Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку

Что вас ожидает

Гобустанский заповедник

Путешествие начнется с обширного историко-художественного комплекса, расположенного в 70 км от Баку. Вы познакомитесь с главными мотивами наскальных изображений и символикой петроглифов, осмотрите древние стоянки и курганные захоронения, пройдете по следам древнего человека и узнаете, какие сведения удалось установить о первобытных племенах Апшеронского полуострова.

Мир грязевых вулканов

В Азербайджане находится больше трети грязевых вулканов планеты. И самые известные вы увидите в окрестностях Гобустана. Поговорим о происхождении этого природного явления и его связи с нефтегазовыми месторождениями. А пейзажи извергающихся вулканов на время перенесут вас будто в иную реальность.

Обед у моря и посещение мечети Биби-Эйбат

На берегу Каспийского моря, в приятном прибрежном ресторанчике для вас приготовят ароматный обед из блюд национальной кухни. А затем вы отправитесь к знаковой святыне мусульманского мира — в соборную мечеть Биби-Эйбат, расположенную на берегу Бакинской бухты, в поселке Шихово. Вы узнаете об одноименной мечети 13 века, на руинах которой построили новое сооружение, и услышите о прямых потомках Мухаммеда, захороненных здесь.

По следам зороастризма

На окраине селения Сураханы вы осмотрите храм огня Атешгях. Узнаете о периодах, когда это место почиталось зороастрийцами, индуистами и сикхами. Увидите неугасимые огни — горящие выходы естественного газа. И поближе познакомитесь с базовыми принципами и традициями зороастризма. А на склоне горы Янардаг увидите впечатляющее зрелище природного вечного огня, горящего с древнейших времен и выбрасывающего пламя шириной в десять метров.

В завершение вы побываете на озере Масазыр, одном из восьми соленых розовых озер мира. Откроете секрет его необычного цвета и сможете сделать сказочные снимки.

Организационные детали

Входы в музеи не предусмотрены.

Оплата за внедорожник, который довезёт до грязевых вулканов − 15 манат