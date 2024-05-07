Солнечные виноградники, легкий морской бриз и душевные беседы за домашней трапезой — путешествие по Апшерону погрузит в бакинскую дачную жизнь и расскажет о древних азербайджанских традициях.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
По дороге домой
По пути в гости вы полюбуетесь живописными видами Бакинской набережной и Старого Города и увидите такие знаковые места, как Девичью Башню и Башни Огней, Центр Г. Алиева, площадь Флага и Белый Город. Минуя старые нефтепромысловые поселки, я предложу вам посетить храм огнепоклонников и зороастрийцев Атешгях, а также горящую гору ЯнарДаг. После, проезжая через приморские резиденции бакинских миллионеров, мы поговорим о современном бизнесе и экономике Азербайджана.
Семейная винодельня
Нас встретят гостеприимные и радушные хозяева, дом которых утопает в настоящем апшеронском саду, где растут хартут, инжир, вишня, абрикос и знаменитые бакинские помидоры. Но главная достопримечательность — местные виноградники. Вы услышите живой рассказ о секретах виноделия, его сортах, традициях и культуре винопития, а после небольшой экскурсии по участку отправитесь в уютную беседку для дегустации. Вы сможете попробовать до 10-ти сортов великолепного вина и оригинальные домашние закуски. Любителям более крепких напитков будет предложены плодово-ягодные настойки и наливки.
Традиционное застолье
Восславив Бахуса, мы переместимся в аутентичный деревенский ресторанчик, притаившийся в зелени и цветах. Здесь баранину и осетрину едят даже те, кто раньше избегал — готовят безупречно! После трапезы, сытых и довольных, я отвезу вас обратно в город. При желании, по пути мы сможем заехать на пляж и на рынок в стороне от туристических троп.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Экскурсия начнется от вашего отеля в Баку
- Возможно, на выбранную вами дату свободного времени не окажется. В таком случае рассматриваем альтернативные даты и маршруты. Например, посещение Рыбацкой деревни на севере Апшеронсокого полуострова с дегустацией шашлыков из осетровых, купленных вами там же у рыбаков.
- В сезон возможно посещение одного из лучших пляжей Апшерона
- Эту экскурсию можно совместить с экскурсиями в Храм огнепоклонников Атешгях и Горящую гору Янар Даг. В этом случае, они оплачивается дополнительно и длительность составит 6–7 часов.
Что входит в стоимость, а что — нет
- В стоимость включены: транспортные услуги, дегустация до 10 сортов вина и закуски
- Стоимость обеда в ресторане не включена, но цены вас приятно удивят, так как заведение для местных
- Есть скидки для больших групп — уточняйте подробности в личных сообщениях
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Надир - потрясающий профессионал своего дела, интересный рассказчик,
Попутно повествуя о чудесном Баку и его достопримечательностях, нас отвезли на пляж, где летали очень низко самолёты
При стоимости экскурсии в 90€ с человека ожидали, что нас привезут в Шато. У нас свекр
Название экскурсии полностью соответствует ее содержанию. Винную дегустацию
Рекомендую всем!
Очень интересный опыт дачной жизни в Баку!
Спасибо больше.