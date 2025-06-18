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Путешествие в глубь веков: тайны Гобустана и Апшерона

Откройте для себя древние тайны Азербайджана: от наскальных рисунков Гобустана до горящей горы Янардаг. Узнайте больше о зороастризме и современном Баку
Азербайджан - это страна, где история и природа сливаются в единое целое.

В рамках экскурсии можно увидеть древние наскальные рисунки Гобустана, ощутить силу грязевых вулканов и полюбоваться вечным огнём Янардаг. Также
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запланировано посещение храма огнепоклонников, где раскрываются тайны зороастризма. Завершает путешествие знакомство с современным шедевром архитектуры - Центром Гейдара Алиева.

Этот тур позволяет окунуться в богатую культуру и историю региона, открывая уникальные аспекты Азербайджана

4.2
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗿 Уникальные наскальные рисунки
  • 🌋 Активные грязевые вулканы
  • 🔥 Вечный огонь Янардаг
  • 🏛 Храм огнепоклонников
  • 🏙 Современный центр Баку

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить Баку в июне, июле и сентябре, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время меньше дождей, и вы сможете насладиться экскурсиями на свежем воздухе. В апреле, мае и октябре также приятно, но возможны небольшие осадки. Зимой и в августе посещение возможно, но учтите, что зимой прохладно, а в августе бывает жарко.
Сейчас июль — это идеальное время.
Путешествие в глубь веков: тайны Гобустана и Апшерона
Путешествие в глубь веков: тайны Гобустана и Апшерона
Путешествие в глубь веков: тайны Гобустана и Апшерона
Ближайшие даты:
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июл3
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июл7
июл8
июл
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Гобустанский археологический заповедник
  • Грязевые вулканы
  • Янардаг
  • Храм огнепоклонников
  • Центр Гейдара Алиева

Описание экскурсии

Гобустан

Гобустанский археологический заповедник включён в список наследия ЮНЕСКО — здесь вы прикоснётесь к древнейшим наскальным рисункам и увидите стоянки жителей эпохи каменного века.

Грязевые вулканы

В Азербайджане располагается более половины грязевых вулканов всего мира. Вы понаблюдаете за захватывающим процессом их активности и исследуете удивительные ландшафты.

Янардаг

Вы поймёте, почему Азербайджан называют «страной огней», полюбуетесь вечным огнём, который горит на протяжении нескольких тысячелетий. И узнаете, как это возможно.

Храм огнепоклонников

Древнее святилище было основано в 1 веке до н. э. и сохранилось до наших дней. Мы расскажем вам о зарождении и упадке зороастризма и древних религиозных обрядах.

Центр Гейдара Алиева

Шедевр постмодернизма, символ нового Баку. Объясним, кто, когда и зачем его построил. И на какие архитектурные особенности стоит обратить внимание при посещении.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном Mercedes Vito или Mercedes Sprinter (в зависимости от размера группы)
  • Дополнительно оплачивается обед (по желанию) и входные билеты — $15-23 за всё
  • Центр Гейдара Алиева мы осматриваем снаружи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€14
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Максим
18 июн 2025
На экскурсии была моя мама со своей подругой. Гидом был Исмаил. По просьбе мамы оставляю отзыв, им всё очень понравилось! Маршрут был тщательно продуман, организация на высшем уровне — всё
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чётко, без задержек, удалось посетить все запланированные места. Особую благодарность передают гиду Исмаилу, говорят, что его знания впечатляют, рассказывал увлекательно и с душой, чувствовалась любовь к своему делу. Подстраивался под группу, отвечал на все дополнительные вопросы, создавал комфортную атмосферу на протяжении всей экскурсии. В общем спасибо! В следующем году планируем приехать с женой,экскурсию закажем только у вас😉

Леонид
8 июн 2025
5 звезд👍🏻
Поставил такой бал т. к. много путешествую и есть с чем сравнить.

