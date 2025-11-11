Встретимся в Баку и поедем на северо-запад Азербайджана. Первую остановку сделаем в Шемахе. Рассмотрим грязевые вулканы, мавзолей шейха Дири Баба и Джума-мечеть, одну из старейших на Кавказе.

Следующая на нашем пути — Габала. Посетим церковь Святого Елисея, используемую албано-удинской общиной, полюбуемся шедеврами природы — озером Нохур и водопадами Семь красавиц.

Ночевать будем в Гяндже.