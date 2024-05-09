Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После размещения будет свободное время, чтобы вы смогли отдохнуть после перелёта. А вечером вас ждёт 2-часовая обзорная экскурсия по городу (частично пешком, частично на автомобиле).

Мы прогуляемся по бакинскому Приморскому бульвару вдоль побережья, посетим Нагорный парк, откуда открывается завораживающий вид на Баку. Полюбуемся подсветкой небоскрёбов — знаменитых Пламенных башен, современной визитной карточки столицы Азербайджана. Затем поужинаем в ресторане-галерее «Шах» (за доплату) и вернёмся в отель.