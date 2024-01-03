Дорогие гости! Приглашаем вас на уникальную экскурсию в Беловежскую пущу, где вас ждет невероятное сочетание богатства растительного мира, разнообразия животных и захватывающих ландшафтов. Вы посетите лучший в Беларуси Музей Природы, окунаясь в атмосферу звуков природы и пения птиц.
Насладитесь вкусным обедом, а затем отправьтесь в праздничное поместье Деда Мороза, чтобы отметить его 20-летний юбилей в сказочной усадьбе с многочисленными сюрпризами и подарками для детей и взрослых.
Насладитесь вкусным обедом, а затем отправьтесь в праздничное поместье Деда Мороза, чтобы отметить его 20-летний юбилей в сказочной усадьбе с многочисленными сюрпризами и подарками для детей и взрослых.
Ближайшие даты:
3
янв
янв
5
янв
янв
7
янв
янв
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (от 16 лет)
|180 Br
|Детский (до 16 лет)
|170 Br
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Беловежская пуща
- Музей природы
- Поместье Деда Мороза
- Вольеры с дикими животными
- Каменецкую Вежа
Описание
Что вас ждет:Уникальная возможность посетить всемирно известный Национальный парк — Беловежскую пущу, в котором сочетаются богатый растительный мир, удивительное разнообразие животных и изумительные ландшафты.
- В Пуще Вы посетите лучший в Беларуси Музей Природы, богатая коллекция экспонатов которого представляет полную палитру флоры и фауны Беларуси. Звуки природы, пение птиц, голоса зверей — озвученная экспозиция музея позволит Вам погрузиться в таинственный мир природы.
- Затем нас ждёт вкусный обед в ресторане. Далее — посещение праздничного поместья Деда Мороза в день его 20-летнего юбилея, сказочной усадьбы с многочисленными постройками и сюрпризами. Поместье расположено в глубине Беловежской пущи, его площадь составляет 15 га. Подарки от дедушки гарантированы детям и взрослым.
- После поместья мы посетим вольеры с животными — знаменитый беловежский зубр, благородные олени, грациозные косули, неспящие медведи, суровые волки, экзотические страусы — кого только здесь не увидишь… • И конечно же, у вас будет свободное время для фотографирования и покупки сувениров из дерева, глины, соломки. Важная информация:• Оплата производится гиду перед началом экскурсии белорусскими рублями.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное сопровождение
- Услуги аттестованного экскурсовода по всему маршруту
- Комплексный обед
- Входные билеты + экскурсия по Музею природы
- Обзорная экскурсия по Беловежской пуще
- Входные билеты + экскурсия-анимация в резиденцию белорусского Деда Мороза
- Входные билеты + экскурсия в Кургане Славы
- Автобусная экскурсия по Минску (пр-т Независимости)
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- Холл гостиницы «Юбилейная», (пр-т Победителей 19)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 15 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Сбор группы в холле гостиницы «Юбилейная», г. Минск, пр-т Победителей, 19, за 15 минут до начала экскурсии
- Оплата производится гиду перед началом экскурсии. Белорусскими рублями
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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