В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана

Узнать секреты семейной винодельни и насладиться сытным традиционным обедом на берегу моря
Вы любите ходить в гости? В таком случае, вы будете рады заглянуть к настоящему мастеру виноделия.

Солнечные виноградники, легкий морской бриз и душевные беседы за домашней трапезой — путешествие по Апшерону погрузит в бакинскую дачную жизнь и расскажет о древних азербайджанских традициях.
4.73
15 отзывов
В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана
В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана
В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

По дороге домой

По пути в гости вы полюбуетесь живописными видами Бакинской набережной и Старого Города и увидите такие знаковые места, как Девичью Башню и Башни Огней, Центр Г. Алиева, площадь Флага и Белый Город. Минуя старые нефтепромысловые поселки, я предложу вам посетить храм огнепоклонников и зороастрийцев Атешгях, а также горящую гору ЯнарДаг. После, проезжая через приморские резиденции бакинских миллионеров, мы поговорим о современном бизнесе и экономике Азербайджана.

Семейная винодельня

Нас встретят гостеприимные и радушные хозяева, дом которых утопает в настоящем апшеронском саду, где растут хартут, инжир, вишня, абрикос и знаменитые бакинские помидоры. Но главная достопримечательность — местные виноградники. Вы услышите живой рассказ о секретах виноделия, его сортах, традициях и культуре винопития, а после небольшой экскурсии по участку отправитесь в уютную беседку для дегустации. Вы сможете попробовать до 10-ти сортов великолепного вина и оригинальные домашние закуски. Любителям более крепких напитков будет предложены плодово-ягодные настойки и наливки.

Традиционное застолье

Восславив Бахуса, мы переместимся в аутентичный деревенский ресторанчик, притаившийся в зелени и цветах. Здесь баранину и осетрину едят даже те, кто раньше избегал — готовят безупречно! После трапезы, сытых и довольных, я отвезу вас обратно в город. При желании, по пути мы сможем заехать на пляж и на рынок в стороне от туристических троп.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начнется от вашего отеля в Баку
  • Возможно, на выбранную вами дату свободного времени не окажется. В таком случае рассматриваем альтернативные даты и маршруты. Например, посещение Рыбацкой деревни на севере Апшеронсокого полуострова с дегустацией шашлыков из осетровых, купленных вами там же у рыбаков.
  • В сезон возможно посещение одного из лучших пляжей Апшерона
  • Эту экскурсию можно совместить с экскурсиями в Храм огнепоклонников Атешгях и Горящую гору Янар Даг. В этом случае, они оплачивается дополнительно и длительность составит 6–7 часов.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включены: транспортные услуги, дегустация до 10 сортов вина и закуски
  • Стоимость обеда в ресторане не включена, но цены вас приятно удивят, так как заведение для местных
  • Есть скидки для больших групп — уточняйте подробности в личных сообщениях

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана (Надежда)В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана (Надежда)В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана (Надежда)
А
7 мая 2024
Это замечательная поездка в компании знающего, ироничного собеседника по Баку и пригороду. Отличная экскурсия по храму огнепоклоников и посещение дачи настоящих бакинцев. Это скорее этнографическое приключение, чем посещение винодельни. Винодельни
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как таковой нет, есть интересный разговор со знающими и увлеченными людьми- профессионалами виноделия, прекрасный рассказ о каждом домашнем вине, сделанном с любовью, и разнообразии, которое удивляет, рекомендуется тем, кто любит посидеть на веранде под неспешный разговор о жизни с вином и сыром.

Виктор
19 окт 2023
Спасибо Тофу за организацию данной экскурсии. Она гармонично дополнила наши впечатления как о старом и современном Баку, так и о стране в целом.
Надир - потрясающий профессионал своего дела, интересный рассказчик,
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гостеприимный хозяин и обаятельный человек. Организованная дегустация большого количества своих вин - выше всяких похвал,
Место, куда безусловно хочется вернуться. Однозначно рекомендуем всем, кто хочет узнать больше о виноделии Азербайджана из уст профессионала.

