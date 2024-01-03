Дорогие гости! Приглашаем вас на уникальную экскурсию в Беловежскую пущу, где вас ждет невероятное сочетание богатства растительного мира, разнообразия животных и захватывающих ландшафтов. Вы посетите лучший в Беларуси Музей Природы, окунаясь в атмосферу звуков природы и пения птиц.



Насладитесь вкусным обедом, а затем отправьтесь в праздничное поместье Деда Мороза, чтобы отметить его 20-летний юбилей в сказочной усадьбе с многочисленными сюрпризами и подарками для детей и взрослых.