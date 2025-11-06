Индивидуальная
до 4 чел.
Брестская крепость и исторический центр
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
14 100 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Брест, Беловежская пуща и достопримечательности
Откройте для себя Брест с его тысячелетней историей и отправьтесь в Беловежскую пущу, чтобы увидеть зубров и насладиться природой. Уникальная экскурсия ждёт вас
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Брестом
Прогулка по Бресту - это встреча с историей и архитектурой. Узнайте, почему здесь нет зданий старше 19 века и как связаны польские вывески с городом
Завтра в 09:00
11 дек в 15:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Бреста и его окрестностей: от древней архитектуры до величественной Беловежской пущи, дома зубров
Начало: Ж/д вокзал Брест-центральный
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
10 500 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана6 ноября 2025Мы ездили на экскурсию с гидом Юля. В полном восторге! По дороге сделали три остановки, но самое главное это было
- ННаталья1 ноября 2025Экскурсию сегодня провела с нами Юля, коллега Инны. Мы с дочкой (9 лет) в восторге. Юля за нами приехала точно
- ИИлья8 октября 2025Всей семьёй посетили экскурсию в Беловежскую пущу, и это было удивительное путешествие!
Мы отправились в путь на комфортабельном автомобиле, что сделало
- ЕЕлена25 сентября 2025Гид Юлия,Человек, который горячо любит свой край и поэтому экскурсия была наполнена теплотой, любовью. Много было дано интересной, познавательной информации. Восторг от экскурсии! Мы полюбили Белоруссию ещё больше! Без условно, Рекомендуем данную экскурсию.
- ААндрей22 сентября 2025Гид Юлия.
Просто ШИКАРНО!!!
Комфортно, спокойно, весь маршрут продуман до мелочей.
Приехали в Католический Храм, а он закрыт.
Юля куда то позвонила и храм
- ВВладислав16 августа 2025Вместо Инны, экскурсию провела Юлия. Но это была достойная замена. Интересный рассказ о достопримечательностях Беларуси по пути следования в Беловежскую
- ЕЕлена18 июня 2025Инна отличный гид! Очень любит свою страну, город и делится этим с нами! Однозначно рекомендую!
- ДДмитрий16 июня 2025Были на экскурсии в Беловежская пуще с Инной 14 июня. Все очень понравилось. Инна очень приятный человек и рассказчик. Сразу
- ЕЕлена8 июня 2025Посетили данную экскурсию в последний день пребывания в Беларуси и нисколько не пожалели! Каждый из членов семьи остался доволен (кто
