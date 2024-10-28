Баку — древняя крепость на берегу Каспия, музей под открытым небом и в то же время живой город. Когда-то здесь неспешно шли караваны, нагруженные специями и шёлком. Эти земли видели

купцов и путешественников, мудрецов и поэтов, богачей и бедняков. Эпохи сменялись, а город рос, меняясь вместе с ними. Его архитектура по сей день бережно хранит отпечатки прошлого, и на экскурсии мы с вами попробуем их отыскать.

Описание экскурсии

Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по городским достопримечательностям — от древних крепостей до дворцов правителей, от великолепных мечетей до жилых домов. Мы пройдём по узким улочкам, где каждый камешек пропитан историей. Окунёмся в атмосферу старинных кварталов, где время будто остановилось, и прочувствуем дух старины.

Вы увидите:

Старый город — объект всемирного наследия ЮНЕСКО

— объект всемирного наследия ЮНЕСКО Баню Ага Микаила — самую древнюю действующую городскую баню

— самую древнюю действующую городскую баню Базарную площадь — главный городской форум, обнаруженный в советский период

— главный городской форум, обнаруженный в советский период Руины часовни Св. Варфоломея — покровителя Баку

— покровителя Баку Джума-мечеть — главную мечеть старого города, пережившую знакомство с большевиками

— главную мечеть старого города, пережившую знакомство с большевиками Дворец бакинских ханов — поздних правителей города

— поздних правителей города Средневековые улицы с колоритными восточными балконами и средневековое жильё путников

с колоритными восточными балконами и средневековое жильё путников Девичью башню — самое загадочное сооружение Азербайджана

— самое загадочное сооружение Азербайджана Дворец Ширваншахов — средневековых правителей

— средневековых правителей Лабиринты подземных ходов , в которых скрывается тайный Баку

, в которых скрывается тайный Баку Сладкую баню, на крыше которой снимали клипы

А чтобы вы увидели, как менялся облик Старого города, мы подготовили фотографии: они помогут сравнить прошлое и настоящее.

Вы узнаете:

Как планировка улиц помогала спасаться от врагов

Что привлекало в Баку путешественников и какие сокровища они оставили в наследство городу

Как сменяющие друг друга религии повлияли на облик азербайджанской столицы

В чём особенность архитектуры восточных городов

По какому принципу строились и работали бани на Востоке

И многое другое

Организационные детали