Экскурсию проводил Исмаил. У него прекрасный русский язык, на мой взгляд, даже без акцента. Рассказ был интересный и содержательный, была и история каждого объекта в маршруте и история страны, и интересные нюансы культуры. Экскурсия длилась около 8 часов, время прошло незаметно. Большое спасибо!
Е
11 мая 2025
Сегодня побывала в удивительном путешествии по Гобустану и Апшеронскому полуострову - впечатления просто невероятные! 9тичасовая поездка пронеслась на одном дыхании. Несмотря на то, что в группе было всего 3 человека,
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тур не отменили, что очень радует. Всё прошло очень организованно и налегке. Спасибо водителю за аккуратное вождение и гиду Али - практически весь путь мы проехали слушая его интересные и увлекательные рассказы, он знает очень много про культуру, историю Азербайджана и вообще много историй,вобщем слушать было одно удовольствие!
Гобустанские петроглифы навсегда остануться в моём сердце 🫶

Сегодня побывала в удивительном путешествии по Гобустану и Апшеронскому полуострову - впечатления просто невероятные! 9тичасовая поездкаСегодня побывала в удивительном путешествии по Гобустану и Апшеронскому полуострову - впечатления просто невероятные! 9тичасовая поездкаСегодня побывала в удивительном путешествии по Гобустану и Апшеронскому полуострову - впечатления просто невероятные! 9тичасовая поездкаСегодня побывала в удивительном путешествии по Гобустану и Апшеронскому полуострову - впечатления просто невероятные! 9тичасовая поездкаСегодня побывала в удивительном путешествии по Гобустану и Апшеронскому полуострову - впечатления просто невероятные! 9тичасовая поездкаСегодня побывала в удивительном путешествии по Гобустану и Апшеронскому полуострову - впечатления просто невероятные! 9тичасовая поездка
К
10 мая 2025
Была на экскурсии по Абшеронскому полуострову и Гобустану, путешествую соло. Нас в группе было 10 человек и в самом начале, я заметила особое отношение к себе от гида Мурада🤣 Сначала
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это даже смутило, не привыкла! Но потом поняла: он такой со всеми! Мурад умеет создать для каждого ощущение, что ты единственный и самый важный гость. Это невероятно подкупает! Ощущение что никого больше нету, только я, великолепные места и море новой информации, в которую хочется погрузиться с головой! горящая гора янардаг ну как в кино. Грязевые вулканы чувство словно я нахожусь где угодно, но не на планете Земля.
Профессионализм Мурада, его душевный подход и искренняя увлечённость своим делом чувствовались в каждом моменте. Его готовность ответить даже на нестандартные вопросы, выходящие за рамки основной темы. Так мы,например, обсудили куда же мне пойти на шоппинг🤪 и ещё много чего полезного для любого путешественника. Я в полном восторге! Однозначно рекомендую эту экскурсию и организатора!

Т
7 мая 2025
Хорошая экскурсия, небольшие переезды, интересные локации.

Отдельное спасибо гиду Мураду - человек знающий и веселый.

Советую 😁
В
6 мая 2025
Отличная экскурсия с большим количеством локаций. ГИД отлично владеет материалом. Комфортное средство передвижения. Прекрасно спланировано.
Е
4 мая 2025
Экскурсия понравилась. Всё было организовано чётко, без лишней суеты
чувствовался профессиональный подход. Гид рассказывал интересно, без занудства, видно, что человек увлечён своим делом. Места интересные, особенно петроглифы и грязные вулканы, такого раньше не видел. Однозначно съездил не зря, узнал и увидел новое
В
28 апр 2025
И так начнем
Из плюсов: красивый Гобустан, красивая горящая гора, очень приятный и вежливый гид Яшар.
Из минусов: организация просто словами не описать, переносили место встречи 2 раза, сказали приходить в 8:45,
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в итоге гид пришел в 9:10, а машина вообще приехала в 9:45.
Нас собрали с англоговорящей группой, гиду приходилось рассказывать по 2 раза. При этом по русски рассказ был процентов на 50 меньше, чем у англоговорящих.
Тут начинается самое интересное, это доплата, доплата тут увы за все и не такая как написана на сайте. Мы доплатили сверху 80 манат.
50 манат входные билеты, 30 манат за такси на грязевые вулканы.
По времени тоже есть вопросы:
20 минут Гобустан, 5 минут грязевые вулканы, 20 минут священный огонь, 10 минут горящая гора. В последнюю точку мы не попали, гид предложил компенсировать часть денег только англоговорящим, на английском. Нам нет.
По итогу час полезной экскурсии из 9 часов экскурсии.
Зато вас привезут в кафе с высокими ценами и едой из столовки, где вы будете сидеть 1,5 часа, мы не ели, поэтому ждали людей 1,5 часа просто на улице.

