Наша экскурсия ⛳ начинается с посещения Аллеи Шехидов в Нагорном парке 🌳 Баку, где вы сможете наслади панорамным видом на Бакинскую бухту. Затем мы посетим знаменитый Ичери Шехер (Старый город), посетиv дворец Ширваншахов (14-17 вв. ). Затем мы идем к средневековому Карван-сараю, после этого мы увидим Девичью башню 9-12 вв., символ города Баку. Далее нас ждет прогулка 👣 вдоль Бакинской Набережной и выход на знаменитую центральную улицу «Торговая», которая является излюбленным местом посещения туристов.