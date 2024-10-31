Вы отправитесь изучать Баку пешком и на автомобиле: для вас откроются величественные Шемахинские ворота крепости, вы увидите Дворец Ширваншахов, Музей миниатюрных книг, совершите прогулку по местам, где снимали советские фильмы, а также вас ждёт ещё много интересного на этой экскурсии.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Приглашаем вас на нашу пешую экскурсию по Старому городу, совмещённую с автомобильным обзорным туром. Что вас ждёт?
Парные ворота Старого Города • Девичья Башня • Дворец Ширваншахов • Музей Миниатюрных Книг • Мастерская художника Али Шамси • Прогулка по местам съёмок советских фильмов («Бриллиантовая рука», «Тегеран-43», «Айболит-66», «Человек-Амфибия») • Прогулка по бульвару • Внешний осмотр филармонии имени М. Магомаева • Нагорный Парк • Центр Гейдара Алиева.
Ежедневно.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парные ворота Старого Города
- Девичья Башня
- Дворец Ширваншахов
- Музей Миниатюрных Книг
- Мастерская художника Али Шамси
- Места съёмок советских фильмов
- Бульвар
- Филармония имени М. Магомаева
- Нагорный Парк
- Центр Гейдара Алиева
Что включено
- Услуги гида
- Услуги транспорта
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Из вашего отеля или апартамента
Завершение: По желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Ростислав
31 окт 2024
Экскурсия нам очень понравилась и по реализованной программе, и по работе экскурсионного гида и водителя - они с готовностью откликались на все наши просьбы. Нам понравилась полнота изложения экскурсоводом исторических
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