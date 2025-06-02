Древние камни под пронзительно голубым небом, пение птиц и медленно заходящее солнце.
Кажется, что здесь время остановилось – все те же птицы поют свои песни, и все те же стены оставляют
Кажется, что здесь время остановилось – все те же птицы поют свои песни, и все те же стены оставляют
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсии
Для кого эта экскурсия? В заповеднике Гала будет интересно детям и взрослым всех возрастов. Но особенно захватит и увлечет путешествие в Гала тех, кто любит романтичные легенды, обожает ходить по музеям и интересуется бытом наших предков. Вы побываете в настоящей средневековой крепости, взойдете на отлично сохранившуюся башню и полюбуетесь Апшероном с высоты птичьего полета. Увидите курганы, рисунки, восстановленные глиняно-соломенные жилища, найденные на территории Гала украшения, посуду, предметы быта и другие артефакты.
Древние камни Гала
Экскурсия начинается с осмотра крепости Гала. Вы прогуляетесь вдоль крепких каменных стен, увидите уникальные стоун хенджи бронзового века и наскальные рисунки, осмотрите старинные кузницы, базары и прекрасно сохранившиеся средневековые постройки. Узнаете, для чего была построена и как была разрушена крепость, а также какие тайны она может скрывать.
Апшерон с высоты птичьего полета
После прогулки по крепости вы подниметесь на самую высокую ее точку – по винтовой лестнице взойдете на обзорную площадку наблюдательной башни. Как древние воины, вы обозрите просторы Апшеронского полуострова и сделаете чудесные фотографии на память. Музеи Гала:
самовары и арт-объекты
Посещение музеев заповедника входит в стандартную программу экскурсии. Особенно большой интерес представляет музей антиквариата, в котором можно своими глазами увидеть предметы интерьера, посуду, светильники, а также огромную коллекцию старинных самоваров всех форм и размеров. Еще один любопытный музей Гала, мимо которого невозможно пройти – это музей мусора. В нем представлены необычные, будоражащие дух и странные арт-объекты из бытовых отходов.
Другие развлечения
По вашему желанию, в экскурсионную программу можно также включить посещение парка развлечений «Гала Айлендже». На территории парка располагается живописный дендрарий и несколько уютных кафе, в которых готовят замечательные национальные блюда. Кроме того, есть возможность заказать к стандартной экскурсии по Гала интерактивный тур «Знакомство с национальным бытом изнутри». Опытные мастера помогут вам полностью окунуться в древний быт жителей Апшерона – попробовать себя в ткачестве, гончарном деле или самостоятельно испечь хлеб в печи по древнему азербайджанскому рецепту. Вы получите массу впечатлений, сможете сделать уникальные фотографии и унесете с собой чудесные воспоминания об этом волшебном месте, где история переплетается с современностью.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Древнее селение Гала
- Кромлехи и долмены
- Наскальные рисунки, археологические находки эпохи бронзы
- Крепость 13 века
- Музей самоваров
- Музей арт объектов из мусора
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Станция метро Ичери Шехер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- В заповеднике можно заказать мастер классы:
- По ковроткачеству
- По выпечке лаваша скалкой «2 стрелы»
- По гончарному ремеслу, вы можете увезти с собою глиняную чашку или кувшин, сделанный своими же руками
- Стоимость мастер классов - 10 долларов с 1 человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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