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2 раза»

Место встречи было изменено лишь один раз, накануне экскурсии, с целью избежать пробок. Обе локации находились в пешей доступности от вашего отеля, и расстояние между ними составляло всего 200 м. Если это вызвало неудобства — приносим извинения.



"Машина приехала в 9:45"

Да, действительно, в день тура произошла задержка. Мы ждали русскоязычную семью с детьми, которые якобы были в пути, и очень просили дождаться их. Мы пошли им навстречу, но, в конечном итоге, они так и не прибыли. Автобус все это время находился на стоянке и выехал сразу как стало ясно, что ожидание больше не имеет смысла.

В результате, вы остались единственными русскоязычными участниками, и экскурсия началась позже. Мы сделали надлежащие выводы.



«Рассказ был на 50% меньше на русском». Гид всегда придерживается стандартного плана экскурсии, и рассказ не может быть сокращен. Возможно, англоговорящие туристы были активнее в диалоге, но объем информации был равный.



"компенсация только англоговорящим"

Это утверждение звучит как обвинение в дискриминации и абсолютно не соответствует действительности! Мы всегда честны и не допускаем дискриминации. Если бы подобное действительно имело место, вы бы указали на это более подробно, а не вскользь!



«кафе с высокими ценами»

Мы не везем гостей в конкретные кафе, а на территорию, где есть множество заведений на любой бюджет. Те, кто не планирует обедать, ждут остальных, так как это групповой тур.



«Мы доплатили 80 манат.

Хочу напомнить, что ваша супруга оставила негативный отзыв уже в первые часы тура, обвиняя нас в переплате. Мы надеялись, что в процессе экскурсии вы разберётесь в расчетах. Увы, в финале тура и вы сделали такое же заключение.



С вас было взято 80 манат, что эквивалентно 46 долларам. Вас было двое — значит, по 23 доллара с человека, как и указано в описании экскурсии. Все расчёты прозрачны и совпадают с тем, что вы сами же указали в отзыве. Поэтому мы искренне не понимаем, откуда возникло ощущение переплаты, и почему ни объяснения гида, ни моя личная попытка разъяснить ситуацию, не были услышаны.



В завершение:

Вы сказали, что наша организация «дно». Несмотря на ваши нелицеприятные слова в наш адрес, мы держим планку как ответственное и клиентоориентированное агентство.

Судя по отзывам, с самого начала у вас возникло ощущение, что что-то не так, и это повлияло на ваше восприятие экскурсии. Возможно это не позволило вам расслабиться и насладиться поездкой. Мы всегда готовы решать все вопросы, но если гость не настроен на конструктивный диалог, мы бессильны.

Мы надеемся, что в следующий раз, посетив Азербайджан, вы сможете довериться нашему опыту.