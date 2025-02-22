Здание железнодорожного вокзала – экскурсии в Бресте

Найдено 3 экскурсии в категории «Здание железнодорожного вокзала» в Бресте, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Брест из окна автомобиля
На машине
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная экскурсия по Бресту: от средневековья до современности
Вас ждет увлекательное путешествие по Бресту, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Советской
Сегодня в 09:00
15 мая в 09:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Бресту (на вашем авто)
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Бресту
Путешествие по Бресту на вашем авто: от имперских казарм до польского квартала. Узнайте, как город стал таким, каким он есть сегодня
Завтра в 08:00
21 апр в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Приграничный Брест: западные ворота СССР
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Приграничный Брест: западные ворота СССР
Окунитесь в историю Бреста, узнайте о жизни на границе СССР и посетите знаковые места, которые открывают двери в прошлое
Сегодня в 10:00
20 апр в 10:00
6900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    22 февраля 2025
    Брест из окна автомобиля
    Очень понравилась экскурсия с Инной! Было интересно и детям, и взрослым. Отличная подача материала, без перегруженности датами, все понятно и доступно. Рекомендую! Инна очень приятный и располагающий к общению профессионал своего дела!). Спасибо)
  • А
    Алина
    3 января 2025
    Брест из окна автомобиля
    Так рада, что выбрала именно эту экскурсию и экскурсовода! Инна замечательная- с такой любовью рассказывает о городе, а главное структурировано и очень интересно. Крайне рекомендую!
  • О
    Оксана
    23 февраля 2024
    Брест из окна автомобиля
    Большое спасибо Инне за внимательность, активность, за интересную экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Здание железнодорожного вокзала»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Брест из окна автомобиля
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Беловежская пуща
  2. Самое главное
  3. Брестская Крепость
  4. Железнодорожный вокзал
  5. Музей обороны Брестской крепости
  6. Советская улица
  7. Музей железнодорожной техники
  8. Художественный Музей
Сколько стоит экскурсия по Бресту в апреле 2025
Сейчас в Бресте в категории "Здание железнодорожного вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 7500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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