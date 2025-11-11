Все краски Азербайджана от розового Масазыра до графитового Кавказа (индивидуально)
Уехать далеко на север, полюбоваться лесом и водопадами, посетить еврейскую общину и фабрику ковров
Покажу вам всю красоту глубинного Азербайджана.
Мы отправимся на север и первым делом полюбуемся шедеврами, на которые природа не пожалела красок, — озером Масазыр, меняющим оттенки от розового до насыщенно-красного, и читать дальше
разноцветными горами Хызы, сравнимыми с радугой. А дальше — самые отдалённые уголки, куда редко добираются гости страны. Вы увидите, как в Красной Слободе живут горские евреи.
В Губе осмотрите старый арочный мост и мечеть Сакина-ханум и понаблюдаете, как вручную ткут узорчатые ковры.
А также вдоволь насладитесь первозданными ландшафтами могучего Кавказа: вдыхая чистейший воздух, побываете на горнолыжном курорте Шахдаг, прогуляетесь у водопадов деревни Лаза и отдохнёте в Гечрешском лесу.
Проживание. Не входит в стоимость. Порекомендую и помогу забронировать хороший отель.
Питание. Включена бутилированная вода. Питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Nissan X-Trail.
Возраст участников. 5+.
Виза. Гражданам России не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Розовое озеро Масазыр, радужные горы Хызы, еврейское поселение Красная Слобода, арочный мост, фабрика ковров, мечеть Сакина-ханум
Встретимся в Баку и поедем к озеру Масазыр. Это солёный водоём с уникальным оттенком воды, который варьируется от розового до насыщенно-красного в зависимости от времени года и концентрации соли. Полюбуемся инопланетными пейзажами и понаблюдаем за редкими птицами.
Следующий красочный пункт — горы Хызы. Их называют радужными или агатовыми благодаря разноцветным слоям пород: тут чередуются красный, жёлтый, белый, серый, создавая впечатляющий ландшафт.
Двигаемся дальше, в поселение Красная Слобода. Здесь компактно проживает община горских евреев, можно познакомиться с богатой историей, культурой, кухней народа и рассмотреть традиционную архитектуру — синагогу и жилые дома.
Остановимся на арочном мосту 19 века, откуда открываются живописные виды на реку и окружающие горы. Задержимся на фабрике ковров в Губе: вы увидите, как вручную ткут настоящие произведения искусства с витиеватыми узорами, и сможете сами поучаствовать в процессе.
Финальная точка на сегодня — мечеть Сакина-ханум. Она построена в национальном азербайджанском стиле с изящным декором и орнаментами.
2 день
Горнолыжный курорт Шахдаг, водопады в деревне Лаза, Гечрешский лес
Продолжим исследовать глубинку Азербайджана и посвятим день природным красотам. Начнём с горнолыжного курорта Шахдаг на величественных склонах Кавказа. Летом можно прокатиться на велосипедах, зиплайне, монорельсовом родельбане, зимой — на лыжах, сноуборде, фуникулёре.
Далее на маршруте — высокогорная деревня Лаза. Насладимся первозданными пейзажами и полюбуемся живописными водопадами.
Завершающим пунктом поездки станет Гечрешский лес — популярное место для пикников, прогулок и активного отдыха. Наберёмся сил в окружении деревьев, рек и водопадов, вдыхая чистейший воздух, а затем вернёмся в Баку.
Начало: Место вашего проживания в Баку, время по договорённости
Завершение: Место вашего проживания в Баку, вечер, точное время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Орхан — ваша команда гидов в Баку
Меня зовут Орхан, я гид по Баку и всему Азербайджану, работаю с командой. Туры и экскурсии составляю с учётом ваших предпочтений, пожеланий и интересов. Мои программы охватывают самые важные достопримечательности, природные чудеса, памятники культуры, невероятную архитектуру, богатую местную кухню, увлекательные истории и тайны, а также знакомят с традициями и обычаями. Обещаю, скучно не будет!