Комментарии: Пожалуйста, пропишите все доплаты сразу, или включите в билет, потому что то что было, испортило все настроение.

П. с. Поможем организатору
Билет на Гобустан - 10 манат
Билет на грязевые вулканы(такси) - 30 манат
Билет на горящие горы - 10 манат
Билет на священный огонь - 5 манат

П. с.2
Цена вообще не оправдана.

Исмаил
Исмаил
Ответ организатора:
Здравствуйте, Вячеслав!

Благодарим вас за отзыв. Мы уже ответили вашей супруге Екатерине, а теперь детально прокомментируем и ваш отзыв.

«Переносили место встречи
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2 раза»
Место встречи было изменено лишь один раз, накануне экскурсии, с целью избежать пробок. Обе локации находились в пешей доступности от вашего отеля, и расстояние между ними составляло всего 200 м. Если это вызвало неудобства — приносим извинения.

"Машина приехала в 9:45"
Да, действительно, в день тура произошла задержка. Мы ждали русскоязычную семью с детьми, которые якобы были в пути, и очень просили дождаться их. Мы пошли им навстречу, но, в конечном итоге, они так и не прибыли. Автобус все это время находился на стоянке и выехал сразу как стало ясно, что ожидание больше не имеет смысла.
В результате, вы остались единственными русскоязычными участниками, и экскурсия началась позже. Мы сделали надлежащие выводы.

«Рассказ был на 50% меньше на русском». Гид всегда придерживается стандартного плана экскурсии, и рассказ не может быть сокращен. Возможно, англоговорящие туристы были активнее в диалоге, но объем информации был равный.

"компенсация только англоговорящим"
Это утверждение звучит как обвинение в дискриминации и абсолютно не соответствует действительности! Мы всегда честны и не допускаем дискриминации. Если бы подобное действительно имело место, вы бы указали на это более подробно, а не вскользь!

«кафе с высокими ценами»
Мы не везем гостей в конкретные кафе, а на территорию, где есть множество заведений на любой бюджет. Те, кто не планирует обедать, ждут остальных, так как это групповой тур.

«Мы доплатили 80 манат.
Хочу напомнить, что ваша супруга оставила негативный отзыв уже в первые часы тура, обвиняя нас в переплате. Мы надеялись, что в процессе экскурсии вы разберётесь в расчетах. Увы, в финале тура и вы сделали такое же заключение.

С вас было взято 80 манат, что эквивалентно 46 долларам. Вас было двое — значит, по 23 доллара с человека, как и указано в описании экскурсии. Все расчёты прозрачны и совпадают с тем, что вы сами же указали в отзыве. Поэтому мы искренне не понимаем, откуда возникло ощущение переплаты, и почему ни объяснения гида, ни моя личная попытка разъяснить ситуацию, не были услышаны.

В завершение:
Вы сказали, что наша организация «дно». Несмотря на ваши нелицеприятные слова в наш адрес, мы держим планку как ответственное и клиентоориентированное агентство.
Судя по отзывам, с самого начала у вас возникло ощущение, что что-то не так, и это повлияло на ваше восприятие экскурсии. Возможно это не позволило вам расслабиться и насладиться поездкой. Мы всегда готовы решать все вопросы, но если гость не настроен на конструктивный диалог, мы бессильны.
Мы надеемся, что в следующий раз, посетив Азербайджан, вы сможете довериться нашему опыту.

