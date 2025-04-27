Обзорная экскурсия по Бресту предлагает уникальную возможность узнать о его многогранной истории. Город, расположенный на пересечении торговых путей, часто привлекал внимание мировых правителей.
На маршруте вы увидите Свято-Николаевскую церковь, построенную на
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические факты
- 🏛️ Архитектурные памятники
- 🕯️ Аллея керосиновых фонарей
- ☕ Вкусный кофе
- 👥 Небольшая группа
- 🗺️ Знаковые места Бреста
Что можно увидеть
- Свято-Николаевская церковь
- Особняки 19-20 века
- Старые дворики Бреста
- Аллея керосиновых фонарей
Описание экскурсии
Город на границе государств
Находясь на перекрёстках торговых путей, Брест часто интересовал мировых правителей. Мы поговорим о том, как город менял государственную принадлежность и как это влияло на его жителей. Вы узнаете, как выживали и подстраивались представители разных национальностей и конфессий. Некоторые судьбы особенно удивительны!
Вы увидите:
- Свято-Николаевскую церковь, построенную на деньги моряков — выходцев из города
- Особняки 19-20 века: на их примере рассмотрим, как менялись архитектурные стили при смене власти
- Старые дворики Бреста — здесь время будто навсегда застыло
- Аллею керосиновых фонарей, где на заходе солнца зажигает огни настоящий фонарщик
Организационные детали
- Рекомендованный возраст 16+
- Остаток стоимости нужно будет передать гиду в белорусских рублях по курсу Национального Банка РБ на день проведения экскурсии
в субботу и воскресенье в 15:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Пушкинской
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Бресте
Провела экскурсии для 5266 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я аттестованный гид и историк по образованию. И если вы решили посетить наш город — добро пожаловать! Я с огромным удовольствием вас с ним познакомлю.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Яна
27 апр 2025
Это ооочень интересно!
Татьяна, великолепный рассказчик!
Входит в следующие категории Бреста
