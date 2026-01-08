Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку

В поездке по знаковым местам Апшеронского полуострова вы осмотрите стоянки первобытных племен и расшифруете древнюю наскальную живопись; услышите историю мечети Биби-Эйбат, где захоронены прямые потомки Мухаммеда. Побываете в местах культа огнепоклонников и навестите мир грязевых вулканов, а также попадете мир грязевых вулканов и увидите одно из восьми розовых озер мира

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Гобустанский заповедник

Путешествие начнётся с обширного историко-художественного комплекса, расположенного в 70 км от Баку. Вы познакомитесь с главными мотивами наскальных изображений и символикой петроглифов, осмотрите древние стоянки и курганные захоронения, пройдёте по следам древнего человека и узнаете, какие сведения удалось установить о первобытных племенах Апшеронского полуострова.

Мир грязевых вулканов

В Азербайджане находится больше трети грязевых вулканов планеты. И самые известные вы увидите в окрестностях Гобустана. Поговорим о происхождении этого природного явления и его связи с нефтегазовыми месторождениями. А пейзажи извергающихся вулканов на время перенесут вас будто в иную реальность.

До грязевых вулканов можно добраться двумя способами:

— любители экстрима могут отправиться на внедорожниках по бездорожью

— те, кто предпочитает комфорт, могут продолжить маршрут на том же авто (будем ехать дольше на +50 км)

Обед на берегу Каспийского моря

Если пожелаете, для вас приготовят ароматный обед из блюд национальной кухни в приятном прибрежном ресторанчике. По дороге мы расскажем о мечети 13 века, на руинах которой построили новое сооружение. А также о прямых потомках Мухаммеда, захороненных там.

По следам зороастризма

На окраине селения Сураханы вы осмотрите храм огня Атешгях. Узнаете о периодах, когда это место почиталось зороастрийцами, индуистами и сикхами. Увидите неугасимые огни — горящие выходы естественного газа. И поближе познакомитесь с базовыми принципами и традициями зороастризма. А на склоне горы Янардаг увидите впечатляющее зрелище природного вечного огня, горящего с древнейших времён и выбрасывающего пламя шириной в десять метров.

В завершение вы побываете на озере Масазыргёль, одном из восьми солёных розовых озёр мира. Откроете секрет его необычного цвета и сможете сделать сказочные снимки.

Организационные детали

Захватите головной убор, который спасёт от солнца, и обувь (желательно не белую)

При температуре ниже 24–25° C или пасмурной погоде озеро Масазыргёль не сможет продемонстрировать всю красоту оттенка, поэтому по вашему желанию мы можем заменить эту локацию на фотоостановку у Центра Гейдара Алиева

С вами буду я или другой гид нашей команды

Дополнительные расходы: