Наша экскурсия ⛳ начинается с посещения Аллеи Шехидов в Нагорном парке 🌳 Баку, где вы сможете наслади панорамным видом на Бакинскую бухту. Затем мы посетим знаменитый Ичери Шехер (Старый город), посетиv дворец Ширваншахов (14-17 вв. ). Затем мы идем к средневековому Карван-сараю, после этого мы увидим Девичью башню 9-12 вв., символ города Баку. Далее нас ждет прогулка 👣 вдоль Бакинской Набережной и выход на знаменитую центральную улицу «Торговая», которая является излюбленным местом посещения туристов.
Что входит
услуги гида
Что не входит
Не включена стоимость входных билетов во дворец Ширваншахов и Девичью башню. (Во время экскурсии вход туда и не планируется)
Начало
🚩 ул. Асафа Зейналлы, 24, Ичери-шехер, Баку
Место завершения
🏁 ул. Низами, Баку
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.