Е
5 сен 2023
Нас встретил у отеля замечательный гид Тофик, стоит отметить, очень компетентный и великолепно поет.
Попутно повествуя о чудесном Баку и его достопримечательностях, нас отвезли на пляж, где летали очень низко самолёты
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(загляденье, всем советую обратить внимание - это необыкновенно).
После, мы поехали к виноделу в гости. Чудесный сад и уютная атмосфера сопутствовали нам всю экскурсию. Видно, что хозяин с любовью относится к своему делу и вино получается сказочное, а рассказ о каждом вине с тончайшей внимательностью и заботой. Какого только вина мы не попробовали (айва, гранат, шелковица, шафран, вишня, шоколад и т. д.), естественно, купили себе немножко домой. Наелись вкуснейшего винограда, различных закусок, приятно побеседовали.
Спасибо большое за возможность познакомиться с Азербайджаном с такой стороны.

Ирина
19 июня 2023
Очень приятная по содержанию и форме экскурсия. Нас встретила прекрасная семья, муж всю жизнь проработал в винодельческой отрасли Азербайджана, уходил на пенсию главным технологом винзавода. Но и на пенсии почти
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профессионально делает замечательные вина как из винограда, так и из разных фруктов (киви, фейхуа, манго, вишня, шелковица). Нам накрыли прекрасный стол в замечательной беседке, было вкусно, узнали много интересного про вина.
Потом наш гид Тофик отвёз в очень атмосферный ресторанчик в пригороде Баку, где нам приготовили сногсшибательный шашлык из осетрины, накануне вечером выловленную в Каспийском море. Кстати, нам удалось искупаться в нем. . Завершили экскурсию походом на рынок, где смогли купить бакинские помидоры и огурцы, а также необыкновенную черешню. И все это великолепие отвезли в Москву.
Спасибо Тофику за этот чудесный день, который мы будем долго вспоминать с удовольствием и мечтать о новой поездке в Азербайджан.

K
22 ноя 2022
Тоф - прекрасный экскурсовод! А в гостях у винодела мы получили искреннее удовольствие. Интересный рассказ, потрясающие местные напитки, дружественная атмосфера и комфорт. Очень рекомендуем!
Ю
11 окт 2022
Очень неформально, интересно, ненавязчиво. Оставляет долгое и приятное послевкусие))
В
10 окт 2022
Экскурсия должна называться поездка на дачу к пенсионеру-технологу на дегустацию домашнего вина из пластиковых бутылок.
При стоимости экскурсии в 90€ с человека ожидали, что нас привезут в Шато. У нас свекр
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тоже делает домашнее вино из своего винограда и даже из ягод)) но называть себя виноделом и брать деньги за свою продукцию совесть не позволяет)
Когда мы поделились отзывом с организатором он был очень удивлен, предложил в качестве компенсации не считать нам заезд на горящую гору (билеты мы сами естественно оплачивали)… но с учетом вышесказанного он вообще не должен был брать с нас денег.
в довершение отзыва: нас было 4 человека, 2 совсем не пили, сливали полностью, другие 2 отважились на дегустацию и получили жуткое отравление (подробности описывать не буду).

Тоф
Тоф
Ответ организатора:
Владлена, сожалею, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Однако, считаю данный отзыв необоснованным.

Название экскурсии полностью соответствует ее содержанию. Винную дегустацию
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в своем загородном доме проводит заслуженный винодел республики, обладатель золотой медали за вклад в развитие виноделия Азербайджана, отдавший своей профессии более 30 лет. Критическое замечание о возрасте хозяина (другие гости, напротив, считают это большим плюсом) и сравнение его работы с увлечением вашего свекра, выглядит неуважительно и некорректно.
Помню, как в тот вечер, по дороге на экскурсию на Горящую Гору, (оплату за которую я, действительно, с вас не взял), Вы не хорошо себя чувствовали с самого начала поездки. Прибыв на место дегустации, отказалась пробовать вино, попросили плед и чай… Показательно, что по окончанию дегустации, ваши спутницы поблагодарили хозяина, и купили несколько бутылок вина.

