Мои заказы

Кафедральный собор Святого Симеона Столпника – экскурсии в Бресте

Найдено 4 экскурсии в категории «Кафедральный собор Святого Симеона Столпника» в Бресте, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
На машине
4.5 часа
140 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Брестская крепость и исторический центр
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
14 100 ₽ за всё до 4 чел.
Беловежская пуща и достопримечательности по дороге
На машине
7 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Брест, Беловежская пуща и достопримечательности
Откройте для себя Брест с его тысячелетней историей и отправьтесь в Беловежскую пущу, чтобы увидеть зубров и насладиться природой. Уникальная экскурсия ждёт вас
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомство с Брестом
Пешая
2 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Брестом
Прогулка по Бресту - это встреча с историей и архитектурой. Узнайте, почему здесь нет зданий старше 19 века и как связаны польские вывески с городом
Завтра в 09:00
11 дек в 15:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
На машине
7 часов
75 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Бреста и его окрестностей: от древней архитектуры до величественной Беловежской пущи, дома зубров
Начало: Ж/д вокзал Брест-центральный
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
10 500 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    6 ноября 2025
    Беловежская пуща и достопримечательности по дороге
    Мы ездили на экскурсию с гидом Юля. В полном восторге! По дороге сделали три остановки, но самое главное это было
    читать дальше

    конечно же в Беловежской пуще. Спасибо огромное Юленьке, и за рассказы в музее Природы, и за то, что она взяла с собой еды из дома, потому что в этот день корм к сожалению не продавался и многие люди ходили ни с чем, а моим детям удалось покормить всех животных. И наша прогулка была великолепна! Нам удалось подозвать даже самого большого зубра Борю. Юля знает почти всех животных по именам! Огромное, огромное спасибо!

  • Н
    Наталья
    1 ноября 2025
    Беловежская пуща и достопримечательности по дороге
    Экскурсию сегодня провела с нами Юля, коллега Инны. Мы с дочкой (9 лет) в восторге. Юля за нами приехала точно
    читать дальше

    в назначенное время, пока мы ехали до Пущи рассказывала про Брест много чего интересного и познавательного. В Пуще провела замечательную, суперскую экскурсию. Советую этого экскурсовода, мы с дочкой в восторге. Юля, спасибо Вам большое!!!!

    Экскурсию сегодня провела с нами Юля, коллега Инны. Мы с дочкой (9 лет) в восторге. Юля
  • И
    Илья
    8 октября 2025
    Беловежская пуща и достопримечательности по дороге
    Всей семьёй посетили экскурсию в Беловежскую пущу, и это было удивительное путешествие!
    Мы отправились в путь на комфортабельном автомобиле, что сделало
    читать дальше

    дорогу приятной и удобной. По прибытии в пущу нас ждал пеший маршрут протяжённостью около 3 километров до озёр. Это было отличное решение, чтобы в полной мере насладиться красотой и атмосферой этого места.
    Во время прогулки мы увидели вольеры с животными, которые являются обитателями пущи. Было интересно наблюдать за ними и слушать рассказ Инны об обитателях, особенно нашему 7-и летнему сыну.
    Также мы посетили Музей природы, где узнали от Инны много нового об истории и особенностях этого уникального уголка природы.
    Беловежская пуща оставила у нас незабываемые впечатления.
    Мы рекомендуем всем, кто интересуется природой и хочет увидеть что-то действительно удивительное, посетить данную экскурсию.

