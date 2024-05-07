Вы любите ходить в гости? В таком случае, вы будете рады заглянуть к настоящему мастеру виноделия. Солнечные виноградники, легкий морской бриз и душевные беседы за домашней трапезой — путешествие по Апшерону погрузит в бакинскую дачную жизнь и расскажет о древних азербайджанских традициях.

от €150 за 1 человека или €103 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

По дороге домой

По пути в гости вы полюбуетесь живописными видами Бакинской набережной и Старого Города и увидите такие знаковые места, как Девичью Башню и Башни Огней, Центр Г. Алиева, площадь Флага и Белый Город. Минуя старые нефтепромысловые поселки, я предложу вам посетить храм огнепоклонников и зороастрийцев Атешгях, а также горящую гору ЯнарДаг. После, проезжая через приморские резиденции бакинских миллионеров, мы поговорим о современном бизнесе и экономике Азербайджана.

Семейная винодельня

Нас встретят гостеприимные и радушные хозяева, дом которых утопает в настоящем апшеронском саду, где растут хартут, инжир, вишня, абрикос и знаменитые бакинские помидоры. Но главная достопримечательность — местные виноградники. Вы услышите живой рассказ о секретах виноделия, его сортах, традициях и культуре винопития, а после небольшой экскурсии по участку отправитесь в уютную беседку для дегустации. Вы сможете попробовать до 10-ти сортов великолепного вина и оригинальные домашние закуски. Любителям более крепких напитков будет предложены плодово-ягодные настойки и наливки.

Традиционное застолье

Восславив Бахуса, мы переместимся в аутентичный деревенский ресторанчик, притаившийся в зелени и цветах. Здесь баранину и осетрину едят даже те, кто раньше избегал — готовят безупречно! После трапезы, сытых и довольных, я отвезу вас обратно в город. При желании, по пути мы сможем заехать на пляж и на рынок в стороне от туристических троп.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия начнется от вашего отеля в Баку

Возможно, на выбранную вами дату свободного времени не окажется. В таком случае рассматриваем альтернативные даты и маршруты. Например, посещение Рыбацкой деревни на севере Апшеронсокого полуострова с дегустацией шашлыков из осетровых, купленных вами там же у рыбаков.

В сезон возможно посещение одного из лучших пляжей Апшерона

Эту экскурсию можно совместить с экскурсиями в Храм огнепоклонников Атешгях и Горящую гору Янар Даг. В этом случае, они оплачивается дополнительно и длительность составит 6–7 часов.

Что входит в стоимость, а что — нет