Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку

Что вас ожидает:

Секреты создания идеального напитка

Сбор спелых гроздей винограда в корзины, подготовка деревянных бочек для вина, неспешная работа на виноградниках и неустанная забота о лозе, все это предшествует созданию идеального напитка — вина. А главное, что нет особой нужды ехать далеко в Италию, чтобы увидеть всю красоту виноделия. Достаточно выехать за пределы Баку на расстояние не много, не мало, 20 км. Неподалеку от поселка Новханы, на холмах среди соленых озер раскинулись красивые виноградники и завод компании Firelands.

Сюда можно приехать и воочию увидеть, как рождается вино, почувствовать себя истинным виноделом. Вас ждет встреча с прекрасным — аккуратные ряды винограда, как будто кто-то сверху невидимой силой расчертил под линейку эти поля. Ряды уходят в бесконечность, теряясь за горизонтом, повторяя замысловатый рельеф здешней местности.

Постичь всю сущность вина и его неповторимую самобытную душу

Виноградная лоза проникает глубоко корнями в почву, собирая влагу, минералы, пропуская через корни, стебли и листья всю силу земли и переливается всеми гранями вкуса в вине. Нужно сказать, в Новханах свой уникальный климат. Существует ошибочное мнение, что в Азербайджане, на Абшероне, произвести качественное вино невозможно. Но очутившись на заводе в Новханах, убеждаешься в обратном.

На заводе царит магическая атмосфера — в окружении мастеров и почитателей этого ремесла и рождается вино. Виноделы с большим опытом, приобретенным в Италии, с радостью поделятся секретами своей профессии. Они расскажут о том, как виноградные гроздья обрезают и бережно собирают в ящики, которые везут на завод, тут же выгружают на конвейер, откуда виноград отправляют на очистку черенков и листьев. Далее ягоды винограда отправляют под пресс и в цистерну. Именно в цистерне начинает зарождаться жизнь в вине.

Очутившись в самом сердце завода, уже при входе в цех чувствуется насыщенный и густой запах спелого винограда. Можем смело сказать, что это путешествие по заводу приоткроет перед вами потаенную дверь в мир вина и поклонения этому благородному напитку.

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