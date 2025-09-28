Индивидуальная
до 10 чел.
Королевский город Гродно
Познакомьтесь с Гродно - городом, где история и современность сплетаются в единое целое. Узнайте тайны замков и насладитесь архитектурным разнообразием
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические сокровища Гродно
Погрузитесь в атмосферу Гродно за 3 часа: исторический центр, королевские замки и храмы. Узнайте о людях, которые вершили историю города
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
6850 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборГлавные и тайные места Гродно
Прогулка по Гродно: откройте его достопримечательности и тайны, от Фарного костёла до Монашеской тропы, узнайте истории города
Начало: У Фарного костёла
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
5600 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Гродненская кругосветка: большая автопешеходная экскурсия
Осмотреть все достопримечательности города с комфортом, ветерком и лучшими фуд - и фотолокациями
Начало: У Фарного костёла
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:30
13 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гродненский палимпсест
Прогулка по Гродно с коренным жителем, который расскажет о городе как палимпсесте, где переплетаются эпохи и события. Узнайте тайны и легенды города
Начало: На Советской площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экспресс-прогулка по Гродно
Погрузитесь в историю Гродно на экспресс-прогулке. Узнайте о ключевых локациях и влиянии разных культур на город. Идеально для первого визита
Начало: В центре города
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
6100 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пояс князя Гедимина: автопешеходная экскурсия
Увлекательное путешествие из Гродно в Лиду через исторические места. Познакомьтесь с замками и усадьбами, ощутите дух средневековья
Начало: На улице Б. Троицкая
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
19 000 ₽ за всё до 5 чел.
-
5%
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор«Тайны города»: театрализованная вечерняя экскурсия
Магия, волшебство и секреты Гродно: иммерсивная прогулка по городу
Начало: В районе замков
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 20:15, в пятницу в 20:15 и 22:15
13 дек в 20:15
14 дек в 20:15
1853 ₽
1950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборГродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
Осмотреть старинные храмы, заглянуть в уютные дворики и узнать о закате могущественного государства
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Летописный Гродно
Увидеть главные достопримечательности и почувствовать шарм города в пейзажах и архитектуре
Начало: У Синагоги
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Гродно на прогулке с историком
Восхититься необыкновенными городскими пейзажами и панорамами
Начало: На Фарном костеле
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
1650 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Трансфер из Гродно по загородным усадьбам и природным локациям
Прочувствовать подлинную роскошь и изящество разных эпох в комфортной и дружеской атмосфере
Начало: По договорённости
Расписание: в среду, четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей28 сентября 2025Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсииДата посещения: 28 сентября 2025Все было очень классно
- ТТатьяна26 сентября 2025Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсииДата посещения: 26 сентября 2025С Гродно знакомил нас Игорь. Провез по всем знаковым и малознакомым местам, улицам и улочкам, дворикам и дворам, показал все
- ЛЛепеха11 сентября 2025Королевский город ГродноДата посещения: 10 сентября 2025Очень интересная и познавательная экскурсия, спасибо огромное!
- ММарина28 июля 2025Королевский город ГродноДата посещения: 19 июля 2025Посетили Гродно 19 июля.Нашим гидом была Анастасия,человек,который настолько любит сво дело и город.Экскурсия прошла великолепно, много интересной, познавательной, а самое главное не "сухой" информации.Анастасия провела экскурсию так, что хочется возвращаться и возвращаться в Гродно! СПАСИБО,Анастасия-вы СУПЕР!!!!
- ЦЦыганов26 июля 2025Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсииДата посещения: 26 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Игорь отличный эрудированный экскурсовод, обладает массой интересной информации, умеет подстроится под интересы экскурсантов. И во время пешеходной
- ААлакаева7 мая 2025Главные и тайные места ГродноДата посещения: 7 мая 2025Хочу выразить благодарность нашему гиду Андрею за прекрасно проведённую экскурсию по Гродно. Это было настоящее погружение в многовековую историю. Андрей
- ППавел8 декабря 2025Были на экскурсии 4 декабря 2025 года, экскурсия очень понравилась, экскурсия очень информативная, Андрей в ходе экскурсии не только рассказывает
- ААндрей28 ноября 2025Игорь провел для прекрасную экскурсию, и даже непогода не испортила впечатление о городе. Очень рекомендуем Игоря как прекрасного экскурсовода, превосходного знающего и любящего свой город.
- ИИлья27 ноября 2025Очень благодарны нашему гиду Андрею за невероятно интересное путешествие по Гродно. Видно, что человек горит своей работой и зажигает также
- ТТатьяна24 ноября 2025Добрый день! Были в Гродно 23-24 ноября. Нам очень понравилось. Наш гид Андрей рассказал нам всю историю города, прогуляться с
- ДДмитрий18 ноября 2025Спасибо за прекрасную экскурсию по красивому городу! Было очень интересно и познавательно!
- ММария12 ноября 2025Отличная прогулка получилась с Яном, несмотря на предшествующий ночной ураган и сильный ветер в процессе. Прошли весь маршрут, узнали много
- ААлексей9 ноября 2025Рекомендую Андрея как грамотного и открытого человека, разбирающегося в истории и любящего свой родной город и край. И от этого
- ВВиктория8 ноября 2025Гидом у нас была Светлана Николаевна. Интересно преподносила информацию, успели пройти весь маршрут, хотя время было у нас ограничено. Экскурсия понравилась.
- ООльга8 ноября 2025Провели замечательный вечер в компании Андрея! Большая благодарность за теплую атсмосферу, внимательность, за интересную и легкую подачу информации. Мы были
- ИИрина8 ноября 2025Великолепная экскурсия с Инной!
Однозначно рекомендую!
- ССветлана6 ноября 2025Экскурсия великолепная, узнали очень много интересного и познавательного, однозначно рекомендую Андрея как экскурсовода профессионала и доброжелательного человека.
- ИИрина6 ноября 2025Гродно - город с богатой историей, достойной архитектурой, красивыми видами и замечательными людьми. Нам очень повезло с гидом! Игорь прекрасно владеет информацией, чётко, грамотно, доступно и интересно её преподносит. Настоящий профессионал своего дела!!!
- ИИрина5 ноября 2025Прекрасная и информативная экскурсия, мы очень довольны и впечатлены историей города Гродно. Андрей прекрасный и отлично знающий историю своего края
- ЕЕкатерина4 ноября 2025Прекрасный, эрудированный, увлекательно рассказывающий гид Евгений провел нам прогулку по Гродно. 10 из 10. Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Уникальный опыт»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
Какие места ещё посмотреть в Гродно
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Гродно в декабре 2025
Сейчас в Гродно в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 1650 до 19 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1048 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий в Гродно на 2025 год по теме «Уникальный опыт», 1048 ⭐ отзывов, цены от 1650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль