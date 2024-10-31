Приглашаем вас на нашу пешую экскурсию по Старому городу, совмещённую с автомобильным обзорным туром. Что вас ждёт?

Парные ворота Старого Города • Девичья Башня • Дворец Ширваншахов • Музей Миниатюрных Книг • Мастерская художника Али Шамси • Прогулка по местам съёмок советских фильмов («Бриллиантовая рука», «Тегеран-43», «Айболит-66», «Человек-Амфибия») • Прогулка по бульвару • Внешний осмотр филармонии имени М. Магомаева • Нагорный Парк • Центр Гейдара Алиева.