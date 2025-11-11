Встретимся в Баку и поедем к озеру Масазыр. Это солёный водоём с уникальным оттенком воды, который варьируется от розового до насыщенно-красного в зависимости от времени года и концентрации соли. Полюбуемся инопланетными пейзажами и понаблюдаем за редкими птицами.

Следующий красочный пункт — горы Хызы. Их называют радужными или агатовыми благодаря разноцветным слоям пород: тут чередуются красный, жёлтый, белый, серый, создавая впечатляющий ландшафт.

Двигаемся дальше, в поселение Красная Слобода. Здесь компактно проживает община горских евреев, можно познакомиться с богатой историей, культурой, кухней народа и рассмотреть традиционную архитектуру — синагогу и жилые дома.

Остановимся на арочном мосту 19 века, откуда открываются живописные виды на реку и окружающие горы. Задержимся на фабрике ковров в Губе: вы увидите, как вручную ткут настоящие произведения искусства с витиеватыми узорами, и сможете сами поучаствовать в процессе.

Финальная точка на сегодня — мечеть Сакина-ханум. Она построена в национальном азербайджанском стиле с изящным декором и орнаментами.