконное название села Ивановка?

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт.
  • Гид-экскурсовод
Что не входит
  • Питание.
  • Вход в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: ваш отель, апартаменты
Завершение: У вашего отеля, апартаменты
Когда и сколько длится
Когда: Все дни. С 10.00-20.00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Удобная обувь.
  • Фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Все дни. С 10.00-20.00

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