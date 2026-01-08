Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку

Побываете в местах культа огнепоклонников и навестите мир грязевых вулканов, а также попадете мир грязевых вулканов и увидите одно из восьми розовых озер мира
Описание экскурсии
Гобустанский заповедник
Путешествие начнётся с обширного историко-художественного комплекса, расположенного в 70 км от Баку. Вы познакомитесь с главными мотивами наскальных изображений и символикой петроглифов, осмотрите древние стоянки и курганные захоронения, пройдёте по следам древнего человека и узнаете, какие сведения удалось установить о первобытных племенах Апшеронского полуострова.
Мир грязевых вулканов
В Азербайджане находится больше трети грязевых вулканов планеты. И самые известные вы увидите в окрестностях Гобустана. Поговорим о происхождении этого природного явления и его связи с нефтегазовыми месторождениями. А пейзажи извергающихся вулканов на время перенесут вас будто в иную реальность.
До грязевых вулканов можно добраться двумя способами:
— любители экстрима могут отправиться на внедорожниках по бездорожью
— те, кто предпочитает комфорт, могут продолжить маршрут на том же авто (будем ехать дольше на +50 км)
Обед на берегу Каспийского моря
Если пожелаете, для вас приготовят ароматный обед из блюд национальной кухни в приятном прибрежном ресторанчике. По дороге мы расскажем о мечети 13 века, на руинах которой построили новое сооружение. А также о прямых потомках Мухаммеда, захороненных там.
По следам зороастризма
На окраине селения Сураханы вы осмотрите храм огня Атешгях. Узнаете о периодах, когда это место почиталось зороастрийцами, индуистами и сикхами. Увидите неугасимые огни — горящие выходы естественного газа. И поближе познакомитесь с базовыми принципами и традициями зороастризма. А на склоне горы Янардаг увидите впечатляющее зрелище природного вечного огня, горящего с древнейших времён и выбрасывающего пламя шириной в десять метров.
В завершение вы побываете на озере Масазыргёль, одном из восьми солёных розовых озёр мира. Откроете секрет его необычного цвета и сможете сделать сказочные снимки.
Организационные детали
- Захватите головной убор, который спасёт от солнца, и обувь (желательно не белую)
- При температуре ниже 24–25° C или пасмурной погоде озеро Масазыргёль не сможет продемонстрировать всю красоту оттенка, поэтому по вашему желанию мы можем заменить эту локацию на фотоостановку у Центра Гейдара Алиева
- С вами буду я или другой гид нашей команды
Дополнительные расходы:
- Счёт за обед в рыбном ресторане
- Оплата за внедорожник, который довезёт до грязевых вулканов по бездорожью — 30 манатов
- Билеты (с чел.):
— музей Гобустан — 15 манатов
— Янардаг — 15 манатов,
— Атешгях — 15 манатов
— единый билет на Янардаг и Атешгях — 15 манатов, во все музеи — 35 манатов
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Я под большим впечатлением от организации, проведения и полученной информации от моего гида Джавида. Подробный
Экскурсия «От Огненной горы до Гобустана» — это целое путешествие во времени и пространстве. За один день мы словно прожили