  • Е
    Елена
    25 сентября 2025
    Беловежская пуща и достопримечательности по дороге
    Гид Юлия,Человек, который горячо любит свой край и поэтому экскурсия была наполнена теплотой, любовью. Много было дано интересной, познавательной информации. Восторг от экскурсии! Мы полюбили Белоруссию ещё больше! Без условно, Рекомендуем данную экскурсию.
    Гид Юлия,Человек, который горячо любит свой край и поэтому экскурсия была наполнена теплотой, любовью. Много былоГид Юлия,Человек, который горячо любит свой край и поэтому экскурсия была наполнена теплотой, любовью. Много былоГид Юлия,Человек, который горячо любит свой край и поэтому экскурсия была наполнена теплотой, любовью. Много былоГид Юлия,Человек, который горячо любит свой край и поэтому экскурсия была наполнена теплотой, любовью. Много былоГид Юлия,Человек, который горячо любит свой край и поэтому экскурсия была наполнена теплотой, любовью. Много былоГид Юлия,Человек, который горячо любит свой край и поэтому экскурсия была наполнена теплотой, любовью. Много былоГид Юлия,Человек, который горячо любит свой край и поэтому экскурсия была наполнена теплотой, любовью. Много было
  • А
    Андрей
    22 сентября 2025
    Беловежская пуща и достопримечательности по дороге
    Гид Юлия.
    Просто ШИКАРНО!!!
    Комфортно, спокойно, весь маршрут продуман до мелочей.
    Приехали в Католический Храм, а он закрыт.
    Юля куда то позвонила и храм
    читать дальше

    открыли через пару минут!
    Организованна посадка и встреча с автобуса по Беловежской Пуще.
    Прошли все вольеры и у каждого Юля рассказала историю о животных.
    При выезде из Пущи, Юля включила в салоне песню "Беловежская Пуща",
    это невозможно описать… нужно прочувствовать!!!
    Очень советую Юлию как экскурсовода.
    Спасибо за ВСЁ!!!

  • В
    Владислав
    16 августа 2025
    Беловежская пуща и достопримечательности по дороге
    Вместо Инны, экскурсию провела Юлия. Но это была достойная замена. Интересный рассказ о достопримечательностях Беларуси по пути следования в Беловежскую
    читать дальше

    Пущу. За билетами на обзорную экскурсию не пришлось стоять в очереди, всё было забронировано заранее. У вольеров нас ждал интересный рассказ, а также возможность покормить животных. Экскурсия на весь день, но этот день вы и ваши дети не забудут очень долго. Спасибо за организацию и проведение экскурсии.

  • Е
    Елена
    18 июня 2025
    Беловежская пуща и достопримечательности по дороге
    Инна отличный гид! Очень любит свою страну, город и делится этим с нами! Однозначно рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    16 июня 2025
    Беловежская пуща и достопримечательности по дороге
    Были на экскурсии в Беловежская пуще с Инной 14 июня. Все очень понравилось. Инна очень приятный человек и рассказчик. Сразу
    читать дальше

    наладила контакт с сыном (11 лет) и в последствии они уже сами ходили и общались, так как она понимала, что данная экскурсия конечно в первую очередь для него. Формат экскурсии - это такая дружеская прогулка, кончено с многими интересными историческими фактами. Нам все очень понравилось, даже в конце уже было жаль расставаться. У Инны есть еще и экскурсии по самому Бресту и крепости. Однозначно рекомендую данного гида.

  • Е
    Елена
    8 июня 2025
    Беловежская пуща и достопримечательности по дороге
    Посетили данную экскурсию в последний день пребывания в Беларуси и нисколько не пожалели! Каждый из членов семьи остался доволен (кто
    читать дальше

    в восторге от аистов и животных, кто-то от Пущенского самогона, а кто-то от лавины информации). Инна очень приятная и спокойная экскурсовод с огромной базой знаний. С удовольствием порекомендую Инну, как гида по Бресту, своим друзьям!

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Кафедральный собор Святого Симеона Столпника»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
  2. Беловежская пуща и достопримечательности по дороге
  3. Знакомство с Брестом
  4. Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Бресте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Беловежская пуща
  2. Самое главное
  3. Брестская Крепость
  4. Советская улица
  5. Железнодорожный вокзал
  6. Музей железнодорожной техники
  7. Художественный Музей
  8. Старый город
  9. Музей обороны Брестской крепости
  10. Монумент «Мужество»
Сколько стоит экскурсия по Бресту в декабре 2025
Сейчас в Бресте в категории "Кафедральный собор Святого Симеона Столпника" можно забронировать 4 экскурсии от 5500 до 14 100. Туристы уже оставили гидам 251 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Бресте на 2025 год по теме «Кафедральный собор Святого Симеона Столпника», 251 ⭐ отзыв, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль