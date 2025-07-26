Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Гродно, цены от 1758 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
На машине
3.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Гродно
Вас ждёт увлекательное путешествие по Гродно: замки, костёлы и легенды города откроются с новой стороны. Присоединяйтесь к автопешеходной экскурсии
Начало: По вашему адресу
13 сен в 17:30
14 сен в 10:30
7500 ₽ за всё до 4 чел.
«Тайны города»: театрализованная вечерняя экскурсия
Пешая
1.5 часа
151 отзыв
Групповая
до 20 чел.
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
Театрализованный вечерний сити-тур «Тайны города» в Гродно с элементами анимации и магии. Погружение в атмосферу тайн и загадок с наушниками и мантиями
Начало: В районе замков
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 21:30 и 23:45
Сегодня в 23:45
Завтра в 21:30
1950 ₽ за человека
Вечерний Гродно в цветах и красках
Пешая
2 часа
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Гродно в цветах и красках
Восхититься необыкновенными городскими пейзажами в закатном свете
Начало: На улице Карла Маркса
«пройдёте по архитектурной линии Старого города, освещённой вечерними огнями»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
1758 ₽1850 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ц
    Цыганов
    26 июля 2025
    Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
    Дата посещения: 26 июля 2025
    Экскурсия очень понравилась. Игорь отличный эрудированный экскурсовод, обладает массой интересной информации, умеет подстроится под интересы экскурсантов. И во время пешеходной
    и во время автомобильной части экскурсии останавливался и давал возможность сделать фотографии. Во время экскурсии получили много интересной информации по истории и жизни Гродно.

  • О
    Оксана
    19 августа 2025
    «Тайны города»: театрализованная вечерняя экскурсия
    Необычный новый формат проведения экскурсии. Нестандартный подход к подаче материала. Высокое качество проведения экскурсии!
  • Е
    Елена
    17 августа 2025
    «Тайны города»: театрализованная вечерняя экскурсия
    Были на экскурсии 17 августа Тайны города. Очень понравился формат экскурсии. Исполнение. Завораживает голос ведущего. Стала вспоминать экскурсии, на которых была ранее. Эта одна из лучших. Ребята вы молодцы. Обязательно порекомендую.
  • Ю
    Юлия
    17 августа 2025
    «Тайны города»: театрализованная вечерняя экскурсия
    Невероятно интересная экскурсия, которая точно надолго запомнится вам. Это даже не экскурсия-это мини-спектакль. Погружение в атмосферу тайны и волшебства 100
    -процентное. Очень увлекательно, очень интересно, очень трогательно. Ребята большие молодцы, организовав такую невероятную атмосферу. А слаженность и взаимодействие со зрителем-это отдельное волшебство.

  • Е
    Еваленко
    16 августа 2025
    Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
    Отличная экскурсия)всем рекомендую!
    Отличная экскурсия)всем рекомендую!
  • С
    Светлана
    14 августа 2025
    Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
    В назначенный час, минута в минуту, за нами приехал Игорь. За почти 3 часа мы проехали весь город. Посмотрели, кажется,
    все, что может быть интересно. У этого экскурсовода есть четкий план, жёсткий тайминг, умение вести диалог, он отлично водит машину и выбирает для парковки самые удобные места. Экскурсия не перегружена датами, но при этом даёт четкое представление истории и развитии города. Без Игоря мы бы не увидели и половины городских мест.

  • М
    Марина
    14 августа 2025
    Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
    17.07 во второй половине дня нам провели индивидуальную экскурсию по центру Гродно. Экскурсия была автомобильно - пешеходная. И, благодаря такому
    формату, удалось и прочувствовать город, и добраться в самые удаленные его уголки.
    Наш экскурсовод Игорь блестяще справился с задачей. Рассказ был живой и интересный, с легендами и преданиями старого Гродно. Мы не только ходили /ездили по городу, но также посетили синагогу, костёлы и монастыри. Спасибо Игорю.
    Единственное, что хочется добавить к этой экскурсии - это посещение замка. Всё-таки, это самое сердце города. Хоть замок и был сильно повреждён, сейчас там многое восстанавливается, а музей на его территории является современным, интерактивным и интересным людям всех возрастов. Если время экскурсии не позволяет посетить замок, то экскурсоводу точно его надо рекомендовать для посещения в свободное время!

  • A
    Anna
    14 августа 2025
    «Тайны города»: театрализованная вечерняя экскурсия
    Отличная экскурсия, хотя скорее даже не экскурсия, а театрализованное представление на улицах города. Конечно, лучше бы сначала ознакомиться с историей
    города и основных мест традиционным способом, чтобы потом лучше ориентироваться в рассказе, но даже без предварительной подготовки, как случилось у нас, было очень интересно. Так что смело рекомендую!

