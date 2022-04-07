Незабываемое путешествие по Апшерону

В ходе этого тура мы совершим экскурсию в доисторические времена

Индивидуальная
В ходе этого тура мы совершим экскурсию в доисторические времена.

Посетим современный интерактивный музей в поселке Гобустан.

Заповедник, где обнаружены стоянки древних людей и наскальные изображения.

Вас ждет достаточно необычное явление — действующие грязевые вулканы.

Храм огнепоклонников, в разное время почитавшийся зороастрийцами, индуистами и сикхами.

Увидим розовое озеро или мертвое озеро Апшерона.

И Янардаг — гору, которая горит на протяжении нескольких столетий.
Незабываемое путешествие по Апшерону
Незабываемое путешествие по Апшерону
Незабываемое путешествие по Апшерону
Незабываемое путешествие по Апшерону
Незабываемое путешествие по Апшерону
Незабываемое путешествие по Апшерону
Незабываемое путешествие по Апшерону

Что вас ожидает 🤩

  • Интерактивный музей в поселке Гобустан
  • Заповедник
  • Грязевые вулканы
  • Храм огнепоклонников
  • Гора Янардаг
  • Соленое озеро Масазыр

Что вас ждет:

    Заповедник Гобустан
    Увлекательная экскурсия начнется с заповедника Гобустан. Вы посетите современный интерактивный музей парка в поселке Гобустан, где Вас ждут великолепно подобранные экспозиции с применением самой современной техники, которые помогут Вам узнать значение петроглифов (наскальных рисунков). Вы сможете увидеть наскальные рисунки, которые расскажут Вам о культуре, хозяйстве, обычаях людей, живущих в различные периоды истории на этой территории, начиная с XV тысячелетия до н. э. вплоть до средних веков. Когда-то море плескалось прямо у подножия этих гор, но потом отступило, оставив на отполированных скалах характерные рельефные следы. Также здесь найдены древние первобытные жилища — пещеры и стоянки. В I веке на территории Гобустана побывал XII легион римского императора Домициана, о чём свидетельствует наскальная надпись на латыни на горе Беюкдаш.

    Грязевые вулканы

    Недалеко от Гобустанского заповедника находятся грязевые вулканы. Вас ожидают марсианские пейзажи и множество действующих грязевых вулканов. На территории Азербайджана сосредоточено самое большое количество грязевых вулканов в мире, около 60%. Иногда эти вулканы создают небольшие острова на Каспии. Однако вулканы эти совершенно безопасны. В самом большом из них даже принимала грязевые ванны ведущая передачи «Орел и решка».

    Обед

    На обратном пути возможен обед в рыбном ресторане. Здесь вы можете заказать рыбу, которая водится на Каспии. Ее вылавливают в прибрежном поселке неподалеку.
    Мечеть Биби-Эйбат и первая нефтяная скважина
    Также мы посетим мечеть Биби-Эйбат. Вы узнаете о необычной истории создания этой мечети, которая на протяжении нескольких столетий считалась одной из основных святынь исламского мира. Мы становимся у первой в мире нефтяной скважины, с которой началась мировая промышленная добыча нефти. Произошло это событие в Баку аж в 1848 году.

    Храм огнепоклонников

    Следующим пунктом нашей экскурсии будет храм огнепоклонников, в разное время почитавшийся зороастрийцами, индуистами и сикхами. Он возник в XVII—XVIII вв. на месте «вечных» неугасимых огней — горящих выходов естественного газа, благодаря чему храм и носит название «Атешгях», что означает «Дом огня», «Место огня».

    Соленое озеро Масазыр

    В ходе экскурсии мы посетим соленое озеро Масазыр. Его также называют розовым или мертвым озером. В мире всего восемь озер с розовым цветом воды, и одно из них находится в Азербайджане. В зависимости от освещения и концентрации соли в воде озеро принимает различные оттенки розового цвета.

    Гора Янардаг

    Конечным пунктом нашей экскурсии станет Янардаг — горящая гора. Это редчайшее явление, которое наблюдается здесь на протяжении нескольких веков. О нём также сообщал Марко Поло.
    В качестве бонуса по вашему желанию можно посетить восточный базар, где Вы сможете приобрести различные сладости, сухофрукты, орехи, специи и даже натуральную черную икру заранее продегустировав все это, попивая натуральный Ленкораньский чай.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспорт
    Что не входит
    • Входные билеты в музеи
    • Питание
    Место начала и завершения?
    Баку
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По договоренности с туристом

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