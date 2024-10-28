Баку — древняя крепость на берегу Каспия, музей под открытым небом и в то же время живой город. Когда-то здесь неспешно шли караваны, нагруженные специями и шёлком. Эти земли видели
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 12:30, 13:30, 16:30
Описание экскурсии
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по городским достопримечательностям — от древних крепостей до дворцов правителей, от великолепных мечетей до жилых домов. Мы пройдём по узким улочкам, где каждый камешек пропитан историей. Окунёмся в атмосферу старинных кварталов, где время будто остановилось, и прочувствуем дух старины.
Вы увидите:
- Старый город — объект всемирного наследия ЮНЕСКО
- Баню Ага Микаила — самую древнюю действующую городскую баню
- Базарную площадь — главный городской форум, обнаруженный в советский период
- Руины часовни Св. Варфоломея — покровителя Баку
- Джума-мечеть — главную мечеть старого города, пережившую знакомство с большевиками
- Дворец бакинских ханов — поздних правителей города
- Средневековые улицы с колоритными восточными балконами и средневековое жильё путников
- Девичью башню — самое загадочное сооружение Азербайджана
- Дворец Ширваншахов — средневековых правителей
- Лабиринты подземных ходов, в которых скрывается тайный Баку
- Сладкую баню, на крыше которой снимали клипы
А чтобы вы увидели, как менялся облик Старого города, мы подготовили фотографии: они помогут сравнить прошлое и настоящее.
Вы узнаете:
- Как планировка улиц помогала спасаться от врагов
- Что привлекало в Баку путешественников и какие сокровища они оставили в наследство городу
- Как сменяющие друг друга религии повлияли на облик азербайджанской столицы
- В чём особенность архитектуры восточных городов
- По какому принципу строились и работали бани на Востоке
- И многое другое
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 7 лет
- В программу не входит посещение музеев, но мы расскажем и покажем, что находится внутри
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник в 13:30, во вторник в 09:00 и 12:30, в четверг в 16:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка Сабира
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 13:30, во вторник в 09:00 и 12:30, в четверг в 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльвира — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 31 туриста
Мы команда профессиональных сертифицированных гидов. Проводим групповые и индивидуальные экскурсии. Приглашаем вас в страну контрастов, вкусной еды и захватывающих историй. В лёгкой и увлекательной форме вы познакомитесь с Баку и его окрестностями. Не упустите возможность провести путешествие интересно и познавательно, даже если у вас минимум свободного времени!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Зухра
28 окт 2024
Эльвира, большая молодец! Умница, красавица, интересный собеседник и по-настоящему профессиональный гид. Очень тонкая и внимательная! Спасибо большое, мы получили огромное удовольствие!
Л
Лилия
26 окт 2024
Большое спасибо за экскурсию! Материала много, истории интересные, девушка очаровательная. Такое ощущение, что ходишь со старым другом и вспоминаешь прошлое. Настоятельно рекомендую для посещения!
А сама когда приеду еще в Баку, то с удовольствие схожу на другие маршруты экскурсовода! 🙌🇦🇿
А сама когда приеду еще в Баку, то с удовольствие схожу на другие маршруты экскурсовода! 🙌🇦🇿
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