  • Е
    Екатерина
    12 августа 2025
    «Тайны города»: театрализованная вечерняя экскурсия
    Тот случай, когда нужно один раз увидеть, чем 100 раз услышать!
    Ребята молодцы, взрослым и подросткам понравилось🔥
  • Т
    Татьяна
    11 августа 2025
    «Тайны города»: театрализованная вечерняя экскурсия
    Необычно! Незабываемо! Волшебно!
    Вы молодцы! Спасибо за удивительный вечер😊
  • А
    Адаменя
    11 августа 2025
    «Тайны города»: театрализованная вечерняя экскурсия
    Это было волшебно и незабываемо! Спасибо большое организаторам за прекрасно проведенное время. Экскурсия понравится взрослым и деткам от 10 лет.
    Есть одно пожелание: всё же для такого формата экскурсии, экскурсантов должно быть меньше. Пока хвост дотягивается до « места действия», действие уже заканчивается. Я от всей души рекомендую посетить данную экскурсию не только гостям города, но и самим жителям Гродно. Вы взглянете на свой город совершенно другими глазами.

  • Т
    Татьяна
    11 августа 2025
    Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
    Экскурсия очень понравилась. Игорь прекрасный рассказчик, знающий историю своего города на отлично! В непринужденной обстановке, не забита датами, три часа пролетели незаметно. Спасибо большое, мы получили огромное удовольствие и широкое представление о Гродно. Будем советовать с удовольствием.
  • Я
    Яна
    10 августа 2025
    «Тайны города»: театрализованная вечерняя экскурсия
    Ну что тут сказать?
    Лучшая экскурсия в моей жизни. Рассказ, организация, актёры - все великолепно.
    Кажется улыбка не сходила с моего лица весь маршрут.
    Браво.
  • Т
    Татьяна
    10 августа 2025
    Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
    От экскурсии только положительные впечатления. Автопешеходный формат (на удобной и чистой машине) позволяет увидеть места,куда не доходят участники пешеходной экскурсии. Игорь увлекательно рассказывает,отмечая,где легенда,а где исторические факты! Экскурсию рекомендуем!
  • О
    Ольга
    8 августа 2025
    Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
    Отличная обзорная экскурсия, после которой захотелось углубиться в историю города. Были с детьми, Игорь так же увлек их, дети не скучали, внимательно слушали. С удовольствием порекомендуем своим друзьям, интересно и познавательно.
    Отличная обзорная экскурсия, после которой захотелось углубиться в историю города. Были с детьми, Игорь так же увлек их, дети не скучали, внимательно слушали. С удовольствием порекомендуем своим друзьям, интересно и познавательно.
  • Н
    Настя
    7 августа 2025
    Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
    Отличная, ёмкая, информативная экскурсия. Большое количество мест в обзоре, богатая история города, а также научный подход экскурсовода, вероятно заставит участников
    экскурсии (как было у нас во всяком случае) загрузиться и поработать мозгами.
    Спасибо Игорю за любовь к городу, которая передается и туристу!

  • О
    Ольга
    5 августа 2025
    «Тайны города»: театрализованная вечерняя экскурсия
    Были на экскурсии "Тайны города" 4 августа с внуком 12 лет.
    Экскурсия замечательная, интересная с элементами постановок.
    Организаторы молодые люди очень талантливый
    и видно, что любят то, что делают. Все с душой.
    Внук остался доволен, с самого начала захватили его внимание.
    Огромное ребятам спасибо!!!
    Рекомендую сходить на данную экскурсию.

    Были на экскурсии "Тайны города" 4 августа с внуком 12 лет
  • К
    Кира
    2 августа 2025
    «Тайны города»: театрализованная вечерняя экскурсия
    Ребята, вы Супер! Очень понравилось! Будем всем рекомендовать (что уже и начали делать)! Совершенствуйтесь дальше)
  • А
    Анастасия
    1 августа 2025
    «Тайны города»: театрализованная вечерняя экскурсия
    Мне понравилось данная экскурсия! Если вы хотите впечатлений и запомнить Гродно с необычной стороны- вы по адресу, если узнать об
    истории города как в книге, это не ваш вариант. Ребята отлично подготовлены. Я впервые была на экскурсии в таком формате и остались только лучшие впечатления 🫶

  • И
    Ирина
    1 августа 2025
    «Тайны города»: театрализованная вечерняя экскурсия
    Ребята, отличная команда! Отличная работа! Единственное, иногда шли быстро, приходилось догонять. 😃

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
  2. «Тайны города»: театрализованная вечерняя экскурсия
  3. Вечерний Гродно в цветах и красках
Какие места ещё посмотреть в Гродно
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Советская улица
  3. Мирский замок
  4. Несвижский замок
Сколько стоит экскурсия по Гродно в сентябре 2025
Сейчас в Гродно в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 1758 до 7500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 198 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Гродно на 2025 год по теме «Вечерние», 198 ⭐ отзывов, цены от 1758₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь