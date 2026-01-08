Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку

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От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов

Познакомиться с главными историческими и природными достопримечательностями в окрестностях Баку
В поездке по знаковым местам Апшеронского полуострова вы осмотрите стоянки первобытных племен и расшифруете древнюю наскальную живопись; услышите историю мечети Биби-Эйбат, где захоронены прямые потомки Мухаммеда.

Побываете в местах культа огнепоклонников и навестите мир грязевых вулканов, а также попадете мир грязевых вулканов и увидите одно из восьми розовых озер мира
4.6
246 отзывов
От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов
От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов
От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов

Описание экскурсии

Гобустанский заповедник

Путешествие начнётся с обширного историко-художественного комплекса, расположенного в 70 км от Баку. Вы познакомитесь с главными мотивами наскальных изображений и символикой петроглифов, осмотрите древние стоянки и курганные захоронения, пройдёте по следам древнего человека и узнаете, какие сведения удалось установить о первобытных племенах Апшеронского полуострова.

Мир грязевых вулканов

В Азербайджане находится больше трети грязевых вулканов планеты. И самые известные вы увидите в окрестностях Гобустана. Поговорим о происхождении этого природного явления и его связи с нефтегазовыми месторождениями. А пейзажи извергающихся вулканов на время перенесут вас будто в иную реальность.
До грязевых вулканов можно добраться двумя способами:
— любители экстрима могут отправиться на внедорожниках по бездорожью
— те, кто предпочитает комфорт, могут продолжить маршрут на том же авто (будем ехать дольше на +50 км)

Обед на берегу Каспийского моря

Если пожелаете, для вас приготовят ароматный обед из блюд национальной кухни в приятном прибрежном ресторанчике. По дороге мы расскажем о мечети 13 века, на руинах которой построили новое сооружение. А также о прямых потомках Мухаммеда, захороненных там.

По следам зороастризма

На окраине селения Сураханы вы осмотрите храм огня Атешгях. Узнаете о периодах, когда это место почиталось зороастрийцами, индуистами и сикхами. Увидите неугасимые огни — горящие выходы естественного газа. И поближе познакомитесь с базовыми принципами и традициями зороастризма. А на склоне горы Янардаг увидите впечатляющее зрелище природного вечного огня, горящего с древнейших времён и выбрасывающего пламя шириной в десять метров.

В завершение вы побываете на озере Масазыргёль, одном из восьми солёных розовых озёр мира. Откроете секрет его необычного цвета и сможете сделать сказочные снимки.

Организационные детали

  • Захватите головной убор, который спасёт от солнца, и обувь (желательно не белую)
  • При температуре ниже 24–25° C или пасмурной погоде озеро Масазыргёль не сможет продемонстрировать всю красоту оттенка, поэтому по вашему желанию мы можем заменить эту локацию на фотоостановку у Центра Гейдара Алиева
  • С вами буду я или другой гид нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Счёт за обед в рыбном ресторане
  • Оплата за внедорожник, который довезёт до грязевых вулканов по бездорожью — 30 манатов
  • Билеты (с чел.):
    — музей Гобустан — 15 манатов
    — Янардаг — 15 манатов,
    — Атешгях — 15 манатов
    — единый билет на Янардаг и Атешгях — 15 манатов, во все музеи — 35 манатов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле (Центральной части города Баку)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур
Эльнур — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 8370 туристов
Я, Эльнур, и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Мы проводим экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажем вам Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 246 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
221
4
11
3
7
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5
И
На Новогодних праздниках брала индивидуальную экскурсию «От Огненной горы до Гобустане: 40 веков за 8 часов»
Я под большим впечатлением от организации, проведения и полученной информации от моего гида Джавида. Подробный
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и интересный рассказ по всем точкам прохождения пути нашего движения. Без перегруза датами, но с подробным рассказом в деталях. Впечатления от экскурсии до сих пор остаются, возвращая к эмоциям и состояниям. И раскрываются те знания, которые я услышала от Джавида. Собирается мозаика из того, что когда-то учили в школе или сталкивалась с информацией из других источников.
Рекомендую всем, кто интересуется историей и культурой Азербайджана. Уверена, вы расширите своё представление об этой стране.

