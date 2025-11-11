Мои заказы

Все краски Азербайджана от розового Масазыра до графитового Кавказа (индивидуально)

Уехать далеко на север, полюбоваться лесом и водопадами, посетить еврейскую общину и фабрику ковров
Покажу вам всю красоту глубинного Азербайджана.

Мы отправимся на север и первым делом полюбуемся шедеврами, на которые природа не пожалела красок, — озером Масазыр, меняющим оттенки от розового до насыщенно-красного, и
читать дальше

разноцветными горами Хызы, сравнимыми с радугой. А дальше — самые отдалённые уголки, куда редко добираются гости страны. Вы увидите, как в Красной Слободе живут горские евреи.

В Губе осмотрите старый арочный мост и мечеть Сакина-ханум и понаблюдаете, как вручную ткут узорчатые ковры.

А также вдоволь насладитесь первозданными ландшафтами могучего Кавказа: вдыхая чистейший воздух, побываете на горнолыжном курорте Шахдаг, прогуляетесь у водопадов деревни Лаза и отдохнёте в Гечрешском лесу.

Все краски Азербайджана от розового Масазыра до графитового Кавказа (индивидуально)
Все краски Азербайджана от розового Масазыра до графитового Кавказа (индивидуально)
Все краски Азербайджана от розового Масазыра до графитового Кавказа (индивидуально)
Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя6
дек13
дек20
дек27
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+

Проживание. Не входит в стоимость. Порекомендую и помогу забронировать хороший отель.

Питание. Включена бутилированная вода. Питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Nissan X-Trail.

Возраст участников. 5+.

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Розовое озеро Масазыр, радужные горы Хызы, еврейское поселение Красная Слобода, арочный мост, фабрика ковров, мечеть Сакина-ханум

Встретимся в Баку и поедем к озеру Масазыр. Это солёный водоём с уникальным оттенком воды, который варьируется от розового до насыщенно-красного в зависимости от времени года и концентрации соли. Полюбуемся инопланетными пейзажами и понаблюдаем за редкими птицами.

Следующий красочный пункт — горы Хызы. Их называют радужными или агатовыми благодаря разноцветным слоям пород: тут чередуются красный, жёлтый, белый, серый, создавая впечатляющий ландшафт.

Двигаемся дальше, в поселение Красная Слобода. Здесь компактно проживает община горских евреев, можно познакомиться с богатой историей, культурой, кухней народа и рассмотреть традиционную архитектуру — синагогу и жилые дома.

Остановимся на арочном мосту 19 века, откуда открываются живописные виды на реку и окружающие горы. Задержимся на фабрике ковров в Губе: вы увидите, как вручную ткут настоящие произведения искусства с витиеватыми узорами, и сможете сами поучаствовать в процессе.

Финальная точка на сегодня — мечеть Сакина-ханум. Она построена в национальном азербайджанском стиле с изящным декором и орнаментами.

Розовое озеро Масазыр, радужные горы Хызы, еврейское поселение Красная Слобода, арочный мост, фабрика ковров, мечеть Сакина-ханумРозовое озеро Масазыр, радужные горы Хызы, еврейское поселение Красная Слобода, арочный мост, фабрика ковров, мечеть Сакина-ханумРозовое озеро Масазыр, радужные горы Хызы, еврейское поселение Красная Слобода, арочный мост, фабрика ковров, мечеть Сакина-ханумРозовое озеро Масазыр, радужные горы Хызы, еврейское поселение Красная Слобода, арочный мост, фабрика ковров, мечеть Сакина-ханумРозовое озеро Масазыр, радужные горы Хызы, еврейское поселение Красная Слобода, арочный мост, фабрика ковров, мечеть Сакина-ханумРозовое озеро Масазыр, радужные горы Хызы, еврейское поселение Красная Слобода, арочный мост, фабрика ковров, мечеть Сакина-ханумРозовое озеро Масазыр, радужные горы Хызы, еврейское поселение Красная Слобода, арочный мост, фабрика ковров, мечеть Сакина-ханум
2 день

Горнолыжный курорт Шахдаг, водопады в деревне Лаза, Гечрешский лес

Продолжим исследовать глубинку Азербайджана и посвятим день природным красотам. Начнём с горнолыжного курорта Шахдаг на величественных склонах Кавказа. Летом можно прокатиться на велосипедах, зиплайне, монорельсовом родельбане, зимой — на лыжах, сноуборде, фуникулёре.

Далее на маршруте — высокогорная деревня Лаза. Насладимся первозданными пейзажами и полюбуемся живописными водопадами.

Завершающим пунктом поездки станет Гечрешский лес — популярное место для пикников, прогулок и активного отдыха. Наберёмся сил в окружении деревьев, рек и водопадов, вдыхая чистейший воздух, а затем вернёмся в Баку.

Горнолыжный курорт Шахдаг, водопады в деревне Лаза, Гечрешский лесГорнолыжный курорт Шахдаг, водопады в деревне Лаза, Гечрешский лесГорнолыжный курорт Шахдаг, водопады в деревне Лаза, Гечрешский лесГорнолыжный курорт Шахдаг, водопады в деревне Лаза, Гечрешский лес

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Бутилированная вода
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • Доступ к Wi-Fi
Что не входит в цену
  • Билеты в Баку и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в Баку, время по договорённости
Завершение: Место вашего проживания в Баку, вечер, точное время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орхан
Орхан — ваша команда гидов в Баку
Меня зовут Орхан, я гид по Баку и всему Азербайджану, работаю с командой. Туры и экскурсии составляю с учётом ваших предпочтений, пожеланий и интересов. Мои программы охватывают самые важные достопримечательности, природные чудеса, памятники культуры, невероятную архитектуру, богатую местную кухню, увлекательные истории и тайны, а также знакомят с традициями и обычаями. Обещаю, скучно не будет!
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Баку

Похожие туры из Баку

Двухдневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
2 дня
6 отзывов
Двухдневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
Начало: Баку
Расписание: По договоренности с туристом
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
$360 за всё до 17 чел.
2 дня на севере Азербайджана: из Баку в селения Губа и Гусар (Шахдаг)
Пешая
На машине
2 дня
5 отзывов
2 дня на севере Азербайджана: из Баку в селения Губа и Гусар (Шахдаг)
Начало: Автовокзал Баку
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$599 за всё до 4 чел.
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
На машине
3 дня
-
10%
4 отзыва
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
Сделать фантастические фотографии на фоне розовых озёр и загадать желание на горе Бешбармаг
Начало: Баку, аэропорт или ваша гостиница, время по догово...
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€446€495 за всё до 3 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Баку
Все туры из Баку