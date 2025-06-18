В рамках экскурсии можно увидеть древние наскальные рисунки Гобустана, ощутить силу грязевых вулканов и полюбоваться вечным огнём Янардаг. Также
5 причин купить эту экскурсию
- 🗿 Уникальные наскальные рисунки
- 🌋 Активные грязевые вулканы
- 🔥 Вечный огонь Янардаг
- 🏛 Храм огнепоклонников
- 🏙 Современный центр Баку
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Гобустанский археологический заповедник
- Грязевые вулканы
- Янардаг
- Храм огнепоклонников
- Центр Гейдара Алиева
Описание экскурсии
Гобустан
Гобустанский археологический заповедник включён в список наследия ЮНЕСКО — здесь вы прикоснётесь к древнейшим наскальным рисункам и увидите стоянки жителей эпохи каменного века.
Грязевые вулканы
В Азербайджане располагается более половины грязевых вулканов всего мира. Вы понаблюдаете за захватывающим процессом их активности и исследуете удивительные ландшафты.
Янардаг
Вы поймёте, почему Азербайджан называют «страной огней», полюбуетесь вечным огнём, который горит на протяжении нескольких тысячелетий. И узнаете, как это возможно.
Храм огнепоклонников
Древнее святилище было основано в 1 веке до н. э. и сохранилось до наших дней. Мы расскажем вам о зарождении и упадке зороастризма и древних религиозных обрядах.
Центр Гейдара Алиева
Шедевр постмодернизма, символ нового Баку. Объясним, кто, когда и зачем его построил. И на какие архитектурные особенности стоит обратить внимание при посещении.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Mercedes Vito или Mercedes Sprinter (в зависимости от размера группы)
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию) и входные билеты — $15-23 за всё
- Центр Гейдара Алиева мы осматриваем снаружи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€14
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Поставил такой бал т. к. много путешествую и есть с чем сравнить.
Экскурсию проводил Исмаил. У него прекрасный русский язык, на мой взгляд, даже без акцента. Рассказ был интересный и содержательный, была и история каждого объекта в маршруте и история страны, и интересные нюансы культуры. Экскурсия длилась около 8 часов, время прошло незаметно. Большое спасибо!
Отдельное спасибо гиду Мураду - человек знающий и веселый.
Советую 😁
чувствовался профессиональный подход. Гид рассказывал интересно, без занудства, видно, что человек увлечён своим делом. Места интересные, особенно петроглифы и грязные вулканы, такого раньше не видел. Однозначно съездил не зря, узнал и увидел новое
Из плюсов: красивый Гобустан, красивая горящая гора, очень приятный и вежливый гид Яшар.
Из минусов: организация просто словами не описать, переносили место встречи 2 раза, сказали приходить в 8:45,
Благодарим вас за отзыв. Мы уже ответили вашей супруге Екатерине, а теперь детально прокомментируем и ваш отзыв.
«Переносили место встречи
В билете некорректная информация про цены, по итогу оказалось что цена за саму экскурсию выше в два раза, помимо доплаты за входные билеты.
Решить проблему с
Благодарим вас за отзыв. Мы откладывали ответ на ваш отзыв, так как надеялись на продолжение диалога, но к сожалению,
Хочу выразить огромную благодарность организаторам за такую интересную и насыщенную экскурсию! Маршрут был составлен оптимально, и мы смогли избежать толпы туристов в каждом из мест, места сами