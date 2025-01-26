Древнее сердце Баку

Перенеситесь назад во времени, гуляя по мощеным улочкам древнего Старого города Баку.

Исследуйте его многовековые достопримечательности, от величественной Девичьей башни до потрясающего Дворца Ширваншахов.
5
1 отзыв
Древнее сердце Баку
Древнее сердце Баку
Древнее сердце Баку
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 14:00

Описание экскурсии

Почему именно внутренний город?

Внутренний город стал известен под этим названием лишь после нефтяного бума середины XIX века. Этот период привел к резкому увеличению численности населения, и город начал выходить за пределы своих крепостных стен. В народе его часто называют "Ичерищехер", что в переводе означает "Внутренний город".

Историческое значение

Все важные исторические события происходили именно здесь. Прогуливаясь по узким и живописным переулкам, вы сможете не только насладиться атмосферой, но и прикоснуться к местам с глубокой историей. Каждый уголок внутреннего города хранит в себе уникальные истории и традиции, которые делают его поистине особенным.

Прогулка по узким улочкам

Не упустите возможность исследовать внутренний город. Узкие улочки, старинные здания и уютные площади создают неповторимую атмосферу, где можно почувствовать дух времени. Здесь вы сможете увидеть:

  • Исторические памятники
  • Уникальную архитектуру
  • Местные ремесленные лавки
  • Кафе с традиционной кухней

Каждый шаг по этим улицам наполняет душу вдохновением и желанием узнать больше о прошлом этого удивительного места.

Ежедневно начало в 11 утра и 2 часа дня

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Девичья башня
  • Дом Гаджинского
  • Мечеть Баба Кухи Бакуи
  • Часовня Варфоломея
  • Баня Гаджи Гаиба
  • Базарная площадь
  • Караван-сараи Мултаны и Бухара
  • Кошкин дом
  • Дом с цепями
  • Дом моряка
  • Здание энциклопедии
  • Дом Бакинских ханов
  • Церковь Святого Николая
  • Парные ворота старого города
  • Таможня
  • Цыгиль Цыгиль
  • Мир-Мовсум-ага
  • Дом Исмаилия
  • Донжон
  • Али Шамси
  • Дворец Ширваншахов
  • Музей миниатюрных книг
  • Посольства
  • Алиага Вахид
  • Квартал банщиков
  • Баня Гасым бей
  • Вагиф Мустафазаде
  • Мечеть Сеид Яхья
  • Дом Гани Мамедова
  • Мечеть Мухаммеда
  • Малый караван-сарай
  • Мечеть Джума
  • Мечеть Ашура
  • Караван-сарай Касум-бека
Что включено
  • Услуги гида.
Место начала и завершения?
Проспект Нефтяников 105, Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно начало в 11 утра и 2 часа дня
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Начало экскурсии перед Девичьей башней. В Баку погода непредсказуема и обманчива. Баку - город ветров. В Старом городе уложена брусчатка
  • По которой не совсем удобно передвигаться
  • Просьба надеть удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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26 янв 2025
Гейдар отличный экскурсовод. Энциклопедические знания, любовь к Баку и внутренняя харизма - то, что нужно для интересной экскурсии. Он влюбил нас в Баку. Браво!!!

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