На Новогодних праздниках брала индивидуальную экскурсию «От Огненной горы до Гобустане: 40 веков за 8 часов»
На Новогодних праздниках брала индивидуальную экскурсию «От Огненной горы до Гобустане: 40 веков за 8 часов»
На Новогодних праздниках брала индивидуальную экскурсию «От Огненной горы до Гобустане: 40 веков за 8 часов»
На Новогодних праздниках брала индивидуальную экскурсию «От Огненной горы до Гобустане: 40 веков за 8 часов»
На Новогодних праздниках брала индивидуальную экскурсию «От Огненной горы до Гобустане: 40 веков за 8 часов»
На Новогодних праздниках брала индивидуальную экскурсию «От Огненной горы до Гобустане: 40 веков за 8 часов»
На Новогодних праздниках брала индивидуальную экскурсию «От Огненной горы до Гобустане: 40 веков за 8 часов»
На Новогодних праздниках брала индивидуальную экскурсию «От Огненной горы до Гобустане: 40 веков за 8 часов»+2
На Новогодних праздниках брала индивидуальную экскурсию «От Огненной горы до Гобустане: 40 веков за 8 часов»
На Новогодних праздниках брала индивидуальную экскурсию «От Огненной горы до Гобустане: 40 веков за 8 часов»
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София
От древних петроглифов до вечного огня — день, который не забудешь.

Экскурсия «От Огненной горы до Гобустана» — это целое путешествие во времени и пространстве. За один день мы словно прожили
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несколько эпох — от каменного века до наших дней.
Началось всё с шиитской мечети Биби-Эйбат — удивительно спокойного, светлого места. Там сразу чувствуешь дыхание древности и гармонию.
Потом — Гобустан: сначала современный музей с отличной экспозицией, а затем — настоящие петроглифы на скалах, которым тысячи лет. Стоишь среди камней, где люди оставляли свои следы 40 веков назад, и испытываешь восторг от осознания — сколько прошло времени, а след всё ещё живёт.
Дальше — Янырдаг, Огненная гора, где земля действительно горит. Это нужно видеть своими глазами — ни одно фото не передаёт ощущения живого огня, который выходит прямо из-под земли.
И финал — храм Атешгях, священное место огнепоклонников. Каменные кельи, аромат газа, язык пламени в центре двора — всё дышит историей и силой.
Отдельная благодарность нашему гиду Анару. Он не просто рассказывал, а вёл нас через время — с юмором, знанием, уважением к культуре и истории. Никакой спешки, всё спокойно, организованно, с заботой о группе. Мы ехали в удобном минивэне, было всего пять человек, и благодаря этому экскурсия получилась очень тёплой и камерной.
Анар умеет чувствовать настроение, вовлекать, объяснять простыми словами сложные вещи. Благодаря ему день прошёл легко и оставил ощущение настоящего открытия.
💫 Рекомендуем всем!
Если хотите увидеть Азербайджан во всей его глубине — огонь, камень, время и дух древности — эта экскурсия и этот гид идеально подойдут.

