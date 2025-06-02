Для кого эта экскурсия? В заповеднике Гала будет интересно детям и взрослым всех возрастов. Но особенно захватит и увлечет путешествие в Гала тех, кто любит романтичные легенды, обожает ходить по музеям и интересуется бытом наших предков. Вы побываете в настоящей средневековой крепости, взойдете на отлично сохранившуюся башню и полюбуетесь Апшероном с высоты птичьего полета. Увидите курганы, рисунки, восстановленные глиняно-соломенные жилища, найденные на территории Гала украшения, посуду, предметы быта и другие артефакты.

Древние камни Гала

Экскурсия начинается с осмотра крепости Гала. Вы прогуляетесь вдоль крепких каменных стен, увидите уникальные стоун хенджи бронзового века и наскальные рисунки, осмотрите старинные кузницы, базары и прекрасно сохранившиеся средневековые постройки. Узнаете, для чего была построена и как была разрушена крепость, а также какие тайны она может скрывать.

Апшерон с высоты птичьего полета

После прогулки по крепости вы подниметесь на самую высокую ее точку – по винтовой лестнице взойдете на обзорную площадку наблюдательной башни. Как древние воины, вы обозрите просторы Апшеронского полуострова и сделаете чудесные фотографии на память. Музеи Гала:

самовары и арт-объекты

Посещение музеев заповедника входит в стандартную программу экскурсии. Особенно большой интерес представляет музей антиквариата, в котором можно своими глазами увидеть предметы интерьера, посуду, светильники, а также огромную коллекцию старинных самоваров всех форм и размеров. Еще один любопытный музей Гала, мимо которого невозможно пройти – это музей мусора. В нем представлены необычные, будоражащие дух и странные арт-объекты из бытовых отходов.

Другие развлечения

По вашему желанию, в экскурсионную программу можно также включить посещение парка развлечений «Гала Айлендже». На территории парка располагается живописный дендрарий и несколько уютных кафе, в которых готовят замечательные национальные блюда. Кроме того, есть возможность заказать к стандартной экскурсии по Гала интерактивный тур «Знакомство с национальным бытом изнутри». Опытные мастера помогут вам полностью окунуться в древний быт жителей Апшерона – попробовать себя в ткачестве, гончарном деле или самостоятельно испечь хлеб в печи по древнему азербайджанскому рецепту. Вы получите массу впечатлений, сможете сделать уникальные фотографии и унесете с собой чудесные воспоминания об этом волшебном месте, где история переплетается с современностью.