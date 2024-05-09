Познакомиться с архитектурой и кухней столицы, увидеть чудо природы и пожить в SPA-отеле
Вы прогуляетесь по старому городу Ичери-Шехер и посетите секретные места, о которых почти никто не знает. Побываете в «Малой Венеции» и увидите горящий холм.
Посетите первую в мире нефтяную скважину и культурный Центр Гейдара Алиева, построенный по проекту легендарной Захи Хадид.
Проведите выходные, наслаждаясь пьянящим морским воздухом, богатой культурой гордого народа и любуясь чарующими пейзажами Баку и окрестностей!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|45 000 ₽
Описание
Организационные детали
Рекомендуемые рейсы:
Санкт-Петербург — Баку — Санкт-Петербург (время в пути 04:10):
Туда: SU6973 13:30-18:40 Обратно: SU6974 19:40-22:40 — от 21 250 руб.
Москва — Баку — Москва (время в пути 04:10):
Туда: SU1854 10:15-14:50 или SU 1856 14:25-19:05
Обратно: SU1857 20:05-22:50 — от 33 000 руб.
Проживание. В SPA-отеле «Rusel» 4*, размещение 2-местное.
Питание. Включены завтраки в отеле. Обеды и ужины — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 9 лет.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, экскурсия по Баку
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После размещения будет свободное время, чтобы вы смогли отдохнуть после перелёта. А вечером вас ждёт 2-часовая обзорная экскурсия по городу (частично пешком, частично на автомобиле).
Мы прогуляемся по бакинскому Приморскому бульвару вдоль побережья, посетим Нагорный парк, откуда открывается завораживающий вид на Баку. Полюбуемся подсветкой небоскрёбов — знаменитых Пламенных башен, современной визитной карточки столицы Азербайджана. Затем поужинаем в ресторане-галерее «Шах» (за доплату) и вернёмся в отель.
Продолжение знакомства со столицей
Сегодня продолжим узнавать столицу, где древность и современность соединились в уникальный облик. Побываем в городке на воде «Малая Венеция» и полюбуемся живописными каналами, дарящими прохладу. Заглянем в Музей ковра, где представлены ковры из разных регионов и исторических периодов страны, а также керамическая посуда, украшения и национальные костюмы.
Прогуляемся по территории старого города Ичери-Шехер, вы услышите историю караван-сарая и символа Баку — Девичьей башни. Пройдёмся по улице Низами, которая раньше называлась Торговой, — одной из самых длинных и красивых улиц Баку, богатой памятниками архитектуры.
Экскурсия пройдёт частично пешком, частично на автомобиле, продолжительность — около 6 часов.
Храм огнепоклонников, гора Янардаг, Центр Гейдара Алиева
В этот день мы побываем в древнем храме огнепоклонников Атешгях, посмотрим на башню 14-го века в посёлке Рамана и на первую в мире нефтяную скважину. Вы увидите настоящее чудо природы — овеянную легендами гору Янардаг, на которой уже нескольких тысячелетий горит неугасаемый огонь: метровое пламя примерно 10 метров в ширину идёт вверх с гребня холма.
После обеда в ресторане «Селям Алейкум» (за доплату) посетим культурный Центр Гейдара Алиева, построенный по проекту легендарной Захи Хадид и признанный лучшим зданием в мире. А вечером прогуляемся вдоль Каспия, любуясь ночной иллюминацией города. Вернёмся в отель, поужинав в ресторане «Баку» (за доплату).
Свободное время, отъезд
Утром — свободное время. Можно самостоятельно прогуляться по городу и заглянуть на национальный Зелёный базар (Яшил-базар), где колоритные торговые ряды предлагают фрукты и специи, чаи и сладости, домашние сыры, свежую рыбу, каспийскую чёрную икру и свежевыжатый гранатовый сок. После — трансфер в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле
- Ежедневная экскурсионная программа на автомобиле бизнес-класса
- Услуги персонального опытного гида
- Бутылка вина и местная сим-карта в подарок по прибытии
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Обеды и ужины (оплачиваются на месте)
- Входные билеты в музеи - около 50 $
- Страховка
- Доплата за одноместное размещение - 10 000 руб
- Организация тура возможна в любые удобные для вас даты при условии заблаговременного бронирования
- Тур состоится при наборе группы от 2 человек
- Проведение тура также возможно, если вас больше 6 человек