Шемаха.

Еще по дороге из Баку в Шамахы в селе Мараза мы увидим уникальный памятник - двухэтажный мавзолей-мечеть Дири-Баба XV века, расположенный напротив старого кладбища. Долгое время местные жители хранили предание о том, что здесь погребен и остался нетленным святой по имени Дири-Баба. Поэтому уже с XVII века он привлекает сюда множество паломников и просто любопытных глаз.

После мы отправимся в Шемаху. Осмотр города начнем с одной из интереснейших мечетей Азербайджана – Джума мечеть в Шемахе. Ее история 📖 уходит вглубь веков. Дата строительства мечети — 743-744 год — основывается на исследованиях прибывшей из Тифлиса геологической комиссии во главе с принцем Шахкули Каджаром. Эта дата была определена по арабской надписи на фасадной вязи Джума мечети, указывающей 126 год мусульманского летоисчисления как дату основания. Именно в это время началось строительство новых культовых сооружений — мечетей — на территории современного Азербайджана. Побывав, внутри этой мечети, мы с вами отправимся к усыпальницам.

Усыпальницы одна за другой были построены начиная с XVIII века. Во всех усыпальницах находятся могилы членов семьи хана Мустафы. В 1810 году первая усыпальница была построена для усопшей матери Мустафы хана. Говорят, что в одной из усыпальниц лежит та самая Шамаханская царица. Узнав о тайнах и исторических этих мест, наш путь продолжится и мы отправимся в историко-архитектурный заповедник Лагич.

Лагич

Один из самых популярных маршрутов по Азербайджану — это тур в Лагич, «Город мастеров» в Исмаиллинском районе. Даже если не ставить себе целью сам Лагич, только одна дорога туда является достопримечательностью!

Дело в том, что это не дорога, а сплошной экстрим пополам с невероятной красотой. Эти 25 км можно проехать минут за 40, а можно — за 2 часа. И последнее — более вероятно, потому что на каждом повороте горного серпантина хочется останавливаться и фотографировать.

С одной стороны встают отвесные скалы, совершенно готического вида. Летом они наполовину скрыты листвой, поэтому не видно, что скалы разноцветные. Зимой это заметно лучше и восхищаешься выдумками матушки-природы. Это одна из красивейших горных дорог в Азербайджане! Да, наверное, и в мире.

Ивановка

Только подумайте, откуда могла деревня с таким названием взяться на землях Азербайджана, среди Кавказских гор? Почему на удел её жителей выпало так много гонений и переселений? Чем они провинились перед властью и природой? Что помогло им не просто выжить, но и создать уникальную культуру, аналогов которой нет нигде?