От древних петроглифов до вечного огня — день, который не забудешь.
От древних петроглифов до вечного огня — день, который не забудешь.
От древних петроглифов до вечного огня — день, который не забудешь.
От древних петроглифов до вечного огня — день, который не забудешь.
От древних петроглифов до вечного огня — день, который не забудешь.
От древних петроглифов до вечного огня — день, который не забудешь.
От древних петроглифов до вечного огня — день, который не забудешь.
От древних петроглифов до вечного огня — день, который не забудешь.+2
От древних петроглифов до вечного огня — день, который не забудешь.
От древних петроглифов до вечного огня — день, который не забудешь.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Только вчера вернулись с данной экскурсии. Я нас был экскурсовод по имени Сеймур и нам очень повезло! Он подробно и интересно рассказал про достопримечательности, которые встречались на нашем пути, а также про историю Азербайджана, про традиции и еще много чего. Не было ни единого вопроса, на который он не смог бы ответить. Сразу видно человек любит свою работу.
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Наталья
Экскурсию в Огненный Гобустан нам провел Джавид. Очень внимательный человек! Подстраивался под наш темп, выполнял наши пожелания, давал полезные рекомендации…. Машина у него была супер комфортная и очень чистая👍 день пролетел, как миг! Было очень интересно и познавательно 🫶🏻 детям очень понравилось 🥰 спасибо, Джавид! Успехов!
Экскурсию в Огненный Гобустан нам провел Джавид. Очень внимательный человек! Подстраивался под наш темп, выполнял наши
Экскурсию в Огненный Гобустан нам провел Джавид. Очень внимательный человек! Подстраивался под наш темп, выполнял наши
Экскурсию в Огненный Гобустан нам провел Джавид. Очень внимательный человек! Подстраивался под наш темп, выполнял наши
Экскурсию в Огненный Гобустан нам провел Джавид. Очень внимательный человек! Подстраивался под наш темп, выполнял наши
Экскурсию в Огненный Гобустан нам провел Джавид. Очень внимательный человек! Подстраивался под наш темп, выполнял наши
Экскурсию в Огненный Гобустан нам провел Джавид. Очень внимательный человек! Подстраивался под наш темп, выполнял наши
Экскурсию в Огненный Гобустан нам провел Джавид. Очень внимательный человек! Подстраивался под наш темп, выполнял наши
Экскурсию в Огненный Гобустан нам провел Джавид. Очень внимательный человек! Подстраивался под наш темп, выполнял наши
Вам был полезен этот отзыв?
А
Хотели поблагодарить нашего гида Джавида за невероятный тур по полуострову Абшерон и Гобустану. Было очень интересно и комфортно! Невероятные виды! Джавид рассказал нам много исторических фактов. Было душевно! Понравилось все!
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И грязевые вулканы, музей под открытым небом с панорамный на голубой Каспий, и горящая гора. Также было познавательно в храме зороастризма. Шикарный обед в рыбном ресторане на берегу Каспия украсил нашу поездку! Мы очень довольны и благодарны Джавиду за прекрасный день!

Хотели поблагодарить нашего гида Джавида за невероятный тур по полуострову Абшерон и Гобустану. Было очень интересно
Хотели поблагодарить нашего гида Джавида за невероятный тур по полуострову Абшерон и Гобустану. Было очень интересно
Хотели поблагодарить нашего гида Джавида за невероятный тур по полуострову Абшерон и Гобустану. Было очень интересно
Хотели поблагодарить нашего гида Джавида за невероятный тур по полуострову Абшерон и Гобустану. Было очень интересно
Хотели поблагодарить нашего гида Джавида за невероятный тур по полуострову Абшерон и Гобустану. Было очень интересно
Хотели поблагодарить нашего гида Джавида за невероятный тур по полуострову Абшерон и Гобустану. Было очень интересно
Хотели поблагодарить нашего гида Джавида за невероятный тур по полуострову Абшерон и Гобустану. Было очень интересно
Хотели поблагодарить нашего гида Джавида за невероятный тур по полуострову Абшерон и Гобустану. Было очень интересно+2
Хотели поблагодарить нашего гида Джавида за невероятный тур по полуострову Абшерон и Гобустану. Было очень интересно
Хотели поблагодарить нашего гида Джавида за невероятный тур по полуострову Абшерон и Гобустану. Было очень интересно
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Провели потрясающий день с Джавидом! Мы не первый раз в Баку(и не последний, это точно!), но Джавид смог нас удивить, восхитить, еще раз влюбить в историю и культуру Азербйджана! Огромное спасибо ему за потрясающее чувство юмора, за шикарный ресторан на побережье, за чуткоскость, внимательность и пунктуальность!
Провели потрясающий день с Джавидом! Мы не первый раз в Баку(и не последний, это точно!), но
Провели потрясающий день с Джавидом! Мы не первый раз в Баку(и не последний, это точно!), но
Провели потрясающий день с Джавидом! Мы не первый раз в Баку(и не последний, это точно!), но
Провели потрясающий день с Джавидом! Мы не первый раз в Баку(и не последний, это точно!), но
Провели потрясающий день с Джавидом! Мы не первый раз в Баку(и не последний, это точно!), но
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