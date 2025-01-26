Исследуйте его многовековые достопримечательности, от величественной Девичьей башни до потрясающего Дворца Ширваншахов.
Описание экскурсии
Почему именно внутренний город?
Внутренний город стал известен под этим названием лишь после нефтяного бума середины XIX века. Этот период привел к резкому увеличению численности населения, и город начал выходить за пределы своих крепостных стен. В народе его часто называют "Ичерищехер", что в переводе означает "Внутренний город".
Историческое значение
Все важные исторические события происходили именно здесь. Прогуливаясь по узким и живописным переулкам, вы сможете не только насладиться атмосферой, но и прикоснуться к местам с глубокой историей. Каждый уголок внутреннего города хранит в себе уникальные истории и традиции, которые делают его поистине особенным.
Прогулка по узким улочкам
Не упустите возможность исследовать внутренний город. Узкие улочки, старинные здания и уютные площади создают неповторимую атмосферу, где можно почувствовать дух времени. Здесь вы сможете увидеть:
- Исторические памятники
- Уникальную архитектуру
- Местные ремесленные лавки
- Кафе с традиционной кухней
Каждый шаг по этим улицам наполняет душу вдохновением и желанием узнать больше о прошлом этого удивительного места.
Ежедневно начало в 11 утра и 2 часа дня
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Девичья башня
- Дом Гаджинского
- Мечеть Баба Кухи Бакуи
- Часовня Варфоломея
- Баня Гаджи Гаиба
- Базарная площадь
- Караван-сараи Мултаны и Бухара
- Кошкин дом
- Дом с цепями
- Дом моряка
- Здание энциклопедии
- Дом Бакинских ханов
- Церковь Святого Николая
- Парные ворота старого города
- Таможня
- Цыгиль Цыгиль
- Мир-Мовсум-ага
- Дом Исмаилия
- Донжон
- Али Шамси
- Дворец Ширваншахов
- Музей миниатюрных книг
- Посольства
- Алиага Вахид
- Квартал банщиков
- Баня Гасым бей
- Вагиф Мустафазаде
- Мечеть Сеид Яхья
- Дом Гани Мамедова
- Мечеть Мухаммеда
- Малый караван-сарай
- Мечеть Джума
- Мечеть Ашура
- Караван-сарай Касум-бека
Что включено
- Услуги гида.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Начало экскурсии перед Девичьей башней. В Баку погода непредсказуема и обманчива. Баку - город ветров. В Старом городе уложена брусчатка
- По которой не совсем удобно передвигаться
- Просьба надеть удобную обувь