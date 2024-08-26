Экскурсии на винный завод из Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Винзавод» в Баку на русском языке, цены от $180. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
11 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Начало: По договоренности
«Конечной точкой нашего маршрута станет посещение винодельни и дегустация самых изысканных вин завода «Савалан»»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
9 окт в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Горный Лагич и винзавод «Meyseri» в городе Шемахы
6 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Горный Лагич и винзавод «Meyseri» в городе Шемахы
Начало: По договоренности
«Остановимся около винзавода Мейсари, сделаем фотосессию по территории винзавода»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
9 окт в 09:00
10 окт в 09:00
от $180 за всё до 4 чел.
Габала: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Пешая
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Габала: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Начало: Место проживания гостя
27 окт в 09:00
27 ноя в 09:00
$210 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инара
    26 августа 2024
    Горный Лагич и винзавод «Meyseri» в городе Шемахы
    Спасибо Рафаэлю за прекрасно проведенный день! Очень интересная экскурсия, не только запланированные локации, но и дорога к ним. Ездили по
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    живописным местам Азербайджана, любовались горами, деревушками, виноградником, достопримечательностями. Пили родниковую воду и ели домашние кутабы. Рафаэль открытый и весёлый человек. Старался, чтобы мы увидели все самое лучшее. За что БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

  • О
    Ольга
    7 августа 2024
    Горный Лагич и винзавод «Meyseri» в городе Шемахы
    Прекрасная экскурсия и прекрасный гид Рафаил! Очень приятный в общении человек, остроумный, много и интересно рассказывает и об истории и
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    о жизни современного Азербайджана. С ним было легко и комфортно, всегда шёл навстречу пожеланиям гостей, все вопросы решались быстро. Забрал нас из отеля, вся поездка проходила на минивене Мерседес, в автомобиле чисто, для гостей приготовлены бутылочки воды. Вся поездка проходила легко и интересно. Дорога не утомляет, много раз останавливались - выпить кофе, посмотреть мавзолей, мечеть, зайти на винзавод, прогуляться по подвесному мостику через горное ущелье, поесть кутабы с ароматным чаем… Рафаил знает красивые места для фото и сам фотографировал нас и даже сделал на память небольшое видео о поездке. Сам Лагич небольшой, но колоритный; прошли его от начала до конца за полчаса. Купили горных трав, надышалась горным воздухом) Поездка запомнилась потрясающей природой, которая на протяжении поездки менялась, как по волшебству, от серой пустыни до зелёных гор. Запомнилась прикосновением к вековой истории и доброжелательностью местных. Жаль, что времени у нас было мало, и мы не попали на другие экскурсии Рафаила. Рекомендую!

  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
    Замечательная поездка в хорошей компании. Маршрут продуман до мелочей. Водитель-гид очень аккуратный, тактичный и опытный. Машина была просторная и чистая - хорошо подходит
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    для длинной поездки. Само посещение винзавода очень Достойно и стоит этих денег. Молодой сомелье Рован очень старался и был интересен, хоть и молод. Рекомендуем эту поездку. Организаторам благодарность и поклон. Гиду отдельная благодарность за принятие нашей шумной компании.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Винзавод»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
  2. Горный Лагич и винзавод «Meyseri» в городе Шемахы
  3. Габала: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
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  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Розовые озера
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в октябре 2024
Сейчас в Баку в категории "Винзавод" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 210. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Винзавод», 17 ⭐ отзывов, цены от $180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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