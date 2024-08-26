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о жизни современного Азербайджана. С ним было легко и комфортно, всегда шёл навстречу пожеланиям гостей, все вопросы решались быстро. Забрал нас из отеля, вся поездка проходила на минивене Мерседес, в автомобиле чисто, для гостей приготовлены бутылочки воды. Вся поездка проходила легко и интересно. Дорога не утомляет, много раз останавливались - выпить кофе, посмотреть мавзолей, мечеть, зайти на винзавод, прогуляться по подвесному мостику через горное ущелье, поесть кутабы с ароматным чаем… Рафаил знает красивые места для фото и сам фотографировал нас и даже сделал на память небольшое видео о поездке. Сам Лагич небольшой, но колоритный; прошли его от начала до конца за полчаса. Купили горных трав, надышалась горным воздухом) Поездка запомнилась потрясающей природой, которая на протяжении поездки менялась, как по волшебству, от серой пустыни до зелёных гор. Запомнилась прикосновением к вековой истории и доброжелательностью местных. Жаль, что времени у нас было мало, и мы не попали на другие экскурсии Рафаила. Рекомендую!