Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Гродно
Вас ждёт увлекательное путешествие по Гродно: замки, костёлы и легенды города откроются с новой стороны. Присоединяйтесь к автопешеходной экскурсии
Начало: По вашему адресу
13 сен в 17:30
14 сен в 10:30
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
Театрализованный вечерний сити-тур «Тайны города» в Гродно с элементами анимации и магии. Погружение в атмосферу тайн и загадок с наушниками и мантиями
Начало: В районе замков
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 21:30 и 23:45
Сегодня в 23:45
Завтра в 21:30
1950 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Гродно в цветах и красках
Восхититься необыкновенными городскими пейзажами в закатном свете
Начало: На улице Карла Маркса
«пройдёте по архитектурной линии Старого города, освещённой вечерними огнями»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
1758 ₽
1850 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЦЦыганов26 июля 2025Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсииДата посещения: 26 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Игорь отличный эрудированный экскурсовод, обладает массой интересной информации, умеет подстроится под интересы экскурсантов. И во время пешеходной
- ООксана19 августа 2025Необычный новый формат проведения экскурсии. Нестандартный подход к подаче материала. Высокое качество проведения экскурсии!
- ЕЕлена17 августа 2025Были на экскурсии 17 августа Тайны города. Очень понравился формат экскурсии. Исполнение. Завораживает голос ведущего. Стала вспоминать экскурсии, на которых была ранее. Эта одна из лучших. Ребята вы молодцы. Обязательно порекомендую.
- ЮЮлия17 августа 2025Невероятно интересная экскурсия, которая точно надолго запомнится вам. Это даже не экскурсия-это мини-спектакль. Погружение в атмосферу тайны и волшебства 100
- ЕЕваленко16 августа 2025Отличная экскурсия)всем рекомендую!
- ССветлана14 августа 2025В назначенный час, минута в минуту, за нами приехал Игорь. За почти 3 часа мы проехали весь город. Посмотрели, кажется,
- ММарина14 августа 202517.07 во второй половине дня нам провели индивидуальную экскурсию по центру Гродно. Экскурсия была автомобильно - пешеходная. И, благодаря такому
- AAnna14 августа 2025Отличная экскурсия, хотя скорее даже не экскурсия, а театрализованное представление на улицах города. Конечно, лучше бы сначала ознакомиться с историей
- ЕЕкатерина12 августа 2025Тот случай, когда нужно один раз увидеть, чем 100 раз услышать!
Ребята молодцы, взрослым и подросткам понравилось🔥
- ТТатьяна11 августа 2025Необычно! Незабываемо! Волшебно!
Вы молодцы! Спасибо за удивительный вечер😊
- ААдаменя11 августа 2025Это было волшебно и незабываемо! Спасибо большое организаторам за прекрасно проведенное время. Экскурсия понравится взрослым и деткам от 10 лет.
- ТТатьяна11 августа 2025Экскурсия очень понравилась. Игорь прекрасный рассказчик, знающий историю своего города на отлично! В непринужденной обстановке, не забита датами, три часа пролетели незаметно. Спасибо большое, мы получили огромное удовольствие и широкое представление о Гродно. Будем советовать с удовольствием.
- ЯЯна10 августа 2025Ну что тут сказать?
Лучшая экскурсия в моей жизни. Рассказ, организация, актёры - все великолепно.
Кажется улыбка не сходила с моего лица весь маршрут.
Браво.
- ТТатьяна10 августа 2025От экскурсии только положительные впечатления. Автопешеходный формат (на удобной и чистой машине) позволяет увидеть места,куда не доходят участники пешеходной экскурсии. Игорь увлекательно рассказывает,отмечая,где легенда,а где исторические факты! Экскурсию рекомендуем!
- ООльга8 августа 2025Отличная обзорная экскурсия, после которой захотелось углубиться в историю города. Были с детьми, Игорь так же увлек их, дети не скучали, внимательно слушали. С удовольствием порекомендуем своим друзьям, интересно и познавательно.
- ННастя7 августа 2025Отличная, ёмкая, информативная экскурсия. Большое количество мест в обзоре, богатая история города, а также научный подход экскурсовода, вероятно заставит участников
- ООльга5 августа 2025Были на экскурсии "Тайны города" 4 августа с внуком 12 лет.
Экскурсия замечательная, интересная с элементами постановок.
Организаторы молодые люди очень талантливый
- ККира2 августа 2025Ребята, вы Супер! Очень понравилось! Будем всем рекомендовать (что уже и начали делать)! Совершенствуйтесь дальше)
- ААнастасия1 августа 2025Мне понравилось данная экскурсия! Если вы хотите впечатлений и запомнить Гродно с необычной стороны- вы по адресу, если узнать об
- ИИрина1 августа 2025Ребята, отличная команда! Отличная работа! Единственное, иногда шли быстро, приходилось догонять. 😃
