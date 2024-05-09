Шарм древности и авангард современности: уикенд в Баку в вашей компании
Авторский тур в Баку

Познакомиться с архитектурой и кухней столицы, увидеть чудо природы и пожить в SPA-отеле

Персональный русскоговорящий гид покажет вам красоту эклектики города и живописного побережья Каспия.

Вы прогуляетесь по старому городу Ичери-Шехер и посетите секретные места, о которых почти никто не знает. Побываете в «Малой Венеции» и увидите горящий холм.

Посетите первую в мире нефтяную скважину и культурный Центр Гейдара Алиева, построенный по проекту легендарной Захи Хадид.

Проведите выходные, наслаждаясь пьянящим морским воздухом, богатой культурой гордого народа и любуясь чарующими пейзажами Баку и окрестностей!
Шарм древности и авангард современности: уикенд в Баку в вашей компании
Шарм древности и авангард современности: уикенд в Баку в вашей компании
Шарм древности и авангард современности: уикенд в Баку в вашей компании
Ближайшие даты:
9
мая
16
мая
23
мая
30
мая
6
июн
13
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендуемые рейсы:
Санкт-Петербург — Баку — Санкт-Петербург (время в пути 04:10):
Туда: SU6973 13:30-18:40 Обратно: SU6974 19:40-22:40 — от 21 250 руб.
Москва — Баку — Москва (время в пути 04:10):
Туда: SU1854 10:15-14:50 или SU 1856 14:25-19:05
Обратно: SU1857 20:05-22:50 — от 33 000 руб.

Проживание. В SPA-отеле «Rusel» 4*, размещение 2-местное.

Питание. Включены завтраки в отеле. Обеды и ужины — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 9 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, экскурсия по Баку

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После размещения будет свободное время, чтобы вы смогли отдохнуть после перелёта. А вечером вас ждёт 2-часовая обзорная экскурсия по городу (частично пешком, частично на автомобиле).

Мы прогуляемся по бакинскому Приморскому бульвару вдоль побережья, посетим Нагорный парк, откуда открывается завораживающий вид на Баку. Полюбуемся подсветкой небоскрёбов — знаменитых Пламенных башен, современной визитной карточки столицы Азербайджана. Затем поужинаем в ресторане-галерее «Шах» (за доплату) и вернёмся в отель.

Встреча, размещение в отеле, экскурсия по БакуВстреча, размещение в отеле, экскурсия по БакуВстреча, размещение в отеле, экскурсия по БакуВстреча, размещение в отеле, экскурсия по БакуВстреча, размещение в отеле, экскурсия по Баку
2 день

Продолжение знакомства со столицей

Сегодня продолжим узнавать столицу, где древность и современность соединились в уникальный облик. Побываем в городке на воде «Малая Венеция» и полюбуемся живописными каналами, дарящими прохладу. Заглянем в Музей ковра, где представлены ковры из разных регионов и исторических периодов страны, а также керамическая посуда, украшения и национальные костюмы.

Прогуляемся по территории старого города Ичери-Шехер, вы услышите историю караван-сарая и символа Баку — Девичьей башни. Пройдёмся по улице Низами, которая раньше называлась Торговой, — одной из самых длинных и красивых улиц Баку, богатой памятниками архитектуры.

Экскурсия пройдёт частично пешком, частично на автомобиле, продолжительность — около 6 часов.

Продолжение знакомства со столицейПродолжение знакомства со столицейПродолжение знакомства со столицейПродолжение знакомства со столицей
3 день

Храм огнепоклонников, гора Янардаг, Центр Гейдара Алиева

В этот день мы побываем в древнем храме огнепоклонников Атешгях, посмотрим на башню 14-го века в посёлке Рамана и на первую в мире нефтяную скважину. Вы увидите настоящее чудо природы — овеянную легендами гору Янардаг, на которой уже нескольких тысячелетий горит неугасаемый огонь: метровое пламя примерно 10 метров в ширину идёт вверх с гребня холма.

После обеда в ресторане «Селям Алейкум» (за доплату) посетим культурный Центр Гейдара Алиева, построенный по проекту легендарной Захи Хадид и признанный лучшим зданием в мире. А вечером прогуляемся вдоль Каспия, любуясь ночной иллюминацией города. Вернёмся в отель, поужинав в ресторане «Баку» (за доплату).

Храм огнепоклонников, гора Янардаг, Центр Гейдара АлиеваХрам огнепоклонников, гора Янардаг, Центр Гейдара АлиеваХрам огнепоклонников, гора Янардаг, Центр Гейдара АлиеваХрам огнепоклонников, гора Янардаг, Центр Гейдара АлиеваХрам огнепоклонников, гора Янардаг, Центр Гейдара Алиева
4 день

Свободное время, отъезд

Утром — свободное время. Можно самостоятельно прогуляться по городу и заглянуть на национальный Зелёный базар (Яшил-базар), где колоритные торговые ряды предлагают фрукты и специи, чаи и сладости, домашние сыры, свежую рыбу, каспийскую чёрную икру и свежевыжатый гранатовый сок. После — трансфер в аэропорт.

Свободное время, отъездСвободное время, отъездСвободное время, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле
  • Ежедневная экскурсионная программа на автомобиле бизнес-класса
  • Услуги персонального опытного гида
  • Бутылка вина и местная сим-карта в подарок по прибытии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Обеды и ужины (оплачиваются на месте)
  • Входные билеты в музеи - около 50 $
  • Страховка
  • Доплата за одноместное размещение - 10 000 руб
  • Организация тура возможна в любые удобные для вас даты при условии заблаговременного бронирования
  • Тур состоится при наборе группы от 2 человек
  • Проведение тура также возможно, если вас больше 6 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку, аэропорт, до 16:00
Завершение: Баку, аэропорт, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Баку

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные туры4-дневные турыПрирода и пейзажиSPA

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