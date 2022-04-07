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Шемаха.

Один из древнейших и интереснейших городов страны (кто не помнит «Шемаханскую царицу» Пушкина?), расположенный в 130 км западнее столицы.

Шемаха — город в Азербайджане, который знаменит своей главной достопримечательностью: крепостью Гюлистан. Возникший как поселение еще в 5 веке до н. э., к 9 веку Шемаха уже являлась важнейшим городом Кавказа, столицей Ширванского царства, крупным центром торговли на Великом Шелковом Пути. Крепость Гюлистан была построена правителями царства — Ширваншахами для защиты от постоянных нападений со стороны персов и арабов.

Исмаиллы.

Исмаиллинский район у многих ассоциируется с великолепием природы, и, вполне справедливо. Горы, леса, водопады, родники — этого богатства здесь в изобилии. Еще Исмаиллы — это Лагич, город ремесленников, музей под открытым небом. Самые эрудированные вспомнят, что Басгал — родина кялагаи, тоже находится в Исмаиллах. Ну, и конечно, как обойти вниманием знаменитую Ивановку?!

А знаете ли вы, что главная регалия русских великих князей и царей была изготовлена в Исмаиллы, кто такие хапыты, что связывает Мамед Эмина Расулзаде с Лагичом и каково исконное название села Ивановка?