Касаемо, вашего "отравления":
Поверьте, я, мои близкие, знакомые, туристы, рестораны, посольства … не первый год приобретают вино этого производителя. Претензий по качеству не было никогда.
Уверен, Вы просто не там ищете причину.

Еже раз, сожалею. Будьте здоровы.

А
14 сен 2022
Наш экскурсовод Тофик провёл интересную экскурсию по Баку, Городу Ветров и Огня. Показал много красивых мест и рассказал историю прошлых времён и современности. Очень впечатлил визит на винодельню Надира Исмаилова,
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который устроил дегустацию большого количества винных напитков. До сих пор в памяти их незабываемый аромат. Поездка запомнилась вдвойне, так как человек занимается виноделием с большой любовью. Несомненно буду рекомендовать именно этого гида и мероприятие всем друзьям и знакомым, направляющимся в волшебный Азербайджан!

И
17 авг 2022
Эта экскурсия была не первой и мы уже знали многое про Баку, поэтому по нашей просьбе Тоф устроил нам утренние купания в море на диком пляже, что было прекрасным началом
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поездки. А потом нас ждала удивительная встреча с виноделом, настоящим мастером своего дела в его гостеприимном доме, конечно же, дегустация вин самого разного плана. Естественно, что уйти с пустыми руками было нереально, о чем совершенно не жалеем). Большое спасибо Тофу за чудесно проведенный день!

Мария
16 авг 2022
Большое спасибо Тофу за прекрасно проведенный день и увиденные места. Посещение дома винодела и дегустация прекрасных напитков оставили самые теплые впечатления. В гостях у винодела мы действительно почувствовали себя желанными
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гостями, которых рады видеть. Уехать без пары бутылок вина было просто нереально (а я очень придирчивый дегустатор). Тофик прекрасный рассказчик, делящийся знаниями об Азербайджане. Отдельное спасибо за обед в кафе "Отдых", так вкусно нам не было больше нигде в Баку =)

К
11 июля 2022
Ездили с Тофом на винодельню и море. Очень познавательно, интересно, гостеприимно, доброжелательно и увлекательно. Отдыхали семьей 4 человека и все остались очень довольны.
Рекомендую всем!
Н
8 мая 2022
Собирались большой компанией. Всем хватило внимания и информации. Гид рассказывает интересно, всё в тему, даже просто пообщаться было очень приятно. Все наши пожелания были услышаны, вплоть до места обеда: что? где? и как? Экскурсия на винодельне очень познавательная-от лозы до бокала! Узнали некоторые моменты, неизвестные до этого! 🍷
Собирались большой компанией. Всем хватило внимания и информации. Гид рассказывает интересно, всё в тему, даже простоСобирались большой компанией. Всем хватило внимания и информации. Гид рассказывает интересно, всё в тему, даже простоСобирались большой компанией. Всем хватило внимания и информации. Гид рассказывает интересно, всё в тему, даже просто
В
7 окт 2021
Тофик - прекрасный собеседник, очень интересно рассказывает, экскурсия пролетела как один миг! Спасибо большое!
Н
3 окт 2021
Отличная экскурсия для тех, кто хочет больше узнать о стране и ее людях, отличная организация, комфортный транспорт. В гостях у винодела чувствуешь себя как дома, а интересный рассказ про традиции виноделия в Азербайджане увлекают с первой минуты. Особое спасибо гиду Тофу за интересный рассказ и профессионализм. 🙏🏻
Иван
2 окт 2021
Тоф, спасибо большое! Замечательная поездка. Вино и хозяева просто прекрасные.
Очень интересный опыт дачной жизни в Баку!
Спасибо больше.

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