Беловежская пуща и Поместье белорусского Деда Мороза

Групповая экскурсия в Минске
Дорогие гости! Приглашаем вас на уникальную экскурсию в Беловежскую пущу, где вас ждет невероятное сочетание богатства растительного мира, разнообразия животных и захватывающих ландшафтов. Вы посетите лучший в Беларуси Музей Природы, окунаясь в атмосферу звуков природы и пения птиц.

Насладитесь вкусным обедом, а затем отправьтесь в праздничное поместье Деда Мороза, чтобы отметить его 20-летний юбилей в сказочной усадьбе с многочисленными сюрпризами и подарками для детей и взрослых.
Беловежская пуща и Поместье белорусского Деда Мороза
Беловежская пуща и Поместье белорусского Деда Мороза
Беловежская пуща и Поместье белорусского Деда Мороза
Беловежская пуща и Поместье белорусского Деда Мороза
Беловежская пуща и Поместье белорусского Деда Мороза
Беловежская пуща и Поместье белорусского Деда Мороза
Ближайшие даты:
3
янв
5
янв
7
янв

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (от 16 лет)180 Br
Детский (до 16 лет)170 Br
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Беловежская пуща
  • Музей природы
  • Поместье Деда Мороза
  • Вольеры с дикими животными
  • Каменецкую Вежа

Описание

Что вас ждет:Уникальная возможность посетить все­мир­но из­вест­ный На­ци­о­наль­ный парк — Беловежскую пущу, в ко­то­ром со­че­та­ют­ся бо­га­тый рас­ти­тель­ный мир, уди­ви­тель­ное раз­но­об­ра­зие жи­вот­ных и изу­ми­тель­ные ланд­шаф­ты.
  • В Пу­ще Вы по­се­ти­те луч­ший в Бе­ла­ру­си Музей Природы, бо­га­тая кол­лек­ция экс­по­на­тов ко­то­ро­го пред­став­ля­ет пол­ную па­лит­ру фло­ры и фа­у­ны Бе­ла­ру­си. Звуки при­ро­ды, пе­ние птиц, голоса зве­рей — озву­чен­ная экс­по­зи­ция му­зея поз­во­лит Вам по­гру­зить­ся в таинственный мир при­ро­ды.
  • Затем нас ждёт вкусный обед в ре­сто­ра­не. Далее — посещение праздничного поместья Деда Мороза в день его 20-летнего юбилея, ска­зоч­ной усадь­бы с мно­го­чис­лен­ны­ми по­строй­ка­ми и сюр­при­за­ми. По­ме­стье рас­по­ло­же­но в глу­би­не Бе­ло­веж­ской пу­щи, его пло­щадь со­став­ля­ет 15 га. Подарки от дедушки гарантированы детям и взрослым.
  • После поместья мы по­се­тим вольеры с животными — зна­ме­ни­тый беловежский зубр, благородные оле­ни, грациозные косули, неспящие медведи, суровые волки, экзотические стра­у­сы — кого толь­ко здесь не увидишь… • И конечно же, у вас будет сво­бод­ное вре­мя для фо­то­гра­фи­ро­ва­ния и по­куп­ки су­ве­ни­ров из де­ре­ва, гли­ны, со­лом­ки. Важная информация:• Оплата производится гиду перед началом экскурсии белорусскими рублями.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное сопровождение
  • Услуги аттестованного экскурсовода по всему маршруту
  • Комплексный обед
  • Входные билеты + экскурсия по Музею природы
  • Обзорная экскурсия по Беловежской пуще
  • Входные билеты + экскурсия-анимация в резиденцию белорусского Деда Мороза
  • Входные билеты + экскурсия в Кургане Славы
  • Автобусная экскурсия по Минску (пр-т Независимости)
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
Холл гостиницы «Юбилейная», (пр-т Победителей 19)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Сбор группы в холле гостиницы «Юбилейная», г. Минск, пр-т Победителей, 19, за 15 минут до начала экскурсии
  • Оплата производится гиду перед началом экскурсии. Белорусскими рублями
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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