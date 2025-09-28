читать дальше

экскурсовод. Три часа под проливным дождем нам было уютно и комфортно от рассказов Андрея. И мы даже не заметили как пролетело время и дождь нам был не страшен. А когда чуть подмерзли, то зашли в уютную кондитерскую, где согрелись вкусным кофе и отправились дальше (это опять же по совету экскурсовода). Посмотрели и посетили все знаковые места города Гродно. Андрею выражаем свою благодарность!!! Процветания Вам!!! На следующий день воспользовались советами Андрея для уже самостоятельных прогулок.