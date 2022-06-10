Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку

Винный тур для ценителей виноделия и национальной кухни

У вас будет уникальная возможность познакомиться с винодельным ремеслом, технологиями

У вас будет уникальная возможность познакомиться с винодельным ремеслом, технологиями и древними традициями производства знаменитых азербайджанских вин, понаблюдать за процессом производства. После дегустации, вы сможете приобрести понравившиеся вам вина.
Винный тур для ценителей виноделия и национальной кухни
Винный тур для ценителей виноделия и национальной кухни
Винный тур для ценителей виноделия и национальной кухни
Винный тур для ценителей виноделия и национальной кухни
Винный тур для ценителей виноделия и национальной кухни
Винный тур для ценителей виноделия и национальной кухни

Что вас ожидает:

Секреты создания идеального напитка

Сбор спелых гроздей винограда в корзины, подготовка деревянных бочек для вина, неспешная работа на виноградниках и неустанная забота о лозе, все это предшествует созданию идеального напитка — вина. А главное, что нет особой нужды ехать далеко в Италию, чтобы увидеть всю красоту виноделия. Достаточно выехать за пределы Баку на расстояние не много, не мало, 20 км. Неподалеку от поселка Новханы, на холмах среди соленых озер раскинулись красивые виноградники и завод компании Firelands.
Сюда можно приехать и воочию увидеть, как рождается вино, почувствовать себя истинным виноделом. Вас ждет встреча с прекрасным — аккуратные ряды винограда, как будто кто-то сверху невидимой силой расчертил под линейку эти поля. Ряды уходят в бесконечность, теряясь за горизонтом, повторяя замысловатый рельеф здешней местности.
Постичь всю сущность вина и его неповторимую самобытную душу
Виноградная лоза проникает глубоко корнями в почву, собирая влагу, минералы, пропуская через корни, стебли и листья всю силу земли и переливается всеми гранями вкуса в вине. Нужно сказать, в Новханах свой уникальный климат. Существует ошибочное мнение, что в Азербайджане, на Абшероне, произвести качественное вино невозможно. Но очутившись на заводе в Новханах, убеждаешься в обратном.
На заводе царит магическая атмосфера — в окружении мастеров и почитателей этого ремесла и рождается вино. Виноделы с большим опытом, приобретенным в Италии, с радостью поделятся секретами своей профессии. Они расскажут о том, как виноградные гроздья обрезают и бережно собирают в ящики, которые везут на завод, тут же выгружают на конвейер, откуда виноград отправляют на очистку черенков и листьев. Далее ягоды винограда отправляют под пресс и в цистерну. Именно в цистерне начинает зарождаться жизнь в вине.
Очутившись в самом сердце завода, уже при входе в цех чувствуется насыщенный и густой запах спелого винограда. Можем смело сказать, что это путешествие по заводу приоткроет перед вами потаенную дверь в мир вина и поклонения этому благородному напитку.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Дегустация
  • Остановка около соленого озера, меняющего цвет
  • Проезд к морю (по желанию)
Что не входит
  • Личные расходы (обед, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Отель, где проживает группа
Когда и сколько длится?
Когда: По предварительной записи (кроме воскресенья)
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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