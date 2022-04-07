Что вас ждет:

Заповедник Гобустан

Увлекательная экскурсия начнется с заповедника Гобустан. Вы посетите современный интерактивный музей парка в поселке Гобустан, где Вас ждут великолепно подобранные экспозиции с применением самой современной техники, которые помогут Вам узнать значение петроглифов (наскальных рисунков). Вы сможете увидеть наскальные рисунки, которые расскажут Вам о культуре, хозяйстве, обычаях людей, живущих в различные периоды истории на этой территории, начиная с XV тысячелетия до н. э. вплоть до средних веков. Когда-то море плескалось прямо у подножия этих гор, но потом отступило, оставив на отполированных скалах характерные рельефные следы. Также здесь найдены древние первобытные жилища — пещеры и стоянки. В I веке на территории Гобустана побывал XII легион римского императора Домициана, о чём свидетельствует наскальная надпись на латыни на горе Беюкдаш.

Грязевые вулканы

Недалеко от Гобустанского заповедника находятся грязевые вулканы. Вас ожидают марсианские пейзажи и множество действующих грязевых вулканов. На территории Азербайджана сосредоточено самое большое количество грязевых вулканов в мире, около 60%. Иногда эти вулканы создают небольшие острова на Каспии. Однако вулканы эти совершенно безопасны. В самом большом из них даже принимала грязевые ванны ведущая передачи «Орел и решка».

Обед

На обратном пути возможен обед в рыбном ресторане. Здесь вы можете заказать рыбу, которая водится на Каспии. Ее вылавливают в прибрежном поселке неподалеку.

Мечеть Биби-Эйбат и первая нефтяная скважина

Также мы посетим мечеть Биби-Эйбат. Вы узнаете о необычной истории создания этой мечети, которая на протяжении нескольких столетий считалась одной из основных святынь исламского мира. Мы становимся у первой в мире нефтяной скважины, с которой началась мировая промышленная добыча нефти. Произошло это событие в Баку аж в 1848 году.

Храм огнепоклонников

Следующим пунктом нашей экскурсии будет храм огнепоклонников, в разное время почитавшийся зороастрийцами, индуистами и сикхами. Он возник в XVII—XVIII вв. на месте «вечных» неугасимых огней — горящих выходов естественного газа, благодаря чему храм и носит название «Атешгях», что означает «Дом огня», «Место огня».

Соленое озеро Масазыр

В ходе экскурсии мы посетим соленое озеро Масазыр. Его также называют розовым или мертвым озером. В мире всего восемь озер с розовым цветом воды, и одно из них находится в Азербайджане. В зависимости от освещения и концентрации соли в воде озеро принимает различные оттенки розового цвета.

Гора Янардаг

Конечным пунктом нашей экскурсии станет Янардаг — горящая гора. Это редчайшее явление, которое наблюдается здесь на протяжении нескольких веков. О нём также сообщал Марко Поло.

В качестве бонуса по вашему желанию можно посетить восточный базар, где Вы сможете приобрести различные сладости, сухофрукты, орехи, специи и даже натуральную черную икру заранее продегустировав все это, попивая натуральный Ленкораньский чай.