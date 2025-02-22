Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная экскурсия по Бресту: от средневековья до современности
Вас ждет увлекательное путешествие по Бресту, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Советской
Сегодня в 09:00
15 мая в 09:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Бресту
Путешествие по Бресту на вашем авто: от имперских казарм до польского квартала. Узнайте, как город стал таким, каким он есть сегодня
Завтра в 08:00
21 апр в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Приграничный Брест: западные ворота СССР
Окунитесь в историю Бреста, узнайте о жизни на границе СССР и посетите знаковые места, которые открывают двери в прошлое
Сегодня в 10:00
20 апр в 10:00
6900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда22 февраля 2025Очень понравилась экскурсия с Инной! Было интересно и детям, и взрослым. Отличная подача материала, без перегруженности датами, все понятно и доступно. Рекомендую! Инна очень приятный и располагающий к общению профессионал своего дела!). Спасибо)
- ААлина3 января 2025Так рада, что выбрала именно эту экскурсию и экскурсовода! Инна замечательная- с такой любовью рассказывает о городе, а главное структурировано и очень интересно. Крайне рекомендую!
- ООксана23 февраля 2024Большое спасибо Инне за внимательность, активность, за интересную экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Здание железнодорожного вокзала»
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