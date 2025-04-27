Мои заказы

Брест на перекрёстке культур

Погрузитесь в историю Бреста, города на перекрёстке культур. Узнайте о судьбах жителей и насладитесь атмосферой старинных улиц
Обзорная экскурсия по Бресту предлагает уникальную возможность узнать о его многогранной истории. Город, расположенный на пересечении торговых путей, часто привлекал внимание мировых правителей.

На маршруте вы увидите Свято-Николаевскую церковь, построенную на
средства моряков, и особняки 19-20 века, отражающие изменения архитектурных стилей.

Не упустите шанс посетить старые дворики, где время словно остановилось, и аллею керосиновых фонарей, где настоящий фонарщик зажигает огни. Экскурсия подходит для участников старше 16 лет

5
1 отзыв

Время начала: 15:00

Что можно увидеть

  • Свято-Николаевская церковь
  • Особняки 19-20 века
  • Старые дворики Бреста
  • Аллея керосиновых фонарей

Описание экскурсии

Город на границе государств

Находясь на перекрёстках торговых путей, Брест часто интересовал мировых правителей. Мы поговорим о том, как город менял государственную принадлежность и как это влияло на его жителей. Вы узнаете, как выживали и подстраивались представители разных национальностей и конфессий. Некоторые судьбы особенно удивительны!

Вы увидите:

  • Свято-Николаевскую церковь, построенную на деньги моряков — выходцев из города
  • Особняки 19-20 века: на их примере рассмотрим, как менялись архитектурные стили при смене власти
  • Старые дворики Бреста — здесь время будто навсегда застыло
  • Аллею керосиновых фонарей, где на заходе солнца зажигает огни настоящий фонарщик

Организационные детали

  • Рекомендованный возраст 16+
  • Остаток стоимости нужно будет передать гиду в белорусских рублях по курсу Национального Банка РБ на день проведения экскурсии

в субботу и воскресенье в 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Пушкинской
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Бресте
Провела экскурсии для 5266 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я аттестованный гид и историк по образованию. И если вы решили посетить наш город — добро пожаловать! Я с огромным удовольствием вас с ним познакомлю. Можно
сказать, что мне очень повезло, так как моё главное увлечение в жизни стало моей работой. Тексты своих экскурсий я разрабатываю так, чтобы интересно было всем участникам группы: тем, кто хорошо знает историю, и тем, у кого в знаниях есть пробелы. Скучать во время экскурсии и считать время до её окончания, могу уверить, не будет никто!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Яна
Яна
27 апр 2025
Это ооочень интересно!
Татьяна, великолепный рассказчик!

