12 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Начало: По договоренности
«Конечной точкой нашего маршрута станет посещение винодельни и дегустация самых изысканных вин завода «Савалан»»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
9 окт в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Горный Лагич и винзавод «Meyseri» в городе Шемахы
Начало: По договоренности
«Остановимся около винзавода Мейсари, сделаем фотосессию по территории винзавода»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
9 окт в 09:00
10 окт в 09:00
от $180 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Габала: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Начало: Место проживания гостя
27 окт в 09:00
27 ноя в 09:00
$210 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнара26 августа 2024Спасибо Рафаэлю за прекрасно проведенный день! Очень интересная экскурсия, не только запланированные локации, но и дорога к ним. Ездили по
- ООльга7 августа 2024Прекрасная экскурсия и прекрасный гид Рафаил! Очень приятный в общении человек, остроумный, много и интересно рассказывает и об истории и
- ООльга5 мая 2024Замечательная поездка в хорошей компании. Маршрут продуман до мелочей. Водитель-гид очень аккуратный, тактичный и опытный. Машина была просторная и чистая - хорошо подходит
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Винзавод»
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Сколько стоит экскурсия по Баку в октябре 2024
Сейчас в Баку в категории "Винзавод" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 210. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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