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Влюбись в Баку с первого свидания!

Темури М.
Темури М. – Гид из Баку
Влюбись в Баку с первого свидания!
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $41 за человека

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Влюбись в Баку с первого свидания!
Влюбись в Баку с первого свидания!

Что вы увидите

  • Аллея Шехидов
  • Нагорный парк Баку
  • Бакинская бухта
  • Ичери Шехер
  • дворец Ширваншахов
  • Девичья башня
  • Бакинская набережная
  • Улица Торговая
Наша экскурсия ⛳ начинается с посещения Аллеи Шехидов в Нагорном парке 🌳 Баку, где вы сможете наслади панорамным видом на Бакинскую бухту. Затем мы посетим знаменитый Ичери Шехер (Старый город), посетиv дворец Ширваншахов (14-17 вв. ). Затем мы идем к средневековому Карван-сараю, после этого мы увидим Девичью башню 9-12 вв., символ города Баку. Далее нас ждет прогулка 👣 вдоль Бакинской Набережной и выход на знаменитую центральную улицу «Торговая», которая является излюбленным местом посещения туристов.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • Не включена стоимость входных билетов во дворец Ширваншахов и Девичью башню. (Во время экскурсии вход туда и не планируется)
Начало
🚩 ул. Асафа Зейналлы, 24, Ичери-шехер, Баку
Место завершения
🏁 ул. Низами, Баку
Влюбись в Баку с первого свидания!
Влюбись в Баку с первого свидания!
Влюбись в Баку с первого свидания!
Влюбись в Баку с первого свидания!
Влюбись в Баку с первого свидания!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Темури М.
Темури М.
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