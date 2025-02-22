Н Надежда Брест из окна автомобиля Очень понравилась экскурсия с Инной! Было интересно и детям, и взрослым. Отличная подача материала, без перегруженности датами, все понятно и доступно. Рекомендую! Инна очень приятный и располагающий к общению профессионал своего дела!). Спасибо)

А Алина Брест из окна автомобиля Так рада, что выбрала именно эту экскурсию и экскурсовода! Инна замечательная- с такой любовью рассказывает о городе, а главное структурировано и очень интересно. Крайне рекомендую!