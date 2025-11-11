Мои заказы

Сокровищницы древнего Азербайджана: своей компанией в Шемаху, Габалу, Гянджу и Гёйгёль

Посетить мавзолеи шейха, хана и поэта, отдохнуть у озёр и водопадов, увидеть святыни разных религий
Я покажу вам глубинный Азербайджан — такой, каким он был много веков назад. Мы отправимся на северо-запад и доберёмся почти до границы с Арменией. Первой на нашем пути будет родина
Шамаханской царицы из сказки Пушкина — Шемаха.

Посетим главный символ — мавзолей шейха Дири-Баба, рассмотрим грязевые вулканы и одну из старейших на Кавказе Джума-мечеть.

На горном курорте Габала, сравнимом со швейцарским, зайдём в церквушку албано-удинской общины и полюбуемся шедеврами природы — озером Нохур и водопадами Семь красавиц.

В Гяндже, которую называют сокровищницей, увидим мавзолей поэта Низами, любимый парк бейлербеев и ханов, гробницу Джавад-хана, бутылочный особняк и средневековый хаммам.

Завершим поездку в Гёйгёле: погуляем в окружении классической немецкой архитектуры швабского поселения и отдохнём у живописного ледникового озера.

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 12+

Программа тура по дням

1 день

Шемаха: грязевые вулканы, мавзолей шейха, Джума-мечеть. Габала: албано-удинская церковь, озеро, водопады

Встретимся в Баку и поедем на северо-запад Азербайджана. Первую остановку сделаем в Шемахе. Рассмотрим грязевые вулканы, мавзолей шейха Дири Баба и Джума-мечеть, одну из старейших на Кавказе.

Следующая на нашем пути — Габала. Посетим церковь Святого Елисея, используемую албано-удинской общиной, полюбуемся шедеврами природы — озером Нохур и водопадами Семь красавиц.

Ночевать будем в Гяндже.

2 день

Главные достопримечательности Гянджи и Еленендорфа, озеро Гёйгёль

После завтрака погуляем по Гяндже и обсудим, почему её называют сокровищем Азербайджана. Вы увидите главные достопримечательности: мавзолей Низами, любимый парк бейлербеев и ханов, Джума-мечеть, гробницу Джавад-хана, особняк из стеклянных бутылок, церковь Александра Невского, Чокак-хамам.

Едем дальше, в бывшее немецкое поселение Еленендорф, основанное в 19 веке переселенцами из Швабии. Финальным пунктом станет живописное ледниковое озеро Гёйгёль.

В Баку вернёмся к вечеру.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€300
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Баку и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты
  • Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты. Минимальное количество участников - 2 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в Баку, время по договорённости
Завершение: Место вашего проживания в Баку, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джавид
Джавид — ваш гид в Баку
Всем привет! Я Джавид, родился и живу в Азербайджане. Люблю свою страну и её историю, владею русским языком в совершенстве. В душевном дружеском формате покажу вам древние города: Шемаху, Габалу, Гянджу и Гёйгёль, их удивительную архитектуру с многовековым прошлым, а также природные красоты — озёра, водопады, грязевые вулканы, горы. С нетерпением жду нашей встречи!
