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Шемаха-Лагич-Ивановка

Анар Р.
Анар Р. – Гид из Баку
Шемаха-Лагич-Ивановка
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • $120 за экскурсию

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Шемаха-Лагич-Ивановка
Шемаха-Лагич-Ивановка

Что вы увидите

  • Шемаха.
  • Лагич
  • Басгал (Баскал)
  • Ивановка
Шемаха.
Еще по дороге из Баку в Шамахы в селе Мараза мы увидим уникальный памятник - двухэтажный мавзолей-мечеть Дири-Баба XV века, расположенный напротив старого кладбища. Долгое время местные жители хранили предание о том, что здесь погребен и остался нетленным святой по имени Дири-Баба. Поэтому уже с XVII века он привлекает сюда множество паломников и просто любопытных глаз.
После мы отправимся в Шемаху. Осмотр города начнем с одной из интереснейших мечетей Азербайджана – Джума мечеть в Шемахе. Ее история 📖 уходит вглубь веков. Дата строительства мечети — 743-744 год — основывается на исследованиях прибывшей из Тифлиса геологической комиссии во главе с принцем Шахкули Каджаром. Эта дата была определена по арабской надписи на фасадной вязи Джума мечети, указывающей 126 год мусульманского летоисчисления как дату основания. Именно в это время началось строительство новых культовых сооружений — мечетей — на территории современного Азербайджана. Побывав, внутри этой мечети, мы с вами отправимся к усыпальницам.
Усыпальницы одна за другой были построены начиная с XVIII века. Во всех усыпальницах находятся могилы членов семьи хана Мустафы. В 1810 году первая усыпальница была построена для усопшей матери Мустафы хана. Говорят, что в одной из усыпальниц лежит та самая Шамаханская царица. Узнав о тайнах и исторических этих мест, наш путь продолжится и мы отправимся в историко-архитектурный заповедник Лагич.
Лагич
Один из самых популярных маршрутов по Азербайджану — это тур в Лагич, «Город мастеров» в Исмаиллинском районе. Даже если не ставить себе целью сам Лагич, только одна дорога туда является достопримечательностью!
Дело в том, что это не дорога, а сплошной экстрим пополам с невероятной красотой. Эти 25 км можно проехать минут за 40, а можно — за 2 часа. И последнее — более вероятно, потому что на каждом повороте горного серпантина хочется останавливаться и фотографировать.
С одной стороны встают отвесные скалы, совершенно готического вида. Летом они наполовину скрыты листвой, поэтому не видно, что скалы разноцветные. Зимой это заметно лучше и восхищаешься выдумками матушки-природы. Это одна из красивейших горных дорог в Азербайджане! Да, наверное, и в мире.
Ивановка
Только подумайте, откуда могла деревня с таким названием взяться на землях Азербайджана, среди Кавказских гор? Почему на удел её жителей выпало так много гонений и переселений? Чем они провинились перед властью и природой? Что помогло им не просто выжить, но и создать уникальную культуру, аналогов которой нет нигде?
Что входит
  • Транспорт.
  • Гид-экскурсовод.
Что не входит
  • Питание.
  • Вход в музеи.
Начало
🚩 Ваш отель
Место завершения
🏁 У вашего отеля
Шемаха-Лагич-Ивановка
Шемаха-Лагич-Ивановка
Шемаха-Лагич-Ивановка
Шемаха-Лагич-Ивановка

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анар Р.
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