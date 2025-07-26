читать дальше

формату, удалось и прочувствовать город, и добраться в самые удаленные его уголки.

Наш экскурсовод Игорь блестяще справился с задачей. Рассказ был живой и интересный, с легендами и преданиями старого Гродно. Мы не только ходили /ездили по городу, но также посетили синагогу, костёлы и монастыри. Спасибо Игорю.

Единственное, что хочется добавить к этой экскурсии - это посещение замка. Всё-таки, это самое сердце города. Хоть замок и был сильно повреждён, сейчас там многое восстанавливается, а музей на его территории является современным, интерактивным и интересным людям всех возрастов. Если время экскурсии не позволяет посетить замок, то экскурсоводу точно его надо рекомендовать для посещения в свободное время!