Екатерина
28 апр 2025
Не заказывайте экскурсии у данного организатора!
В билете некорректная информация про цены, по итогу оказалось что цена за саму экскурсию выше в два раза, помимо доплаты за входные билеты.
Решить проблему с
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организатором не удалось. На связь он не выходит, сам гид решал проблему с тех. поддержкой.
А организатор так и не ответил, почему так получилось.
Все с доплатами, все входные билеты не входят в стоимость, по сути вы платите только за дорогу и рассказ гида, и то цена здесь некорректная указана.
Касаемо самой экскурсии, гиду вообще не сказали что будут русские и объединили нас с иностранной группой.
Машину ждали порядка 40 минут, все очень долго.
Сами места стоит посетить, но точно не через трипстер. Либо берите индивидуальную экскурсию.

Исмаил
Исмаил
Ответ организатора:
Здравствуйте, Екатерина!
Благодарим вас за отзыв. Мы откладывали ответ на ваш отзыв, так как надеялись на продолжение диалога, но к сожалению,
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вы так и не вышли на связь и заблокировали все наши контакты. Поэтому мы проясним все тут.

«Решить проблему с организатором не удалось. На связь он не выходит»
В день экскурсии вы обратились к нам в 9:40 с сообщением о расхождении в цене. Наш менеджер ответил вам в 9:47 — у нас есть подтверждение этого. Поэтому мы слегка не понимаем ваше данное утверждение. Мы всё это время не выходили с вашего чата, параллельно уточняя информацию у гида. Согласитесь, делать это оперативно довольно сложно, так как гид находился в процессе проведения экскурсии и отвечал по возможности. Но это никак не означало, что мы игнорируем ваш вопрос. Тем не менее, спустя всего два часа от начала экскурсии и всего полчаса от переговоров с нами вы оставили нам этот отзыв.

« некорректная информация про цены»
Во время экскурсии вам неоднократно объясняли — и наш гид, и я сам— что стоимость экскурсии и билетов полностью соответствует информации, представленной на платформе. Мы обязательно ответим подробнее на этот вопрос в ответе на отзыв вашего супруга Вячеслава, где он указал конкретные суммы.

«Все с доплатами, все входные билеты не входят в стоимость, по сути вы платите только за дорогу и рассказ гида»
С уважением хотим отметить, что понятие «экскурсия» именно это и подразумевает. По определению экскурсия включает услуги гида, транспорт и сопровождение к достопримечательностям. Входные билеты оплачиваются отдельно, и об этом указано в разделе «Организационные детали» на странице экскурсии. Мы не устанавливаем цены на билеты — это делает государство, а информация о дополнительных расходах заранее предоставляется участникам. Поэтому, опять же, не понимаем претензий в наш адрес.

"Машину ждали 40 минут"
Да, в этом вы правы, в день экскурсии произошла задержка. Мы ждали русскоязычную семью с детьми, которые якобы были в пути, и очень просили дождаться их. Мы пошли им навстречу, но, в конечном итоге, они так и не прибыли. Автобус все это время находился на стоянке и выехал сразу как стало ясно, что ожидание больше не имеет смысла.
В результате, вы остались единственными русскоязычными участниками, и экскурсия началась позже. Мы сделали надлежащие выводы

Надеемся, что данный комментарий прояснит сложившуюся ситуацию. Благодарим за участие в экскурсии и надеемся, что вы получили удовольствие от посещения достопримечательностей. Будем рады видеть вас снова!

Д
25 дек 2024
Однозначно рекомендую данного туроператора.
Хочу выразить огромную благодарность организаторам за такую интересную и насыщенную экскурсию! Маршрут был составлен оптимально, и мы смогли избежать толпы туристов в каждом из мест, места сами
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интересные. Музей наскальных рисунков, грязевые вулканы и горячая гора – это места, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни!
Гид был просто находкой – его эрудиция и чувство юмора сделали путешествие еще более прикольным и увлекательным.

П. С. Исмаил, всей группой ждем фотки:))

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